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¿Cómo está Luis de Llano tras su arresto? Revelan detalles de su estado de salud

El abogado del productor fue abordado por la prensa

"Sasha Sokol se sincera sobre el abuso de poder que vivió en su relación con Luis de Llano
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El abogado de Luis de Llano dio detalles del estado de salud del productor durante su arresto en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando.

El defensor cuestionó que el médico legista y sostuvo que las autoridades debían considerar la edad del productor, quien tiene alrededor de 80 años.

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El productor fue detenido a las 18:13 horas del miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La medida habría respondido a órdenes judiciales por desacato relacionadas con el proceso civil que sostuvo con Sasha Sokol.

¿Qué se sabe de Luis de Llano?

Reporteros preguntaron al abogado si Luis de Llano se encontraba tranquilo y si había recibido un trato adecuado durante las horas que pasó bajo resguardo. El litigante respondió que el productor se mantenía estable.

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.
Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

“Está bien, está en buen estado”, dijo el abogado al ser consultado sobre las condiciones físicas de De Llano dentro de San Fernando.

La defensa fue cuestionada sobre posibles padecimientos médicos del productor. El litigante no detalló si su cliente tenía alguna enfermedad, pero reclamó que no se hubiera realizado una valoración más completa.

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“No soy médico, pero pasó con un médico legista, pero fueron omisos en procurarle tomar la presión. Verificaron que no estuviera lesionado, lo cual es superficial”, señaló.

El abogado planteó que, si De Llano llegara a presentar un problema de presión derivado de su arresto, las autoridades podrían enfrentar responsabilidades.

“Me parece que si llega a tener un problema de presión derivado del evento que nos ocupa, podría haber alguna responsabilidad”, afirmó.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite
El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

Los reporteros recordaron que el productor tenía aproximadamente 80 años y preguntaron si podía recibir algún beneficio por ser adulto mayor. El defensor consideró que la autoridad judicial debía tomar en cuenta sus condiciones particulares.

“Debe el juez de procurar brindarle la protección adecuada atendiendo a las circunstancias particulares de cada persona”, sostuvo el abogado de De Llano.

La defensa dijo que no podía revelar datos personales del productor

El representante legal evitó responder varias preguntas sobre los recursos promovidos por el productor y sobre detalles del juicio civil.

Argumentó que existía una orden judicial que impedía divulgar información relacionada con el proceso.

“Existe una orden judicial, lo que tengo conocimiento, que prohíbe a cualquier persona difundir cualquier dato relativo, de forma directa o indirecta, sobre el proceso que el señor Luis de Llano lleva”, explicó.

Luis de Llano Sasha Sokol
Luis de Llano sostuvo una relación sentimental con Sasha cuando ella tenía 14 y él, 39 años (Foto: Instagram)

El abogado sostuvo que la restricción alcanzaba a cualquier dato que pudiera referirse al expediente. A su juicio, la difusión pública de información sobre un proceso judicial podía influir en la percepción de la persona juzgadora.

“El que publique, difunda cualquier dato, comete un desacato a una orden judicial”, declaró. Después insistió en que no podía identificar el despacho al que pertenecía ni revelar su nombre completo.

La defensa también evitó precisar si el amparo solicitado podía modificar el tiempo que De Llano debía permanecer detenido. “Esa determinación está en manos de la autoridad competente”, respondió.

El abogado dijo que, si la autoridad recibía una notificación formal sobre el recurso, podría tratarse de la tercera suspensión vinculada con el caso. No confirmó que el trámite hubiera surtido efectos en ese momento.

Antes, el abogado acusó que el arresto fue ilegal y arbitrario

Horas antes de informar sobre el estado de salud del productor, el mismo abogado calificó la detención como una actuación indebida. El defensor sostuvo que había dos suspensiones previas que las autoridades debieron acatar.

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Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

“Desde mi perspectiva, porque hay dos suspensiones previas que debieron de acatar”, respondió cuando reporteros le preguntaron por qué consideraba injusta la detención.

En su primer encuentro con la prensa, el litigante afirmó: “El arresto fue ilegal. Es una arbitrariedad lo que está pasando”. También dijo que la autoridad actuó de manera indebida por la existencia de recursos de amparo.

La representación legal de Sasha Sokol sostuvo que De Llano incumplió dos medidas ordenadas en la sentencia firme por daño moral: grabar y exhibir una disculpa pública ante el juzgado, así como publicar la síntesis del fallo. Las dos órdenes de arresto contemplaron 15 horas cada una, por lo que el tiempo total podía llegar a 30 horas.

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