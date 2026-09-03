Homenaje a Jonathan Meléndez en el Ángel de la Independencia: cuándo y a qué hora será

(IG/Cuartoscuro)

Guardar

Fans de Camilo Séptimo organizaron un homenaje público para despedir a Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de la agrupación, asesinado junto con su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales con los detalles de fecha, hora y punto de encuentro en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El periodista Fernando Cruz difundió la invitación a través de su cuenta en X, donde describió el evento como un espacio para “crear un espacio para despedirlo, recordarlo y agradecer todo lo que su música significó para nosotros”.

La publicación circuló acompañada de un cartel con la imagen del músico y los datos del encuentro.

El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

Cuándo y dónde será el homenaje a Honas

La cita quedó fijada para el domingo 6 de septiembre a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, uno de los puntos de reunión más utilizados en la capital mexicana para actos conmemorativos. “Los invitamos a acompañarnos”, señaló la convocatoria publicada en X.

PUBLICIDAD

Los organizadores propusieron que los asistentes lleven flores, fotografías y mensajes dedicados al músico.

“La idea es reunirnos como fans, compartir su música, llevar flores, fotografías y mensajes, y simplemente estar juntos en este momento tan difícil”, detalló la publicación.

La invitación busca abrir el homenaje a cualquier persona que se sienta identificada con la música de la banda, sin importar su grado de participación previo en actividades del fandom.

(X)

“No importa si vienes solo, con amigos o si nunca has participado en algo así. Si su música formó parte de tu vida, este espacio también es para ti”, indicó el mensaje.

PUBLICIDAD

La convocatoria pide a los asistentes evitar el sensacionalismo alrededor de la muerte del músico y centrar el encuentro en su trayectoria artística.

“Hagámoslo desde el cariño, el respeto y lejos del amarillismo. Recordémoslo por su música, su legado y todo lo bonito que nos dejó”, escribió Cruz en la publicación, que cerró con la frase “Nos vemos el domingo”.

Qué se sabe del multihomicidio que enlutó a Camilo Séptimo

Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba como empleada doméstica de la familia. Los cuerpos fueron hallados la noche del 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó el hallazgo a las 23:50 horas del 1 de septiembre. Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, con heridas de arma de fuego en la cabeza, mientras que Romero presentó un impacto de bala en la espalda. El perro de la familia también fue hallado sin vida.

Jonathan Meléndez murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N”, identificado como socio de Meléndez, y a Gerardo “N”, ambos señalados como probables responsables del ataque.

El hijo de seis años de la pareja sobrevivió al ataque sin signos de violencia y quedó bajo resguardo de familiares con acompañamiento de la fiscalía.

PUBLICIDAD

La agrupación confirmó la muerte de su tecladista a través de un comunicado en Instagram y X, donde expresó su pésame a la familia de Meléndez y a los familiares de Romero.