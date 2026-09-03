Fundación Haghenbeck denuncia presuntas omisiones de la Sedema CDMX ante maltrato animal en Cuajimalpa

Fundación Haghenbeck

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La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama presentó una denuncia penal contra la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, por presuntos actos y omisiones relacionados con el resguardo de perros recuperados de un predio en Cuajimalpa.

La organización solicitó que las autoridades determinen si existieron responsabilidades por posibles casos de maltrato y crueldad animal, ejercicio abusivo de funciones e incumplimiento de deberes. Los ejemplares se encuentran actualmente bajo custodia del Gobierno de la capital del país.

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El recurso fue promovido ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde también indicaron presuntas faltas administrativas graves atribuibles a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Denuncia apunta a las condiciones de los perros rescatados

Según los reportes expuestos públicamente y citados en el documento, los caninos, rescatados el 7 de enero, permanecen en condiciones que la organización calificó de deficientes. Entre los señalamientos figuran hacinamiento, ausencia de protocolos adecuados de higiene y problemas de coordinación entre el personal que alimenta y limpia los espacios.

El abogado de la Fundación, Fernando García Juárez, afirmó que los animales están distribuidos en instalaciones ubicadas en el Ajusco y Gustavo A. Madero. De acuerdo con los videos públicos referidos por el representante legal, algunos cubículos albergarían hasta 12 perros.

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Asimismo, sostuvo que esa cantidad contravendría los indicadores de bienestar animal a los que se ha comprometido la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Añadió que varios ejemplares permanecerían en jaulas sin un diagnóstico médico definido ni seguimiento clínico.

Maltrato animal

El abogado señaló que se han documentado casos en los que los animales comen, duermen, orinan y defecan dentro del mismo lugar. Para la asociación, estas circunstancias son incompatibles con el bienestar y la rehabilitación de las especies, especialmente si el objetivo es que puedan ser adoptados.

La denuncia también cuestiona que la SEDEMA y su personal no hayan informado sobre el destino de los cuerpos de los animales que presuntamente murieron durante el periodo de resguardo. La organización reclamó, además, la falta de datos sobre los dictámenes periciales correspondientes.

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García Juárez denunció una presunta revictimización de los perros, tanto por parte del Gobierno capitalino como de personas vinculadas al denominado Refugio Franciscano que buscan recuperarlos.

Animales del Refugio Franciscano siguen bajo resguardo y exigen un plan de adopción

Los perros y gatos rescatados del Refugio Franciscano continúan bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México casi ocho meses después del operativo en el predio de Cuajimalpa. La Fundación pidió una estrategia pública para rehabilitarlos y concretar adopciones responsables, al considerar que la permanencia institucional no debe convertirse en una forma permanente de cautiverio.

Esta organización sostuvo que las acciones actuales no garantizan por sí solas el bienestar de los animales, que durante años habrían vivido situaciones de crueldad. Solicitó a la administración de Brugada un programa con etapas definidas, responsables identificados y plazos verificables. También planteó que la alimentación y la atención médica aisladas resultan insuficientes sin coordinación entre autoridades, especialistas y sociedad civil.

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Por otro lado, insistió en que ese alojamiento debe ser temporal y reclamó información sobre las investigaciones por los presuntos hechos de maltrato detectados desde diciembre de 2025. La agrupación también denunció falta de transparencia respecto del estado de salud, la ubicación y las condiciones de alojamiento de los animales, además de posibles omisiones de funcionarios capitalinos.