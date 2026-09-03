México

Caen en Chalco a dos presuntos integrantes del CJNG con droga

Valentín “N” y Francisco “N” fueron detenidos durante un operativo de la Fuerza de Acción y Reacción tras una denuncia ciudadana; autoridades les aseguraron presunta mariguana, cocaína y cristal

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron en Chalco a dos presuntos integrantes del CJNG. (Facebook Secretaría de Seguridad del Estado de México﻿)
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron en Chalco a dos presuntos integrantes del CJNG. (Facebook Secretaría de Seguridad del Estado de México﻿)
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Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el municipio de Chalco, Estado de México, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la presencia de personas que presuntamente manipulaban bolsas con sustancias ilícitas en calles de la colonia Covadonga.

Los detenidos fueron identificados como Valentín “N”, de 41 años, y Francisco “N”, de 26, quienes, de acuerdo con autoridades estatales, podrían estar relacionados con un grupo criminal originario de Jalisco. Durante la intervención se les aseguraron diversas dosis de sustancias con características similares a la mariguana, cocaína y cristal.

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La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, adscritos al Agrupamiento Fuerza de Acción y Reacción (FAR), mientras efectuaban patrullajes de vigilancia en la zona.

Denuncia ciudadana deriva en operativo

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los agentes recibieron una denuncia que advertía sobre la presencia de dos individuos aparentemente involucrados en actividades relacionadas con la venta o distribución de drogas.

Los policías se trasladaron al sitio señalado y, al llegar, observaron a dos hombres que manipulaban varias bolsas de plástico. Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos presuntamente intentaron ocultar los objetos y escapar del lugar.

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Valentín “N” y Francisco “N” fueron trasladados ante el Ministerio Público tras el aseguramiento de diversas dosis de droga. (Facebook Secretaría de Seguridad del Estado de México﻿)
Valentín “N” y Francisco “N” fueron trasladados ante el Ministerio Público tras el aseguramiento de diversas dosis de droga. (Facebook Secretaría de Seguridad del Estado de México﻿)

Los elementos de seguridad implementaron un cerco para impedir su huida y, mediante comandos verbales, les marcaron el alto. Posteriormente realizaron una revisión preventiva, durante la cual localizaron los envoltorios que contenían distintas sustancias.

En total fueron aseguradas 61 bolsas de plástico con hierba verde y seca, cuyas características correspondían presuntamente a la mariguana; 65 empaques de papel con una sustancia sólida blanquecina, similar a la cocaína en piedra; además de nueve envoltorios con presunta cocaína en polvo.

También fueron encontrados siete envoltorios herméticos con una sustancia cristalina, con características similares a la droga conocida como cristal.

Investigan posible vínculo con el CJNG

Tras el aseguramiento de las sustancias, Valentín “N” y Francisco “N” fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público con sede en Chalco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades deberán determinar ahora su situación jurídica y establecer si existe un vínculo formal entre ambos hombres y alguna célula del CJNG que opere en la región.

Durante la revisión, policías localizaron presunta mariguana, cocaína y cristal entre las pertenencias de los detenidos. (Facebook Secretaría de Seguridad del Estado de México﻿)
Durante la revisión, policías localizaron presunta mariguana, cocaína y cristal entre las pertenencias de los detenidos. (Facebook Secretaría de Seguridad del Estado de México﻿)

La captura ocurre en un municipio donde autoridades mexiquenses han reportado anteriormente operaciones relacionadas con este grupo criminal. De acuerdo con investigaciones y reportes periodísticos, el cártel originario de Jalisco ha sido relacionado con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro y despojo de tierras en Chalco y otros municipios del oriente del Estado de México.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en abril de 2026, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Marlon Jesús “N”, identificado como integrante del CJNG, recibió una sentencia de 120 años de prisión por un triple homicidio cometido en Chalco en noviembre de 2024.

Según las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, el hombre y otro sujeto interceptaron a las víctimas cuando circulaban en dos vehículos sobre avenida Nacional, en el poblado de San Pablo Atlazalpan. El sentenciado habría obligado a los afectados a descender de sus automóviles para después dispararles.

Uno de los hombres logró sobrevivir inicialmente e intentó escapar, pero fue alcanzado metros adelante y privado de la vida.

La sentencia contra Marlon Jesús “N” incluyó además una multa de 227 mil 997 pesos y el pago de 713 mil 334 pesos por concepto de reparación del daño.

Vista posterior de una persona con pasamontañas, uniforme militarizado y chaleco táctico con las letras CJNG en un camino de tierra.
Chalco registra antecedentes recientes de operaciones atribuidas a células relacionadas con el CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo mes, autoridades estatales también reportaron la detención de Cristofer Kevin “N”, alias “El Fresa”, señalado como presunto líder de una célula del CJNG que operaba en Chalco, Tlalmanalco y Juchitepec. Junto con él fueron detenidas otras seis personas.

Con la nueva captura de Valentín “N” y Francisco “N”, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si ambos forman parte de una estructura criminal con presencia en la zona.

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