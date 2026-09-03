Trata de personas en CDMX: Cuauhtémoc supera a ocho alcaldías en carpetas de investigación

El análisis examina la relación entre este delito y las actividades turísticas en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. (Jesús Avilés / Infobae México)

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En una zona con hoteles, restaurantes, transporte público, comercios, oficinas y una alta concentración de visitantes, la trata de personas puede ocultarse entre actividades cotidianas. En la alcaldía Cuauhtémoc, el número de investigaciones abiertas por este delito es mayor en comparación con otras alcaldías, sin embargo, tiene una percepción de inseguridad menor a la de otras demarcaciones de Ciudad de México, como Iztapalapa o Coyoacán.

De acuerdo al estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y Aeroméxico, dio a conocer que la alcaldía Cuauhtémoc concentra 52% de las 765 carpetas de investigación por trata de personas iniciadas entre 2015 y septiembre de 2025 en ocho alcaldías de Ciudad de México analizadas. La demarcación registra una percepción de inseguridad de 53.9%, por debajo de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

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El análisis examina la relación entre este delito y las actividades turísticas en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Cuauhtémoc reúne 390 carpetas por trata entre 2015 y septiembre de 2025

La alcaldía Cuauhtémoc acumuló 52% de carpetas de investigación por trata de personas entre 2015 y septiembre de 2025. La cifra equivale a 390 de las 765 indagatorias registradas en las ocho demarcaciones seleccionadas por su actividad turística y concentración de servicios.

El estudio identifica a la demarcación como uno de los puntos donde confluyen alojamiento, comercio, restaurantes, movilidad, actividades nocturnas y llegada constante de visitantes. Estas condiciones no generan por sí mismas el delito, aunque pueden ser aprovechadas por redes que buscan captar, trasladar, alojar o explotar a víctimas.

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Cuauhtémoc tiene una población de 545,884 habitantes, equivalente a 5.9% del total de Ciudad de México, de acuerdo con los datos demográficos integrados en el reporte. Las ocho alcaldías analizadas concentran 68% de la población capitalina y mantienen una ligera mayoría de mujeres.

El estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y Aeroméxico (UNODC)

La demarcación también se inserta en una ciudad que recibió 11,993,059 turistas en cuartos de hotel durante 2023. Esa cifra representa 13% del flujo registrado en los 70 centros turísticos considerados en el compendio utilizado para el estudio.

Del total de visitantes que llegaron a cuartos de hotel en Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México durante ese año, 74% correspondió a turismo internacional y 26% a turismo nacional. El estudio identifica turismo urbano, cultural, gastronómico, de negocios, médico, educativo, deportivo y de aventura en la región.

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La percepción de inseguridad no sigue el mismo patrón que las carpetas

Cuauhtémoc registra una percepción de inseguridad de 53.9%, de acuerdo con las cifras expuestas durante la presentación del informe. El porcentaje es menor al de otras alcaldías turísticas incluidas en la revisión, aunque concentra el mayor volumen de carpetas por trata de personas.

Iztapalapa y Gustavo A. Madero suelen concentrar mayores percepciones de inseguridad dentro de Ciudad de México, debido a factores asociados con delitos de alto impacto y experiencias cotidianas de la población. Cuauhtémoc, pese a registrar un nivel elevado de percepción, no ocupa el primer lugar bajo ese indicador.

La diferencia obliga a separar dos fenómenos. La percepción de inseguridad se refiere a la sensación de riesgo de la población frente a diversos delitos; las carpetas de investigación reflejan denuncias y procedimientos iniciados por autoridades ante hechos reportados.

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El propio estudio advierte que la trata de personas suele permanecer oculta. La cifra negra nacional alcanza 93.2%, lo que deja fuera de una investigación a la mayoría de los posibles casos. Por ello, las carpetas disponibles no muestran por completo la dimensión del delito ni permiten comparar de forma directa la incidencia entre zonas.

La concentración de investigaciones en Cuauhtémoc puede estar relacionada con una mayor presencia de instituciones, servicios especializados, organizaciones civiles, mecanismos de reporte o identificación de señales de alerta. El documento no determina cuál de esos factores explica la concentración de carpetas.

El estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y Aeroméxico (UNODC)

Marina concentra mayor confianza que policías y fiscalías locales

La distancia entre fuerzas federales y autoridades locales se observa en los datos de Ciudad de México. Mientras la Marina registra 41.4% de mucha confianza y 3.6% de mucha desconfianza, el Ministerio Público y las fiscalías estatales alcanzan 4.7% de mucha confianza y 28.5% de mucha desconfianza.

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Los jueces registran 7.9% de mucha confianza y 26.7% de mucha desconfianza. La policía ministerial o judicial tiene 9% de mucha confianza, frente a 24.3% de mucha desconfianza. La policía de tránsito alcanza 4.3% de mucha confianza y 24.1% de mucha desconfianza.

La policía estatal presenta 5.1% de mucha confianza y 20.5% de mucha desconfianza. Estas cifras dibujan un escenario en el que las corporaciones encargadas de recibir denuncias, integrar investigaciones y llevar los casos ante tribunales generan menor confianza que instituciones federales como la Marina.

La Fiscalía General de la República ocupa una posición intermedia. El análisis registra 7.9% de mucha confianza, 44.9% de algo de confianza, 28.1% de algo de desconfianza y 19% de mucha desconfianza entre la población consultada.

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En Jalisco, donde se ubica Puerto Vallarta, el estudio identifica una tendencia similar. La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional aparecen como las instituciones de seguridad con mayor confianza, mientras la policía de tránsito, los jueces y la policía preventiva municipal concentran los mayores niveles de desconfianza.