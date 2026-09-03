¿Mar Contreras está vetada de La Casa de los Famosos México? La actriz rompe el silencio

(IG: @lacasadelosfamososmx)

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La actriz Mar Contreras habló ante los medios sobre los rumores de un supuesto veto de La Casa de los Famosos México, luego de las diferencias que ha tenido con la producción y, particularmente, con Rosa María Noguerón.

Durante el encuentro, Contreras dejó claro que no considera que sus asuntos personales tengan que interferir con su trabajo. “Yo nunca he tenido un problema con nadie. Eh, si ellos o ellas lo tienen conmigo, pues cada quien”, expresó.

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La actriz también explicó que no sigue el reality de manera constante. “La casa no la sigo, no la veo veinticuatro siete”, dijo. Según contó, únicamente ha visto algunas galas y se entera de lo demás mediante clips que circulan en redes sociales.

Mar Contreras habla de su relación con la producción

Mar Contreras asegura no tener problemas en ser la única mujer del cuartro noche. (IG/@marcontrerasof)

La controversia con Rosa María Noguerón comenzó después de que Contreras cuestionara algunos aspectos de la actual temporada. La productora respondió públicamente y aseguró que sería triste que alguien “muerda la mano que le dio de comer”.

Noguerón también negó que la ausencia de Contreras en el promocional de la nueva temporada estuviera relacionada con un veto. Explicó que la actriz sí fue invitada, pero que el acuerdo no llegó a concretarse durante las negociaciones.

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Al ser cuestionada sobre el tema, Mar Contreras respondió con cierta distancia. “Si me vetaron, pues cada quien. La verdad es que yo soy más allá de eso”, comentó, antes de recordar su trayectoria: “Yo tengo ya una carrera, ¿no? O sea, creo que eso no tiene sentido para mí”.

El mensaje privado que no tuvo respuesta

Contreras también reveló que buscó hablar directamente con la persona involucrada en la polémica. “Yo le mandé un mensaje privado. Lo hablamos en manera privada. No me ha contestado”, contó entre risas.

La actriz consideró que una pregunta que le hicieron públicamente pudo haber estado influenciada por información que, desde su perspectiva, no tenía todo el contexto. “Creo que la pregunta que se le hizo fue un poco con jiribilla”, señaló.

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Sobre su propio desempeño profesional, insistió en que procura separar completamente su vida personal del trabajo. “Yo nunca he involucrado mis relaciones personales en lo profesional”, afirmó.

Luis Chaparro también puso su nombre sobre la mesa

La actriz no se quedó callada ante el comentario de Luis Chaparro en La Casa de los Famosos 2026

La polémica tuvo otro capítulo cuando Luis Chaparro, quien recientemente salió del reality, habló de los participantes considerados “muebles” y mencionó a Mar Contreras como ejemplo de alguien que llegó lejos pese a esa percepción.

“Pues no sé, por ejemplo escuché que Mar Contreras fue mueble y llegó a la final”, dijo Chaparro durante una conversación en el programa.

La actriz no dejó pasar el comentario y respondió en redes con ironía: “Jajaja, espero que me llegue a ‘Las patas’… Y llegue a la final”. Después, ante el comentario de una seguidora, remató con otra frase breve: “Pa’ todos tengo”.

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Con estos cruces, el nombre de Mar Contreras volvió al centro de la conversación alrededor del reality, aunque ella mantiene una postura clara sobre el asunto: “No puedo hablar de todos los habitantes”, dijo. Y mientras las redes siguen haciendo lo suyo, la actriz parece tener claro que, dentro o fuera de la casa, todavía hay polémicas que pueden dar mucho de qué hablar.