México

Capturan en Jalisco a 3 estadounidenses buscados por el FBI por criptofraude y lavado de dinero

Los detenidos tenían órdenes de aprehensión vigentes desde octubre de 2025 en California; fueron ubicados en Guadalajara y Zapopan con apoyo de inteligencia cibernética y drones

Julián “N”, Eduardo “N” y Sergio “N” tenían órdenes de aprehensión emitidas en octubre de 2025 por un tribunal federal de California por delitos financieros relacionados con criptomonedas. (Crédito: Policía de Jalisco)
Julián “N”, Eduardo “N” y Sergio “N” tenían órdenes de aprehensión emitidas en octubre de 2025 por un tribunal federal de California por delitos financieros relacionados con criptomonedas. (Crédito: Policía de Jalisco)
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Tres ciudadanos estadounidenses buscados por autoridades de Estados Unidos por presuntamente participar en un esquema de fraude con criptomonedas y lavado de dinero fueron localizados y detenidos en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Los detenidos fueron identificados como Julián “N”, de 28 años; Eduardo “N”, de 35, y Sergio “N”, de 51 años. Los tres eran buscados por autoridades estadounidenses y tenían órdenes de aprehensión emitidas desde octubre de 2025 por un Tribunal de Distrito de California.

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Las órdenes están relacionadas con acusaciones por fraude electrónico mediante criptomonedas, conspiración para lavado de dinero y operaciones de lavado de dinero. Tras su localización en Jalisco, los tres quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) para continuar con el procedimiento de entrega a las autoridades estadounidenses.

Los localizan con drones y vigilancia aérea en Guadalajara y Zapopan

La búsqueda comenzó a partir de información proporcionada por el Servicio de Marshals de Estados Unidos a las autoridades de Jalisco. Con esos datos, personal estatal identificó dos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara que presuntamente eran frecuentados por los tres hombres.

El primer despliegue se realizó en la colonia Prados del Nilo, en Guadalajara. Personal de inteligencia y vigilancia ubicó a Julián y Eduardo en el cruce de avenida Río Nilo y José Joaquín Herrera.

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Para el operativo participaron elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana y personal de la unidad de drones, que apoyó las labores de localización y vigilancia.

Después de corroborar la identidad de ambos hombres, los agentes informaron a las autoridades estadounidenses sobre su ubicación y los trasladaron ante el INM para continuar con el procedimiento migratorio correspondiente.

El tercer hombre, Sergio “N”, fue localizado en Zapopan, en la colonia Puerta de Hierro, cerca del cruce de Boulevard Puerta de Hierro y Paseo Andares.

Los agentes también utilizaron vigilancia aérea para ubicarlo. Después de su localización, fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y entregado a las autoridades migratorias.

Dos de los estadounidenses fueron ubicados en la colonia Prados del Nilo, en Guadalajara, mientras que el tercero fue localizado en la zona de Puerta de Hierro, en Zapopan. (Crédito: US Marshals | captura de pantalla)
Dos de los estadounidenses fueron ubicados en la colonia Prados del Nilo, en Guadalajara, mientras que el tercero fue localizado en la zona de Puerta de Hierro, en Zapopan. (Crédito: US Marshals | captura de pantalla)

Los buscaban en California desde octubre de 2025

Las órdenes de aprehensión contra los tres estadounidenses fueron emitidas en octubre de 2025 por un Tribunal de Distrito del estado de California.

Las acusaciones están relacionadas con delitos financieros cometidos presuntamente mediante criptomonedas. Entre los cargos figuran fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y operaciones de lavado de dinero.

La investigación derivó en una búsqueda internacional que llevó a las autoridades estadounidenses a compartir información sobre los tres hombres con sus homólogas en Jalisco.

Tras su ubicación en el Área Metropolitana de Guadalajara, los tres fueron puestos a disposición del INM, instancia encargada de continuar el procedimiento correspondiente para que sean presentados ante el tribunal estadounidense que emitió las órdenes de aprehensión.

El caso representa una investigación que combina delitos relacionados con activos digitales y operaciones para ocultar o mover recursos de procedencia presuntamente ilícita, aunque la información oficial difundida sobre las detenciones no detalla el monto del fraude ni la cantidad de dinero que habría sido objeto de las operaciones investigadas.

Criptomonedas, otra vía para mover dinero ilícito entre México y EU

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un ciudadano mexicano se declaró culpable de participar en una red que lavó casi 2 millones de dólares provenientes de la venta de drogas mediante criptomonedas y transferencias bancarias hacia México. Daniel Gordiano Valenzuela, quien residía en México cuando fue detenido, actuaba como intermediario financiero: coordinaba la recepción de dinero en efectivo en distintas ciudades estadounidenses y después indicaba cómo transferir los recursos mediante criptomonedas o transferencias electrónicas.

El caso muestra una de las rutas que las autoridades estadounidenses han identificado para mover recursos entre ambos países sin trasladar físicamente el efectivo. En mayo, el Departamento de Justicia también acusó en Colorado a un ciudadano mexicano vinculado con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa por lavar ganancias del narcotráfico mediante la conversión de dinero ilícito en criptomonedas.

La vigilancia sobre este tipo de operaciones se ha intensificado. En junio, fiscales estadounidenses presentaron cargos contra dos personas relacionadas con un servicio de lavado de dinero mediante criptomonedas que presuntamente procesó más de 389 millones de dólares en transacciones ilícitas.

Estos antecedentes permiten colocar la captura de los tres estadounidenses en Jalisco dentro de un fenómeno más amplio: las criptomonedas se han convertido en una de las herramientas investigadas por autoridades de ambos países para ocultar, transferir o convertir recursos vinculados con actividades ilícitas. En el caso de los tres detenidos en Guadalajara y Zapopan, las acusaciones estadounidenses incluyen precisamente fraude electrónico mediante criptomonedas y operaciones de lavado de dinero, aunque las autoridades no han informado públicamente cuánto dinero habría involucrado la investigación.

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