Estas son las 10 acciones para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas en México

Un representante del Gobierno de México expone en la Ciudad de México las diez acciones implementadas para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas. (Presidencia )

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Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 3 de septiembre las 10 acciones para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas en México.

El subsecretario explicó que la estrategia contempla garantizar que todos los reportes integrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, (RNPDNO), cuenten con datos completos. Para ello se prevé el acompañamiento de 10 especialistas nacionales y extranjeros.

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Ese grupo trabajará en análisis técnico, científico y jurídico para implementar acciones sobre el registro y los procesos de búsqueda. Medina detalló que el perfil requerido incluye análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación.

El objetivo, agregó, es contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, de los mecanismos de búsqueda y, en su caso, de las adecuaciones necesarias al marco jurídico. Ese componente busca corregir vacíos de información y hacer más útil el cruce de datos para localizar personas.

En los últimos dos meses se concretaron 3 mil 39 localizaciones. A través de la Alerta Nacional se localizó en los últimos meses a 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.

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