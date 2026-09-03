México

Chile en nogada gigante aparece en calles de Puebla y se convierte en el primer meme de las fiestas patrias

La aparición de una enorme figura inspirada en el tradicional platillo poblano generó bromas entre internautas justo al comenzar la temporada de fiestas patrias

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Con la llegada de septiembre, uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana vuelve a cobrar protagonismo. El chile en nogada comienza a aparecer en restaurantes y hogares de todo el país, pero en Puebla su importancia va mucho más allá de la cocina, pues representa una parte fundamental de la identidad gastronómica de la entidad.

Precisamente durante estos primeros días del mes patrio, un peculiar video comenzó a llamar la atención en redes sociales debido a una inesperada versión del tradicional platillo: una representación de enormes dimensiones que sorprendió a los usuarios de internet.

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Tres hombres cargan un enorme chile en nogada

La peculiar representación del platillo poblano apareció en redes sociales y, pese a que se desconoce su origen, ya provocó toda clase de comentarios y memes.
La peculiar representación del platillo poblano apareció en redes sociales y, pese a que se desconoce su origen, ya provocó toda clase de comentarios y memes.

En las imágenes que circulan por plataformas digitales se observa a tres hombres trasladando una gigantesca estructura que recrea la apariencia de un chile en nogada. La escena resulta llamativa por las proporciones de la figura, completamente fuera de lo habitual para un platillo que normalmente llega servido en un plato.

La enorme pieza incluso reproduce algunos de los elementos característicos de esta preparación. Se puede distinguir una base que aparenta ser un plato de talavera, sobre la cual se encuentra un chile poblano cubierto con una capa blanca que representa la tradicional nogada.

Como parte de la decoración también aparecen granos de granada y hojas de cilantro, elementos que completan la representación y hacen que, pese a su peculiar tamaño, la figura sea fácilmente identificable.

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El origen del misterioso video sigue sin conocerse

Un misterioso video muestra una estructura monumental con forma de chile en nogada mientras tres hombres la trasladan por una calle, causando sorpresa entre los internautas.
Un misterioso video muestra una estructura monumental con forma de chile en nogada mientras tres hombres la trasladan por una calle, causando sorpresa entre los internautas.

Uno de los detalles que más intriga ha generado entre los internautas es que, hasta el momento, no existe información clara sobre el origen de la grabación.

El video ha sido replicado y compartido en diferentes plataformas, pero no se tiene certeza sobre quién elaboró la estructura, cuál era su destino o cuál fue la razón para construir una representación de semejantes dimensiones.

Incluso existe incertidumbre sobre si las imágenes realmente fueron captadas en calles de Puebla, aunque la temática del video rápidamente fue relacionada por los usuarios con la tradición poblana y la temporada de fiestas patrias.

Los mexicanos ya hicieron lo suyo: llegaron los memes

La aparición de una enorme figura inspirada en el tradicional platillo poblano generó bromas entre internautas justo al comenzar la temporada de fiestas patrias.
La aparición de una enorme figura inspirada en el tradicional platillo poblano generó bromas entre internautas justo al comenzar la temporada de fiestas patrias.

Como suele ocurrir con las imágenes más inesperadas que aparecen en internet, las redes sociales no tardaron en convertir la escena en motivo de bromas.

Entre las reacciones que acompañaron la difusión del video destacaron frases como “ya se siente el espíritu patrio”, “México ganándole a la IA una vez más” y “Puebla siendo Puebla”, comentarios que reflejan el impacto que tuvo la peculiar escena entre los usuarios.

La aparición del gigantesco chile en nogada ocurre, además, en el momento perfecto del calendario mexicano. Septiembre marca el inicio de una de las temporadas más esperadas para disfrutar esta preparación, cuya combinación de chile poblano, nogada, granada y otros ingredientes tradicionales le ha permitido convertirse en uno de los grandes símbolos gastronómicos de las fiestas patrias.

Mientras continúa el misterio sobre quién creó la enorme figura y cuál era su destino, los internautas ya hicieron su veredicto: el chile en nogada gigante podría convertirse en uno de los primeros grandes memes de septiembre de 2026.

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