Sheinbaum encabeza 50 aniversario del Heroico Colegio Militar y entrega condecoración a general que atestiguó su fundación en Tlalpan

Ante los titulares de los tres poderes y la cúpula de la Defensa, la mandataria hiló episodios históricos y símbolos patrióticos para perfilar el papel de la institución, entre la disciplina profesional y la dignidad humana

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La presidenta Claudia Sheinbaum, en su carácter de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, encabezó la ceremonia por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en su sede de Tlalpan, Ciudad de México, acto en el que participó una develación de placa conmemorativa alusiva a las cinco décadas de la institución en ese predio.

Al presídium se sumaron el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado; el diputado Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la fiscal general Ernestina Godoy; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

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Un mensaje centrado en la historia y la soberanía nacional

En su discurso, Sheinbaum vinculó el origen del Colegio Militar con la lucha por la independencia y la soberanía, y recordó el papel de los Niños Héroes en 1847 como uno de los “símbolos más profundos del patriotismo mexicano”. La mandataria también citó al general Felipe Ángeles, antiguo director de la institución, y su frase “nada es sagrado excepto el hombre”, así como la respuesta de Vicente Guerrero —“la patria es primero”— como referentes del espíritu que, dijo, ha acompañado a la institución a lo largo de sus generaciones.

La presidenta subrayó que las Fuerzas Armadas han estado presentes no solo en tareas de defensa y seguridad, sino en la atención a desastres naturales como terremotos, huracanes e inundaciones, y sostuvo que la formación militar debe combinar disciplina, principios y respeto a la dignidad humana.

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En la sede de la institución en la CDMX se realiza una ceremonia con develación de una placa alusiva a cinco décadas en ese predio, con la presencia de mandos militares y titulares de Poderes

Condecoración de Perseverancia por la Patria

Como parte del acto, se anunció el reconocimiento a un general en activo que, de acuerdo con lo señalado durante la ceremonia, es el único oficial en servicio que atestiguó la inauguración original del plantel Tlalpan hace 50 años, al cumplir medio siglo de servicio ininterrumpido.

Con base en lo establecido en los artículos 53 y 60 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la presidenta le entregó la condecoración de Perseverancia por la Patria, distinción otorgada personalmente por la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Cierre con homenaje a generaciones de cadetes

Sheinbaum cerró su intervención con un reconocimiento a directivos, maestros, instructores y personal militar y civil que han formado parte de la historia del plantel, así como a las distintas generaciones de cadetes egresadas de la institución. La presidenta llamó a las nuevas generaciones a mantener “viva la memoria de quienes les precedieron” y concluyó el acto con vivas al Heroico Colegio Militar, a sus cadetes, a las Fuerzas Armadas y a México.

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