EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, la Ciudad de México será escenario de al menos 23 movilizaciones sociales que incluyen marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y actos de protesta por parte de sindicatos, organizaciones civiles y colectivos, de acuerdo con la agenda emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Sigue las últimas actualizaciones de las condiciones viales en la CDMX y Edomex:
Agenda de movilizaciones hoy 3 de septiembre
- Unión Nacional de Maquineros, A.C. partirá a las 9:00 desde el Ángel de la Independencia, pasando por el Senado de la República, la Secretaría de Gobernación y culminando en la Cámara de Diputados, exigiendo el cese de decomisos arbitrarios y una regulación justa de su gremio. Se espera la participación de al menos 200 personas.
- Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio iniciará a las 5:00 en Palacio Nacional y recorrerá otras dependencias federales como la Secretaría de Gobernación y la CFE, llevando consigo más de 386,000 firmas para exigir certeza jurídica en las pensiones de los jubilados. Se prevé un aforo de 500 personas y llegada de autobuses con manifestantes.
- Sindicato de Trabajadores de la UNAM, junto con la Secretaría de Cultura y otros gremios, se encontrará a las 9:30 en la Cámara de Diputados para demandar un aumento salarial del 20% y respeto a sus derechos laborales, con un mitin programado a las 10:00 y una asistencia estimada de 2,000 participantes.
Concentraciones y otras protestas
- Plataforma 4:20 realizará acciones simultáneas en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, en defensa de los derechos cannábicos y la difusión de información.
- Colectivos como “No Más Presos Inocentes”, “Las Tonantzin”, el Movimiento de Regeneración Sindical, y otros sindicatos llevarán sus reclamos a juzgados, secretarías federales y predios desalojados en busca de justicia, finiquitos y espacios para la venta de artesanías.
Rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento
Se tienen previstas al menos 2 rodadas ciclistas convocadas por organizaciones de inquilinos y ciudadanos en Benito Juárez, Tlalpan e Iztacalco.
En paralelo, la capital recibirá una ola de eventos masivos de esparcimiento y ferias, como conciertos en el Estadio GNP y Palacio de los Deportes, además de expos y congresos en el WTC y el Centro Banamex. Algunos de estos eventos, como el concierto de Machine Gun Kelly o el festival Gourmet Show, se estima atraerán entre varios cientos y hasta 70,000 personas.