Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: los pasos más fáciles para conocer si el pago de octubre ya llegó

Los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez pueden consultar si su pago del bimestre septiembre-octubre ya está disponible en 5 sencillos pasos que a continuación se detallan (Gobierno de México)

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Los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez pueden consultar si su pago del bimestre septiembre-octubre ya está disponible en 5 sencillos pasos que a continuación se detallan.

Aunque las autoridades oficiales no han dado a conocer el calendario oficial de pagos, el siguiente periodo de depósitos se llevará a cabo durante el mes de octubre.

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Cabe señalar que como cada dos meses, los recursos se entregarán de forma ordenada y directa a través de la tarjeta del Bienestar según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Una campaña informativa de Becas Bienestar presenta a una mujer joven en distintos entornos. Se observa a la persona en la azotea de un edificio con panorámica urbana y en un parque con vegetación. El video incluye un llamado a "Certificar tu CURP", indicando un proceso para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Los pasos más sencillos para conocer si el pago de las Becas ya está disponible

La Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar difundieron una guía para que las personas beneficiarias consulten su saldo y sus movimientos mediante la aplicación Banco del Bienestar Móvil, disponible para celulares con sistemas Android y iOS.

El material indica que la aplicación puede descargarse desde las tiendas Google Play y App Store. Tras la instalación, las y los usuarios deben aceptar los términos y condiciones del servicio de banca electrónica que ofrece Banco del Bienestar.

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La guía señala que el registro y uso de los servicios digitales están sujetos a la legislación federal vigente. Los términos también establecen que cualquier controversia sobre la aplicación será atendida por los tribunales federales de la Ciudad de México.

Pasos para consultar el saldo

Descarga la aplicación Banco del Bienestar Móvil desde la tienda oficial de tu celular: Google Play para Android o App Store para iPhone. Abre la aplicación y revisa los Términos y Condiciones del servicio. Selecciona la opción “Acepto” para continuar con el registro. Escribe tu número de celular a 10 dígitos y presiona “Enviar”. Captura los 16 números de tu tarjeta del Banco del Bienestar. Ingresa el NIP de cuatro dígitos que utilizas en el cajero automático. Presiona “Validar” para que la aplicación revise los datos proporcionados. Crea una contraseña segura y confírmala. Inicia sesión con la contraseña que registraste. Una vez activada la cuenta, podrás consultar el saldo y los movimientos desde la aplicación.

Los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez pueden consultar si su pago del bimestre septiembre-octubre ya está disponible en 5 sencillos pasos que a continuación se detallan (X@BecasBenito)

Los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez pueden consultar si su pago del bimestre septiembre-octubre ya está disponible en 5 sencillos pasos que a continuación se detallan (X@BecasBenito)

Para dudas o soporte técnico, Banco del Bienestar muestra el teléfono 800 900 2000.

Calendario tentativo de pagos

Aunque las autoridades oficiales no han dado a conocer la fecha exacta del siguiente depósito, esta podría ser una agenda tentativa.

Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 6 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 7 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G .

Viernes 9 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 13 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 15 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G .

Viernes 23 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 27 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 29 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Los pagos de las Pensiones de Bienestar se llevarán a cabo durante septiembre, mientras que las Becas depositarán en los recursos en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo escolar 2026-2027 arrancó con Becas del Bienestar para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato público, luego de que el Gobierno de México extendiera la cobertura universal de los apoyos a esos tres niveles educativos (Gobierno de México)

¿Cuánto dinero darán las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

El apoyo económico de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria consiste en un monto base de 1.900 pesos cada dos meses por familia, al que se suman 700 pesos adicionales por cada integrante extra que curse la secundaria dentro del mismo hogar.

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Esto significa que, en el caso de dos beneficiarios, el total llega a 2.600 pesos y, para tres, asciende a 3.300 pesos. Por otro lado, la Beca Benito Juárez otorga 1.900 pesos bimestrales a cada estudiante inscrito en una preparatoria o bachillerato público.