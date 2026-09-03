México

La dura advertencia de Adrián Uribe a Luis de Llano tras su arresto: “Si no das la cara, la ley hace su trabajo”

El comediante estaba en una alfombra roja cuando sucedió la detención del productor

adrian uribe y luis de llano
(IG)
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Adrián Uribe reaccionó al arresto de Luis de Llano por desacato en el caso de Sasha Sokol y sostuvo que la ley debía intervenir cuando una persona no enfrentaba las consecuencias de sus actos.

El actor fue cuestionado durante un encuentro con la prensa, donde evitó profundizar en el proceso legal, pero dejó una postura sobre la detención del productor.

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Uribe acudió a la presentación El club del pie izquierdo en la que compartió créditos con María León, Mónica Huarte, Mauricio Isaac y Nuria del Valle.

En medio de las preguntas sobre el estreno, reporteros le pidieron una reacción por la situación que enfrentó De Llano tras su traslado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando.

Adrián Uribe dijo que la ley debía hacer su trabajo

El comediante inició su respuesta con cautela. “No tengo nada que decir, de verdad”, expresó. Después habló sobre la función de las autoridades ante hechos que, desde su perspectiva, requerían una respuesta legal.

Adrián Uribe
Adrián Uribe es El Candidato Honesto. | Cortesía: Videocine.

El actor consideró que una persona debía responder por sus acciones y no evadir las consecuencias. “Bueno, pues uno, pues yo creo que la ley hace su trabajo y si tú haces algo y no das la cara, pues la ley tiene que hacer su trabajo”, declaró.

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Aunque no mencionó de manera directa a Sasha Sokol ni detalló los antecedentes judiciales que llevaron al arresto de Luis de Llano, sus palabras ocurrieron horas después de que trascendió la ejecución de las órdenes de arresto contra el productor.

Una reportera señaló que el asunto inicialmente implicaba una disculpa y que el conflicto había escalado hasta derivar en un proceso judicial. Uribe respondió con una reflexión sobre no dejar crecer los problemas.

“Yo he aprendido también en la vida que no hay que minimizar absolutamente ningún problema, porque puede crecer, ¿no? Si no le das la atención necesaria”, dijo el intérprete.

Sus declaraciones se sumaron a las reacciones que generó el arresto de De Llano, quien enfrentó medidas de apremio por presuntos incumplimientos de una sentencia civil firme por daño moral.

Luis de Llano impulsará una ley que busca equidad entre las presuntas víctimas mujeres y los hombres victimarios
Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

Luis de Llano fue arrestado por dos órdenes de 15 horas

Luis de Llano fue detenido a las 18:13 horas del miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El productor fue llevado a San Fernando tras el cumplimiento de órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

La representación legal de Sasha Sokol sostuvo que las medidas respondieron a dos presuntos incumplimientos distintos de la sentencia. El equipo de la cantante acusó que De Llano no grabó ni exhibió ante el juzgado una disculpa pública dirigida a ella.

También señaló que el productor no publicó la síntesis de la resolución judicial que confirmó su responsabilidad civil. La parte de Sokol afirmó que antes hubo multas y requerimientos judiciales que no fueron atendidos.

Un abogado de Luis de Llanoque acudió durante la madrugada al centro de detención calificó el arresto como “ilegal” y sostuvo que había suspensiones de amparo que debieron ser acatadas.

Luis de Llano Sasha Sokol
Luis de Llano sostuvo una relación sentimental con Sasha cuando ella tenía 14 y él, 39 años (Foto: Instagram)

La SCJN dejó firme la condena en el caso Sasha Sokol

El conflicto entre Sasha Sokol y Luis de Llano tuvo origen en una demanda civil promovida por la cantante en julio de 2022. Sokol señaló que fue víctima de abuso cuando tenía 14 años y De Llano era su representante y productor; él tenía 39 años.

Un juzgado civil de la Ciudad de México condenó a De Llano el 10 de mayo de 2023. Posteriormente, una Sala Civil confirmó y amplió la resolución. La Primera Sala de la SCJN negó por unanimidad el amparo del productor el 25 de junio de 2025.

La sentencia ordenó una indemnización, una disculpa pública, la publicación de una síntesis del fallo, un curso de prevención sobre abuso sexual y la prohibición de hacer nuevas referencias sobre Sokol.

Mientras el caso de Luis de Llano continuó en manos de las autoridades judiciales, Adrián Uribe insistió en que los problemas debían atenderse antes de crecer: “La ley tiene que hacer su trabajo”.

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