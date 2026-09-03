México

Sin dinero no hay sicarios, armas ni fentanilo: Embajador Ronald Johnson presentó la estrategia financiera para asfixiar a los cárteles

Durante el Foro CI-FIRST en Ciudad de México, el representante estadounidense destacó la coordinación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum para rastrear recursos ilícitos, identificar facilitadores y combatir la corrupción

Ronald Johnson, embajador de EEUU, afirmó que sin dinero los cárteles no pueden reclutar, operar ni corromper autoridades. Crédito: Especial
Ronald Johnson, embajador de EEUU, afirmó que sin dinero los cárteles no pueden reclutar, operar ni corromper autoridades. Crédito: Especial
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El embajador Ronald Johnson destacó qué atacar el financiamiento de los cárteles es más efectivo que decomisar drogas o armas, debido a que las organizaciones criminales pueden reponer ambos insumos, pero no pueden operar sin dinero. La declaración tuvo lugar durante la inauguración del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST, organizado por la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ante representantes de 40 bancos mexicanos.

El foro forma parte de la estrategia conjunta impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para cerrar espacios a las organizaciones narcoterroristas. Johnson presentó el encuentro como una muestra de la cooperación bilateral contra las estructuras que sostienen al crimen organizado.

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Johnson: sin dinero, los cárteles no pueden reclutar ni operar

El diplomático sostuvo que ambos gobiernos amplían el intercambio de información financiera para detectar operaciones sospechosas y vincularlas con redes criminales. La coordinación también contempla sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y acciones contra las redes de lavado de dinero.

Johnson afirmó que la estrategia no se concentra únicamente en las personas que ejecutan delitos ni en los cargamentos incautados. El plan busca identificar la infraestructura financiera que permite a los cárteles mantener y reconstruir sus actividades.

Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol. (Foto: X/@USAmbMex)
Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol. (Foto: X/@USAmbMex)

“Si les quitamos las drogas, pueden intentar reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, declaró Johnson al explicar la importancia de seguir los recursos ilícitos.

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Según el diplomático, los cárteles requieren recursos para comprar fentanilo y precursores químicos, adquirir armas y reclutar integrantes. Las redes también utilizan esos fondos para financiar otros delitos y sostener prácticas de corrupción.

La cooperación entre México y Estados Unidos busca intervenir los recursos de las organizaciones criminales en todas las etapas de sus operaciones. El trabajo conjunto apunta a identificar facilitadores, cuentas, activos y movimientos de capital relacionados con esas estructuras.

Johnson también advirtió que la corrupción es un componente inseparable del problema financiero. Afirmó que esa práctica “aleja las inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”, y anunció que la estrategia conjunta persigue tanto el dinero ilícito como a quienes lo tocan.

Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol. (Foto: X/@USAmbMex)
Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol. (Foto: X/@USAmbMex)

El Foro CI-FIRST reunió por primera vez a autoridades financieras de ambos países con la banca privada

El Foro CI-FIRST marcó un punto de inflexión en la cooperación bilateral: fue la primera ocasión en que expertos de ambos gobiernos, autoridades financieras, agencias de seguridad y el sector privado compartieron información en un mismo espacio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció en ese mismo foro que, por primera vez, cuenta con una unidad capaz de intercambiar información diariamente con el gobierno de Estados Unidos.

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, precisó que el 70% de los aseguramientos realizados por la dependencia están vinculados a organizaciones criminales que afectan la seguridad del país. También destacó que la cooperación internacional se realiza con “respeto irrestricto a la soberanía nacional y al marco jurídico de cada Estado”.

Reyes Colmenares describió tres líneas de acción de la estrategia mexicana: la inmovilización preventiva de cuentas bancarias, la generación de inteligencia para identificar redes y beneficiarios, y el aporte de indicios financieros y fiscales para fortalecer investigaciones penales. Las tres líneas operan de forma coordinada con el Gabinete de Seguridad.

Entre 2024 y 2026, la UIF inmovilizó 24.622 cuentas vinculadas a organizaciones criminales, con un monto aproximado de 8.670 millones de pesos. De ese total, 7.861 cuentas tienen relación directa con las organizaciones de mayor presencia e incidencia en el país.

El embajador de EEUU en México reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie
El embajador de EEUU en México Ronald Johnson reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie

La estrategia bilateral ya bloqueó a 1.395 personas y evitó el tráfico de más de 50.000 armas

Los resultados acumulados de la cooperación entre México y Estados Unidos muestran una escala de operación considerable. Las autoridades estadounidenses impidieron que más de 50.000 armas llegaran a manos de los cárteles, mientras que México decomisó cientos de toneladas de drogas, incluidas más de 80 toneladas en operaciones marítimas.

En el plano financiero, la UIF incorporó a 1.395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas durante el mismo período. El dato ilustra la dimensión del esfuerzo de inteligencia financiera desplegado en los últimos dos años.

Johnson recordó que, antes de la cooperación actual, los cárteles creían que cruzar fronteras y lavar recursos los protegía. “Hoy le decimos que no, no más; apenas empezamos y vamos por más de sus recursos y más de sus redes criminales”, afirmó el embajador ante los asistentes al foro.

El diplomático cerró su intervención con un llamado directo a los representantes de la banca privada y a las autoridades presentes. “Sigan el rastro del dinero, conecten la información y actúen con decisión; así es como los golpeamos juntos, y así es como juntos hacemos que ambas naciones sean más seguras”, dijo Johnson.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La participación de 40 bancos mexicanos en el foro refleja que la estrategia no se limita al ámbito gubernamental. El sector financiero privado tiene un papel activo en la detección de transacciones sospechosas que pueden conducir a cuentas, activos y facilitadores de las redes criminales.

Johnson señaló que una sola transacción irregular puede convertirse en el hilo conductor de una investigación más amplia. Esa capacidad de conectar información dispersa entre distintas instituciones y países es, según el embajador, la ventaja decisiva que la cooperación multilateral ofrece frente al crimen organizado.

El foro CI-FIRST representa, en ese sentido, un modelo de articulación que ningún país puede replicar de forma unilateral. La información que ninguna institución o nación puede ver por sí sola se vuelve visible cuando los datos de distintas fuentes convergen en un mismo espacio de análisis compartido.

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