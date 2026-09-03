Cantante Guerrero defiende al América sobre el posible penal que no se le marcó en la Leagues Cup 2026: “Pisotón imprudente de Salcedo”

América quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 tras se vencido por Monterrey (X@Rayados)

Guardar

El exárbitro mexicano Fernando “Cantante” Guerrero cuestionó una decisión que pudo favorecer al América durante su eliminación ante los Rayados de Monterrey en la Leagues Cup 2026.

Guerrero afirmó que el equipo capitalino debió recibir un penal por una acción de Carlos Salcedo sobre Henry Martín. Según su evaluación, el defensor de Monterrey cometió un pisotón que provocó la caída del delantero americanista dentro del área.

PUBLICIDAD

La polémica surgió porque el árbitro guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca sancionó una pena máxima para el conjunto regiomontano en una jugada que el exárbitro consideró comparable con la que no recibió el América.

El exárbitro mexicano Fernando “Cantante” Guerrero cuestionó una decisión que pudo favorecer al América durante su eliminación ante los Rayados de Monterrey en la Leagues Cup 2026

Para Guerrero, la diferencia de criterio arbitral resultó determinante en un partido que terminó con la salida de las Águilas del torneo. El exintegrante del arbitraje mexicano también apuntó contra la revisión de video.

“Penal para el América que no se sanciona. Un pisotón imprudente de Salcedo de Monterrey que tiene un impacto sobre Henry para hacerlo caer. Al VAR mexicano Erick Miranda le pasó de noche la Leagues Cup”., sostuvo Fernando Guerrero al analizar la acción sobre Henry Martín.

PUBLICIDAD

¿Cómo se desarrolló el partido?

Monterrey abrió el marcador con un gol de Diego Rossi. América igualó el encuentro por medio de Ramón Juárez, lo que devolvió la esperanza al equipo norteño en su objetivo de llegar a la final. Alan Cervantes puso de nuevo en ventaja a las Águilas, al anotar el segundo tanto en un momento clave en el que su equipo intentó dominar el ritmo del duelo. Rayados no cedió y empató de nuevo gracias a Lucas Ocampos, quien estableció el 2-2 y evitó que América asegurara la semifinal en el tiempo reglamentario.

Alineación de Monterrey. (X/ @Rayados)

Orbelín Pineda de Monterrey controla el balón este miércoles, en un partido de semifinal por la Leagues Cup entre América y Monterrey en el estadio Dignity Health Sports Park en Carson (EE.UU.). EFE/ Ómar Alonso

Con la igualdad en el marcador, la definición del finalista llegó desde el punto penal. Monterrey supo aprovechar la instancia después de que Cervantes fallara su disparo y aseguró así su pase a la disputa por el título.

PUBLICIDAD

¿Qué sigue para el América y el Monterrey?

Las Águilas esperan definición para enfrentar a los Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte, luego de que el partido fuera reprogramado por la jornada de la Leagues Cup. Hasta el momento, el encuentro no tiene fecha ni horario confirmados.

El Monterrey atraviesa una situación similar con su visita a Querétaro en el Estadio Corregidora. Ese compromiso tampoco cuenta todavía con una nueva programación oficial.

La actividad pendiente contrasta con la Final de la Leagues Cup 2026, que medirá a Monterrey y Toluca en el Estadio Nemesio Diez. El partido está previsto para el domingo 6 de septiembre a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

PUBLICIDAD