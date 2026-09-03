Llega Expo Café 2026, el evento más grande del país dedicado a la bebida predilecta de millones de mexicanos

Una taza de café de especialidad con crema reposa sobre una mesa de madera rodeada de granos tostados durante una feria artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Expo Café llega a la Ciudad de México con su edición número 29 y se consolida como el encuentro cafetalero más grande del país. El World Trade Center (WTC) y el Pepsi Center reciben a tostadores, baristas, productores y marcas de toda la cadena del café, en un evento que el año pasado convocó a más de 25 mil visitantes y 300 expositores.

La feria combina competencias profesionales, catas guiadas, talleres y el Premio Sabor Expo Café, certamen en el que 200 muestras compitieron por un lugar entre los siete finalistas. Insumos, maquinaria, franquicias y accesorios completan una oferta dirigida tanto al público general como a quienes ya trabajan en la industria.

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Expo Café/Facebook

Fechas, horarios y sede de la Expo Café 2026

El evento se realiza del jueves 3 al sábado 5 de septiembre de 2026, con un horario de 11:00 am a 8:00 pm los tres días. La sede son los Salones Maya 1, 2 y 3 del WTC y el Pepsi Center, sobre Filadelfia 40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

La inauguración está prevista para el jueves 3 de septiembre a las 10:45 am, en el lobby de los Salones Maya.

Competencias nacionales de barismo

El cartel oficial de la Expo Café anuncia la celebración del evento del tres al cinco de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. (Expo Café 2026/Redes sociales)

En el mismo piso de exposición y con la misma entrada se celebran dos campeonatos organizados por la Asociación Mexicana de Cafés Especiales (AMCCE): la 24ª Competencia Mexicana de Baristas y la 13ª Competencia Mexicana de Brew Bar. Ambas se desarrollan del 3 al 5 de septiembre.

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La inscripción para competir tuvo un costo de 2,900 pesos por competidor y por competencia, reservada a profesionales mayores de edad. El público asistente no paga ningún monto adicional por presenciarlas.

La inscripción para competir tuvo un costo de 2,900 pesos por competidor y por competencia, reservada a profesionales mayores de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Boletos y restricciones de edad

El acceso tiene un costo de 230 pesos mexicanos por persona y por día con pre-registro en línea, o 270 pesos en taquilla. El trámite se realiza en el sitio oficial del evento, donde se llena un formulario y se paga con tarjeta de crédito o débito para recibir un gafete digital por correo electrónico.

La caja del recinto atiende de 10:00 am a 7:30 pm, media hora menos que el piso de exposición, por lo que se recomienda comprar el boleto con anticipación.

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El evento es exclusivo para mayores de 18 años. No se permite el ingreso de menores de edad, niños ni el uso de carriolas, restricción que también aplica para los expositores.

México y el café: cifras de una bebida cotidiana

Chiapas concentra entre el 41% y el 44% de la producción nacional, seguido de Veracruz con 24%; entre ambos estados y Puebla superan el 80% del total cultivado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México ocupa el noveno lugar entre los productores mundiales de café, con cerca de 3.9 millones de sacos de 60 kilogramos durante la temporada 2025, alrededor del 2% de la producción global, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Chiapas concentra entre el 41% y el 44% de la producción nacional, seguido de Veracruz con 24%; entre ambos estados y Puebla superan el 80% del total cultivado.

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La Expo Café 2026 se celebra en un momento de expansión para la industria. El mercado cafetalero mexicano facturó 4,580 millones de dólares en 2024 y prevé alcanzar 6,397 millones para 2030, con un crecimiento anual de 5.5%, de acuerdo con datos de Grand View Research citados por El Economista.

Del total producido en el país, cerca del 85% se destina a la exportación, con Estados Unidos como principal comprador de más del 60% del volumen. El consumo interno, en cambio, es más modesto: entre 1.3 y 1.7 kilogramos per cápita al año, por debajo del promedio latinoamericano. El café soluble representa 60% de esa ingesta doméstica, frente al 40% del molido.

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Más del 70% de los productores son pequeños caficultores con menos de cinco hectáreas, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). El café equivale al 0.66% del producto interno bruto agrícola y al 1.34% del valor agroindustrial del país.