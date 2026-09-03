México

Sheinbaum encabeza 50 aniversario del Heroico Colegio Militar y entrega condecoración a general que atestiguó su fundación en Tlalpan

En la sede de la institución en la CDMX se realiza una ceremonia con develación de una placa alusiva a cinco décadas en ese predio

Ante los titulares de los tres poderes y la cúpula de la Defensa, la mandataria hiló episodios históricos y símbolos patrióticos para perfilar el papel de la institución, entre la disciplina profesional y la dignidad humana
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su carácter de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, encabezó la ceremonia por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en su sede de Tlalpan, Ciudad de México, acto en el que participó una develación de placa conmemorativa alusiva a las cinco décadas de la institución en ese predio.

Al presídium se sumaron el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado; el diputado Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la fiscal general Ernestina Godoy; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

PUBLICIDAD

Un mensaje centrado en la historia y la soberanía nacional

En su discurso, Sheinbaum vinculó el origen del Colegio Militar con la lucha por la independencia y la soberanía, y recordó el papel de los Niños Héroes en 1847 como uno de los “símbolos más profundos del patriotismo mexicano”. La mandataria también citó al general Felipe Ángeles, antiguo director de la institución, y su frase “nada es sagrado excepto el hombre”, así como la respuesta de Vicente Guerrero —“la patria es primero”— como referentes del espíritu que, dijo, ha acompañado a la institución a lo largo de sus generaciones.

La presidenta subrayó que las Fuerzas Armadas han estado presentes no solo en tareas de defensa y seguridad, sino en la atención a desastres naturales como terremotos, huracanes e inundaciones, y sostuvo que la formación militar debe combinar disciplina, principios y respeto a la dignidad humana.

PUBLICIDAD

En la sede de la institución en la CDMX se realiza una ceremonia con develación de una placa alusiva a cinco décadas en ese predio, con la presencia de mandos militares y titulares de Poderes
En la sede de la institución en la CDMX se realiza una ceremonia con develación de una placa alusiva a cinco décadas en ese predio, con la presencia de mandos militares y titulares de Poderes

Condecoración de Perseverancia por la Patria

Como parte del acto, se anunció el reconocimiento a un general en activo que, de acuerdo con lo señalado durante la ceremonia, es el único oficial en servicio que atestiguó la inauguración original del plantel Tlalpan hace 50 años, al cumplir medio siglo de servicio ininterrumpido.

Con base en lo establecido en los artículos 53 y 60 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la presidenta le entregó la condecoración de Perseverancia por la Patria, distinción otorgada personalmente por la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Cierre con homenaje a generaciones de cadetes

Sheinbaum cerró su intervención con un reconocimiento a directivos, maestros, instructores y personal militar y civil que han formado parte de la historia del plantel, así como a las distintas generaciones de cadetes egresadas de la institución. La presidenta llamó a las nuevas generaciones a mantener “viva la memoria de quienes les precedieron” y concluyó el acto con vivas al Heroico Colegio Militar, a sus cadetes, a las Fuerzas Armadas y a México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTlalpanColegio MilitarFuerzas ArmadasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Obligan a alcaldesa de Oaxaca a firmar su renuncia para desplazarla del cargo: detienen al síndico y regidor

Ambos son acusados de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género

Obligan a alcaldesa de Oaxaca a firmar su renuncia para desplazarla del cargo: detienen al síndico y regidor

Diversidad del maíz mexicano enfrenta amenaza de monocultivos e ingeniería genética, alerta la UNAM

Nuevas tecnologías impulsadas por grandes consorcios de semillas ponen en riesgo una riqueza biocultural preservada durante siglos

Diversidad del maíz mexicano enfrenta amenaza de monocultivos e ingeniería genética, alerta la UNAM

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 3 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 3 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca

La Suprema Corte lo confirmó: tu Afore ya puede ser embargada si dejas de pagar pensión alimenticia

La SCJN abrió una excepción para deudas de manutención cuando el deudor está desempleado, no tiene bienes y un juez verifica ambas condiciones antes de ordenar la retención de recursos

La Suprema Corte lo confirmó: tu Afore ya puede ser embargada si dejas de pagar pensión alimenticia

Chile en nogada gigante aparece en calles de Puebla y se convierte en el primer meme de las fiestas patrias

La aparición de una enorme figura inspirada en el tradicional platillo poblano generó bromas entre internautas justo al comenzar la temporada de fiestas patrias

Chile en nogada gigante aparece en calles de Puebla y se convierte en el primer meme de las fiestas patrias
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR y Unidades Estatales recibieron casi 98 mil cadáveres en 2025: cuatro entidades concentran más de un tercio

FGR y Unidades Estatales recibieron casi 98 mil cadáveres en 2025: cuatro entidades concentran más de un tercio

Obligan a alcaldesa de Oaxaca a firmar su renuncia para desplazarla del cargo: detienen al síndico y regidor

Caen en Chalco a dos presuntos integrantes del CJNG con droga

Guardia Nacional clasifica a la diputada Paola Gárate con “riesgo medio” y plantea trasladar su protección a Sinaloa

Sin dinero no hay sicarios, armas ni fentanilo: Embajador Ronald Johnson presentó la estrategia financiera para asfixiar a los cárteles

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es la Máscara? 2026: el panel regresa con una inesperada incorporación

¿Quién es la Máscara? 2026: el panel regresa con una inesperada incorporación

Kenia Os luce cabello chino en Premios Juventud 2026 y redes la comparan con Danna: “Ella sí sabe”

El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026

María León respalda a Sasha Sokol y destaca su valentía en el caso Luis de Llano

Se complica situación de Luis de Llano: podría ser trasladado a un reclusorio, según Ernesto Buitrón

DEPORTES

Caso Dieter Villalpando: influencer expone al futbolista pidiendo acceso a grupo privado de apuestas deportivas

Caso Dieter Villalpando: influencer expone al futbolista pidiendo acceso a grupo privado de apuestas deportivas

Atlético de San Luis vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 7 de la Liga Mx

Marcel Ruiz confiesa por qué no lo llamaron al Tri en el Mundial 2026: “Yo estaba ahí tronado”

Toluca vs Monterrey, EN VIVO: ¿Dónde y cuándo ver la final de la Leagues Cup 2026?

CMLL Aniversario 93: anuncian nuevas luchas y una cartelera con estrellas internacionales