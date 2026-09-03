EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, la Ciudad de México será escenario de al menos 23 movilizaciones sociales que incluyen marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y actos de protesta por parte de sindicatos, organizaciones civiles y colectivos, de acuerdo con la agenda emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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