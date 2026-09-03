Una niña de 14 años, prejuicios y el surgimiento del Septiembre Amarillo: la importancia de la prevención del suicidio

La OMS advierte que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años a nivel mundial - crédito iStock

Guardar

Cada año, el mes de septiembre se tiñe de amarillo en todo el mundo para visibilizar una de las problemáticas de salud pública más complejas y silenciadas de la humanidad: la prevención del suicidio. Sin embargo, detrás del lazo de color dorado y las campañas globales yacen dos historias pioneras marcadas por la empatía, el dolor transformado en legado y la urgente necesidad de derribar tabúes arraigados en la sociedad.

La semilla de la primera línea de auxilio psicológico de la historia se plantó hace casi un siglo en el Reino Unido, impulsada por la tragedia de una adolescente de 14 años cuyo sufrimiento expuso la crudeza con la que el prejuicio social abordaba la salud mental y sexual a mediados del siglo XX.

PUBLICIDAD

Niños, adolescentes y adultos jóvenes son los más afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trauma de 1935 y el origen de Samaritans

Para comprender el nacimiento de las líneas de ayuda telefónica es necesario remontarse a 1935 en el Reino Unido. En aquella época, el sacerdote anglicano Chad Varah oficiaba su primer entierro como párroco. El servicio fúnebre no correspondía a un anciano ni a una víctima de enfermedad común, sino a una niña de apenas 14 años que se había quitado la vida.

La razón detrás del trágico desenlace no fue una depresión diagnosticada en los términos modernos, sino el terror desgarrador provocado por la ignorancia y el estigma. La adolescente había comenzado a menstruar por primera vez y, al carecer por completo de educación sexual o de un entorno de confianza donde consultar, creyó erróneamente que padecía una enfermedad venérea o que había cometido un “pecado mortal”. Angustiada por el miedo al rechazo de su familia y al juicio de la sociedad, la joven decidió terminar con su vida.

PUBLICIDAD

Aquel evento dejó una marca indeleble en el padre Chad Varah. El reverendo comprendió que la falta de información, el aislamiento emocional y la vergüenza social eran factores determinantes en las decisiones extremas.

“Esa niña murió no por falta de amor, sino por falta de conocimiento y por un silencio sofocante. Me juré a mí mismo que haría todo lo posible para que nadie más se sintiera tan solo como para no tener a quién acudir”, reflexionaría años después el fundador.

Años más tarde, en noviembre de 1953, Varah puso en marcha en Londres un servicio telefónico revolucionario bajo una premisa sencilla pero poderosa: un número de teléfono atendido por voluntarios capacitados para ofrecer una escucha activa, confidencial y sin juicios a cualquier persona en crisis de desesperación. La iniciativa dio origen a la organización Samaritans, reconocida mundialmente como la primera línea de prevención del suicidio.

PUBLICIDAD

Durante décadas, voluntarios han luchado para ayudar a miles de personas que piensan en quitarse la vida. (Foto cortesía UES)

¿Por qué “Septiembre Amarillo”? La historia de Mike Emme

Si la historia de 1935 sentó las bases de la atención telefónica y la escucha compasiva, el color que identifica a este movimiento global nació casi cuatro décadas después en los Estados Unidos a partir de otra desgarradora pérdida familiar.

En 1994, Mike Emme, un joven estadounidense de 17 años conocido por su habilidad mecánica y su personalidad generosa, se quitó la vida. Mike había comprado un viejo Mustang 1968 que restauró completamente con sus propias manos y pintó de un brillante color amarillo.

Tras su imprevisto fallecimiento, sus padres, Dale y Darlene Emme, junto a sus amigos más cercanos, decidieron actuar para evitar que otras familias atravesaran el mismo dolor. Durante el funeral, los amigos de Mike distribuyeron 500 cintas de color amarillo atadas a tarjetas que llevaban impreso un mensaje directo: “Si estás en crisis, por favor pide ayuda”.

PUBLICIDAD

Las tarjetas comenzaron a circular de mano en mano y en pocos meses llegaron llamadas de jóvenes de todo el país solicitando apoyo emocional. El movimiento Yellow Ribbon (Cinta Amarilla) había nacido, convirtiendo el color del coche de Mike en un símbolo global de esperanza y prevención.

Este pequeño accesorio se convirtió en el embajador de esta causa. Foto: (iStock)

La Línea 106 y la Red Distrital de Canales de Atención refuerzan la prevención y atención en salud mental - crédito iStock

La importancia de derribar los prejuicios en la actualidad

Tanto el caso de la adolescente británica en 1935 como el de Mike Emme en 1994 exponen una constante que persiste hasta el día de hoy: la barrera del silencio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año más de 700,000 personas pierden la vida por esta causa, siendo la segunda causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años y, en México, la tercera en niños de 11 años y hasta adultos de 25 años de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sin importar género.

PUBLICIDAD

El movimiento del “Septiembre Amarillo” busca recordar a la sociedad que hablar sobre el suicidio no genera el acto, sino que abre la puerta a la intervención y a la sanación. Las herramientas que comenzaron con un teléfono antiguo en una parroquia de Londres hoy se multiplican en líneas de atención gratuita en todo el mundo, recordando que ninguna persona debe atravesar la oscuridad en soledad.