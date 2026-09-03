Se complica situación de Luis de Llano: podría ser trasladado a un reclusorio, según Ernesto Buitrón

Foto: Infobae México

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La permanencia de Luis de Llano en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando quedó bajo incertidumbre este jueves 3 de septiembre, luego de que el periodista Ernesto Buitrón informó que habría surgido un problema con documentos entregados para definir su salida tras el arresto por desacato.

Durante el programa Todo para la mujer, de Grupo Fórmula, Buitrón señaló que el productor ya había cumplido las primeras 15 horas de arresto. No obstante, dijo que hasta ese momento no había una hora, fecha ni día estimado para que recuperara su libertad.

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El reportero sostuvo que la información provino de conversaciones extraoficiales con el abogado de De Llano, quien no dio entrevistas. Por ello, los plazos que mencionó no han sido confirmados públicamente por autoridades judiciales ni por la defensa del productor.

Ernesto Buitrón dice que no había una fecha para la salida de Luis de Llano

Buitrón interrumpió la conversación del programa para dar lo que describió como información de último momento desde el lugar donde De Llano permanecía detenido.

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

“Les podemos confirmar desde el centro de detención donde está Luis de Llano que hubo un problema con los documentos que se entregaron”, declaró el periodista ante Maxine Woodside y el resto de los conductores.

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El comunicador precisó que entre los papeles señalados se encontraba el documento que fue llevado durante la madrugada, cuando integrantes de la prensa permanecían afuera de San Fernando

“Pasó de estar 15 horas, que se cumplieron hace como tres, a no hay una fecha estimada y no hay una hora estimada. Y no hay día estimado en el que pueda salir Luis de Llano”, afirmó Buitrón.

El reportero añadió que, según las versiones que obtuvo de manera extraoficial, el arresto podría extenderse mientras se resolviera la situación de los documentos.

Mencionó que el tiempo podía aumentar de 30 a 36 horas o incluso a 48, aunque remarcó que no existía una definición oficial.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

“Teóricamente podría estar tanto tiempo según se arreglen los documentos, pero puede irse de 30 a 36 o se puede ir a 48”, dijo.

El periodista planteó un posible traslado a un reclusorio

En la mesa de Grupo Fórmula, los conductores comentaron que el límite de permanencia en San Fernando sería de 36 horas. Buitrón coincidió con esa versión y dijo que, al superar ese lapso, el productor podría ser llevado a otro sitio.

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“Después de esas 36 horas tendrían que trasladarlo a una admisión de algún reclusorio. No sabemos en cuál esté el caso”, señaló.

Esa posibilidad no fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni por el abogado de De Llano. Se trató de una versión expuesta al aire por Buitrón a partir de información que atribuyó a personas cercanas al caso.

Todo para la mujer expuso un resumen de las declaraciones del nieto de Maribel Guardia. (Foto: Todo para la mujer, YouTube)

El periodista recordó que recientemente se observó a uno de los hijos de Luis de Llano afuera del centro de detención. Según contó, el familiar esperó cerca de media hora dentro de una camioneta que permaneció encendida.

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“Ya no hay tanta tranquilidad como se veía en la madrugada”, dijo Buitrón. “Se agrava este problema de Luis de Llano y máximo tiene 36 horas para resolverlo, si no, sería trasladado a un reclusorio”.

También mencionó que una persona cercana al productor le habría dicho que no existía una solución económica para atender el caso. Buitrón no reveló la identidad de su fuente y aclaró que no podía hacerlo.

El abogado había cuestionado el arresto y pidió atención médica adecuada

Antes de que circulara la versión sobre los documentos, el abogado de Luis de Llano había calificado el arresto como “ilegal” y “una arbitrariedad”.

El litigante sostuvo que existían dos suspensiones previas de amparo que las autoridades debieron acatar.

Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

“Desde mi perspectiva, porque hay dos suspensiones previas que debieron de acatar”, respondió cuando reporteros le preguntaron por qué consideraba injustificada la detención.

El defensor también señaló que De Llano estaba “bien” y en “buen estado” dentro de San Fernando. No obstante, cuestionó que el médico legista no le hubiera tomado la presión arterial durante la revisión.

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“Pasó con un médico legista, pero fueron omisos en procurarle tomar la presión. Verificaron que no estuviera lesionado, lo cual es superficial”, declaró.

Luis de Llano fue detenido a las 18:13 horas del miércoles 2 de septiembre por órdenes judiciales vinculadas con el incumplimiento de medidas impuestas en el proceso civil por daño moral promovido por Sasha Sokol. Las órdenes establecieron dos arrestos de 15 horas, que podían acumularse hasta sumar 30 horas.