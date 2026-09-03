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Beca deportiva Raúl Orvañanos: en qué consiste y a quiénes beneficia este apoyo

El proyecto reconoce el esfuerzo de deportistas olímpicos, paralímpicos y jóvenes talentos con apoyos económicos

Raúl Orvañanos - Fox Sports - Tubi - 10 junio 2025
El periodista deportivo se encuentra comprometido para apoyar a los jóvenes de México. (IG /@raulorvananos)
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En un esfuerzo continuo por incentivar el talento atlético en México y ante los retos financieros que suelen enfrentar los deportistas de alto rendimiento en el país, las iniciativas de apoyo vinculadas al Dr. Simi (Grupo Simi) y el periodista deportivo, Raúl Orvañanos, se consolidó como un salvavidas clave para atletas olímpicos, paralímpicos y jóvenes en desarrollo.

La iniciativa —ampliamente conocida entre la comunidad deportiva como las “Simibecas” o estímulos deportivos Simi— ha sumado el respaldo de reconocidas figuras públicas y del periodismo nacional, entre las que destaca el veterano cronista.

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El proyecto busca aminorar la brecha económica que experimentan las disciplinas amateur y paralímpicas, garantizando incentivos económicos directos para que los deportistas mantengan su preparación hacia competencias internacionales sin la preocupación constante por la falta de recursos para viajes, equipamiento y entrenamientos.

Imagen de atletas paralímpicos mexicanos en preparación para París 2024. Otras opciones: deporte inclusivo, esfuerzo atlético, medallas paralímpicas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las justas paralímpicas son las que más medallas le han dejado al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza por el estímulo al deporte de alto rendimiento

El apoyo de Farmacias de Similares hacia el deporte cobró un impulso mediático significativo tras los Juegos Paralímpicos de París, cuando la organización destinó bolsas millonarias de estímulos directos para los medallistas aztecas. En eventos de entrega de reconocimientos y presentación de programas sociales, figuras de los medios de comunicación como Raúl Orvañanos han acompañado el llamado a incentivar el desarrollo de la juventud mexicana.

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Para personalidades de la crónica deportiva con décadas de trayectoria como Orvañanos, la participación de la iniciativa privada en el otorgamiento de becas y estímulos resulta fundamental para complementar la infraestructura deportiva nacional.

“Cualquier iniciativa privada o pública que apoye de forma directa el esfuerzo de nuestros deportistas es digna de celebrarse. El talento en México sobra, lo que muchas veces falta es el respaldo económico para que puedan enfocarse al cien por ciento en competir al máximo nivel mundial”, ha expresado en diversos espacios el experimentado narrador.

Raúl Orvañanos Raúl Orvañanos fox sports Raúl Orvañanos televisa Raúl Orvañanos la jugada
El comentarista coincide en que es fundamental apoyar al talento azteca. (Foto: Instagram/@raulorvananos)

¿Quiénes serán los beneficiados?

Los programas de estímulo impulsados por Víctor González Herrera, presidente del grupo, no solo abarcan becas académicas en instituciones del sector salud, sino que se han volcado hacia la creación de un fondo de incentivos atléticos.

  • Estímulos de Alto Rendimiento para Medallistas Paralímpicos y Olímpicos con el objetivo de premiar el logro deportivo y cubrir gastos de preparación.
  • Becas Académicas y Deportivas para jóvenes promesas y estudiantes que buscan garantizar la continuidad de sus estudios mientras entrenan.
  • Apoyos en Infraestructura en centros comunitarios y gimnasios para fomentar la actividad física desde las infancias.
Arly Velásquez sufrió una fractura y se despidió de los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 (COPAME)
Los atletas podrán tener acceso a este apoyo para no tener que abandonar su carrera. (COPAME)

¿Qué se necesita para obtener la beca?

El programa real operado por el Grupo Simi (a través de la Fundación Víctor González Dr. Simi) se enfoca en apoyos y estímulos económicos directos a deportistas, mientras que Raúl Orvañanos ha participado como vocero y figura del periodismo deportivo en eventos de difusión y entrega de reconocimientos a los atletas, pero no administra un fondo ni una beca propia.

Actualmente no existen requisitos oficiales ni una convocatoria pública para una “Simi Beca Raúl Orvañanos”, sin embargo, en otros apoyos se establecen que se necesita:

  • Acreditación de atleta activo: Contar con registro o aval de una federación deportiva nacional, asociación estatal o el Comité Olímpico/Paralímpico Mexicano.
  • Trayectoria de alto rendimiento: Comprobar participación o clasificación en competencias oficiales (nacionales, centroamericanas, panamericanas, olímpicas o paralímpicas).
  • Documentación oficial: Identificación oficial vigente (INE o pasaporte), CURP y comprobante de domicilio.
  • Comprobante de logros o participación: Constancias, medallas o documentos oficiales que certifiquen los resultados deportivos recientes.
  • Solicitud de apoyo: Entrega de la carta de petición o formato de solicitud directamente en las convocatorias o eventos especiales organizados por la Fundación Víctor González Dr. Simi.
Gloria Zarza - Juegos Paralímpicos París 2024 México
Las delegaciones mexicanas se han destacado por su gran participación en torneos internacionales y justas olímpicas. (Foto: Comité Paralímpico Mexicano)

Un respaldo clave frente al panorama nacional

El otorgamiento de estos incentivos económicos ha sido recibido con entusiasmo por la comunidad atlética mexicana. En años recientes, múltiples seleccionados nacionales han tenido que recurrir a rifas, campañas de recaudación de fondos (crowdfunding) o empleos secundarios para costear sus campamentos de preparación.

La consolidación de esquemas como las “Simibecas” representa un modelo donde la iniciativa privada asume un rol activo en la promoción del deporte. La presencia de comunicadores de renombre como Raúl Orvañanos en estas causas sirve además como caja de resonancia para visibilizar las historias de vida, el esfuerzo y las carencias que enfrentan los atletas antes de subir al podio internacional.

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