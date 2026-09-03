Manolo Caro lanza polémico comentario contra Mariana Ochoa y las redes se le van encima: “¿Tendrá amigos?”

(Foto: Instagram/@manolocaro)

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Manolo Caro volvió a generar conversación en redes sociales después de publicar un comentario dirigido a Mariana Ochoa, quien actualmente forma parte de La Casa de los Famosos México. El mensaje llamó rápidamente la atención y provocó que varios usuarios respondieran al director.

“Tendrá amigos Mariana Ochoa? Es pregunta real”, escribió Caro en redes sociales. La publicación no pasó desapercibida y, poco después, comenzaron a aparecer respuestas de usuarios que cuestionaron el tono de su comentario.

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Entre las reacciones apareció una respuesta que llevó la conversación directamente hacia el trabajo cinematográfico del director: “¿Tendrás algún día una película que no sea una copia barata y descarada de Almodóvar? Es pregunta real”. El intercambio hizo que la publicación adquiriera todavía más notoriedad.

El comentario que encendió las respuestas

La frase de Manolo Caro llegó mientras Mariana Ochoa se encuentra dentro del reality, donde también ha recibido críticas por su participación y por algunas situaciones ocurridas durante la competencia.

El director no explicó inicialmente qué situación específica lo llevó a preguntarse si la cantante y actriz tenía amigos. Su comentario, sin embargo, fue suficiente para que distintos usuarios entraran a la conversación y expresaran su desacuerdo.

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La respuesta sobre Pedro Almodóvar terminó convirtiéndose en uno de los puntos más comentados del intercambio. El mensaje cuestionó directamente la originalidad de las películas de Caro y utilizó el mismo cierre que el director había empleado: “Es pregunta real”.

Manolo Caro responde a las críticas

Después de la cantidad de comentarios que recibió, Caro volvió a escribir sobre el tema. En una publicación señaló: “Ya ni veo el reality, enjoy!”, dejando claro que, según sus propias palabras, ya no estaba siguiendo el programa.

Más tarde agregó otro mensaje que volvió a llamar la atención: “No me arrepiento de nada solo que ya me dio hueva leer, gocen el reality”. Con esto, el director respondió a la conversación que se había generado alrededor de su publicación.

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Sus palabras tampoco evitaron las críticas. Algunos usuarios continuaron cuestionando que se pronunciara sobre Mariana Ochoa mientras otros defendieron su derecho a expresar su opinión.

Una polémica que terminó hablando de todo menos del reality

Manolo Caro

El intercambio rápidamente dejó de centrarse únicamente en Mariana Ochoa. El nombre de Manolo Caro comenzó a aparecer entre los comentarios, mientras los usuarios aprovechaban la discusión para recordar sus propias opiniones sobre el trabajo del cineasta.

La polémica también mostró cómo una publicación de pocas palabras puede crecer rápidamente cuando toca a una figura que actualmente está bajo la atención del público.

Hasta ahora, lo ocurrido se mantiene como un intercambio de comentarios y críticas en redes sociales. Caro dejó clara su postura con frases como “No me arrepiento de nada”, mientras la conversación continúa entre quienes cuestionaron su mensaje y quienes consideran que simplemente expresó una opinión.

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