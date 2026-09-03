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¿Antojo de algo dulce? Prepara este yogurt bark saludable

Descubre cómo preparar esta receta en casa para tener un snack dulce disponible en el congelador

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Cuando aparece el antojo de algo dulce, no siempre es necesario recurrir a postres elaborados o productos empaquetados. El yogurt bark, también conocido como corteza de yogur congelado, es una alternativa fácil de preparar que combina la textura cremosa del yogur griego con el sabor de las frutas, los frutos secos y, de manera opcional, el chocolate oscuro.

La receta se caracteriza por utilizar pocos ingredientes y no requiere horno ni conocimientos avanzados de cocina. El procedimiento consiste en extender una mezcla de yogur y miel sobre una superficie plana, agregar las coberturas elegidas y llevarla al congelador hasta que se solidifique. Después, la placa se rompe con las manos para obtener porciones desiguales.

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Además de ser refrescante, esta preparación puede adaptarse a diferentes gustos. Es posible utilizar fresas, arándanos, kiwi o mango, así como elegir entre nueces, almendras o pistaches. De esta manera, cada persona puede crear su propia combinación y aprovechar las frutas que tenga disponibles en casa.

Trozos de yogur helado con fresas, arándanos, pistachos y miel sobre papel vegetal en una bandeja metálica rodeada de cuencos.
Varios trozos de yogur congelado cubiertos con fresas, arándanos, pistachos y miel descansan sobre una bandeja para hornear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para preparar yogurt bark con frutas

Para elaborar esta receta de yogurt bark saludable se necesitan los siguientes ingredientes:

  • Una taza y media de yogur griego
  • Dos cucharadas de miel o jarabe de agave
  • Media taza de fruta picada, como fresas, arándanos, kiwi o mango
  • Dos cucharadas de frutos secos picados, como nueces, almendras o pistaches
  • Una cucharada de chispas de chocolate oscuro, de manera opcional

Las cantidades pueden distribuirse sobre una charola o un molde plano. Es importante utilizar papel vegetal o papel encerado para evitar que la mezcla se adhiera a la superficie durante el proceso de congelación.

Cómo preparar yogurt bark paso a paso

El primer paso consiste en colocar el yogur griego en un recipiente y mezclarlo con las dos cucharadas de miel o jarabe de agave. Este ingrediente aportará un toque dulce a la base del postre.

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Después se debe cubrir una charola o molde plano con papel vegetal. Sobre este se extiende la mezcla de yogur hasta formar una capa uniforme de aproximadamente cinco a ocho milímetros de grosor. Conviene procurar que la superficie tenga un espesor similar para que se congele de manera uniforme.

A continuación, se distribuye la fruta picada sobre el yogur. También se agregan los frutos secos y, si se desea un sabor más intenso, una cucharada de chispas de chocolate oscuro. Los ingredientes deben presionarse ligeramente para que queden integrados en la base y no se desprendan fácilmente cuando el postre esté congelado.

La charola debe permanecer en el congelador durante al menos dos o tres horas, o hasta que la placa se encuentre completamente sólida. Una vez lista, se retira el papel y se rompe la corteza con las manos para formar trozos desiguales.

Cómo conservar este postre congelado

El yogurt bark debe servirse inmediatamente después de sacarlo del congelador, pues el yogur comenzará a suavizarse al entrar en contacto con la temperatura ambiente. Los trozos que no se consuman pueden guardarse nuevamente en el congelador, preferentemente dentro de un recipiente cerrado.

Preparar este snack con anticipación permite tener una opción dulce disponible para distintos momentos del día. Su combinación de yogur griego, frutas y frutos secos también ofrece contrastes de sabores, colores y texturas.

Gracias a su versatilidad, el yogurt bark con frutas puede elaborarse con diferentes mezclas. Una versión puede llevar fresas, almendras y chocolate oscuro, mientras que otra puede prepararse con mango y pistaches. Lo importante es conservar la proporción de la base y mantener el postre congelado hasta el momento de disfrutarlo.

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