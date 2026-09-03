“¿Y si sí?”: familia de Matamoros registra a su bebé con la frase viral del Mundial 2026

(Ilustración: Jesús Beltrán)

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La pasión por la Selección Mexicana dejó una curiosa huella en Matamoros, Tamaulipas, luego de que una familia decidiera convertir una de las frases más populares alrededor del Mundial 2026 en el nombre de su bebé.

La pequeña fue registrada oficialmente como “Isisi”, una elección que rápidamente llamó la atención debido a que hace referencia directa a la expresión “¿y si sí?”, utilizada constantemente por aficionados mexicanos como una manera de mantener viva la ilusión durante la participación del Tri en la Copa del Mundo.

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El caso quedó asentado ante el Registro Civil de Matamoros. Omar Habib Masso Quintana, responsable de la Oficialía Primera del Registro Civil, confirmó que la familia acudió a realizar el trámite y que las autoridades permitieron registrar a la recién nacida con ese nombre.

La elección no pasó desapercibida entre quienes conocieron la historia, principalmente por tratarse de una palabra que adquirió enorme popularidad en el entorno de la Selección Mexicana durante el torneo internacional.

¿De dónde salió el famoso “¿y si sí?”

Un gato blanco con una camiseta deportiva verde descansa sobre una superficie gris delante de la bandera de México, que muestra el texto "¿Y Si Sí?". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la expresión terminó convirtiéndose en una especie de lema entre los seguidores del conjunto nacional, hasta ahora no existe una explicación definitiva sobre quién la utilizó primero o cuál fue exactamente el punto en el que comenzó a hacerse viral.

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Lo que sí ocurrió es que “¿y si sí?” comenzó a aparecer con frecuencia en redes sociales y rápidamente fue adoptada por los aficionados mexicanos. La frase funcionaba como una especie de grito de esperanza ante la posibilidad de que el equipo nacional consiguiera avanzar en la competencia y alcanzar un resultado histórico.

Dos aficionados con camisetas y sombreros de fútbol con los colores de México se muestran frente a una bandera nacional que exhibe la frase "¿Y si sí?". (Zurisaddai Gonzalez | Infobae México)

Una de las versiones sobre su popularización señala directamente a TikTok. De acuerdo con esta explicación, la expresión tomó fuerza después de que circulara ampliamente un video acompañado por “Hasta Que Te Conocí”, canción interpretada por Juan Gabriel.

La combinación entre las imágenes, la música y la frase provocó que el concepto comenzara a reproducirse en redes sociales, hasta convertirse en una expresión reconocible entre los aficionados.

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Sin embargo, existe otra versión que sitúa el origen de “¿y si sí?” antes del Mundial. Según esta teoría, la frase ya comenzaba a utilizarse durante la Liguilla del Clausura 2026, particularmente entre seguidores de Pumas, quienes recurrían a ella ante la posibilidad de que el conjunto universitario consiguiera conquistar el campeonato.

Los testimonios recopilados por The Guardian describen ilusión entre seguidores locales y extranjeros radicados en el país, a unas horas del juego de este domingo en el Estadio Azteca. (Infobae-Itzallana)

Con el paso de las semanas, la expresión abandonó el ámbito exclusivo del futbol mexicano y comenzó a formar parte de las conversaciones cotidianas en redes sociales.

Durante el Mundial 2026, el “¿y si sí?” encontró el escenario perfecto para multiplicarse. Cada partido de México generaba nuevas publicaciones, memes y comentarios relacionados con la posibilidad de que el Tri continuara avanzando en el torneo.

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La frase terminó representando ese sentimiento tan característico del aficionado mexicano: mantener la esperanza incluso cuando el panorama parece complicado.

Ahora, meses después de aquella fiebre mundialista, “¿y si sí?” tiene una consecuencia inesperada: una bebé llamada “Isisi”.

Los testimonios recopilados por The Guardian describen ilusión entre seguidores locales y extranjeros radicados en el país, a unas horas del juego de este domingo en el Estadio Azteca.

El caso registrado en Matamoros demuestra hasta qué punto un fenómeno nacido en las redes sociales puede trascender el futbol y llegar incluso a la vida cotidiana de los aficionados.

Mientras la expresión continúa siendo recordada como uno de los fenómenos virales relacionados con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, la pequeña “Isisi” llevará consigo una referencia bastante peculiar a uno de los momentos más comentados por los seguidores del Tri.

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Por ahora, el nombre ya quedó oficialmente registrado y la historia comenzó a circular en redes sociales, donde nuevamente apareció la pregunta que acompañó a los aficionados mexicanos durante el Mundial: “¿y si sí?”.