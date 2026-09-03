PSG vs AS Mónaco, EN VIVO: ¿Dónde y cuándo ver en México el partido de la Jornada 3 de la Ligue 1?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Paris Saint-Germain vuelve al Parque de los Príncipes para recibir al AS Mónaco en la Jornada 3 de la Ligue 1 2026-27, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con objetivos muy distintos en este inicio de temporada.

Mientras el PSG buscará conseguir su primera victoria del campeonato después de sumar dos empates en sus primeros partidos, el Mónaco intentará mantener su paso perfecto y llevarse de París tres puntos que le permitan seguir en la parte alta de la clasificación.

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Cómo llegan ambas escuadras

(REUTERS/Manon Cruz)

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega después de rescatar un empate 2-2 frente al Lille en la jornada anterior. El equipo parisino llegó a estar dos goles abajo, pero reaccionó en los últimos minutos gracias a las anotaciones de Vitinha y Marquinhos, que evitaron la derrota.

Del otro lado, el conjunto monegasco atraviesa un mejor momento. El equipo de Adolf Hütter derrotó 2-0 al Olympique de Marsella con un doblete de Paris Brunner, resultado que se sumó a su triunfo de la primera jornada ante Le Havre. Con seis puntos y dos porterías imbatidas, el Mónaco llegará a la capital francesa con la confianza a tope.

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¿Dónde y cuándo ver el PSG vs Mónaco en México?

(REUTERS/Stephane Mahe)

El partido entre Paris Saint-Germain y AS Mónaco, correspondiente a la Jornada 3 de la Ligue 1, se disputará este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Parque de los Príncipes.

En México, el encuentro podrá seguirse a través de FOX One y el silbatazo inicial está programado para las 13:05 horas, tiempo del centro de México.