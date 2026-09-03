Toluca y Monterrey disputarán la final de la Leagues Cup: habrá campeón mexicano por primera vez

Los Rayados del Monterrey ganaron su pase a la final de la Leagues Cup (Rayados/FB)

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Toluca y Monterrey hicieron historia al convertirse en los finalistas de la Leagues Cup 2026, luego de superar al León y al América, respectivamente. Con estos resultados, el torneo tendrá por primera vez desde su actual formato a un equipo mexicano como campeón, luego del dominio que habían ejercido los clubes de la Major League Soccer (MLS).

Los Diablos Rojos del Toluca consiguieron su boleto a la gran final después de imponerse 2-0 al León en el partido disputado en el Shell Energy Stadium, mientras que los Rayados de Monterrey eliminaron al América en una dramática tanda de penaltis, tras igualar 2-2 durante el tiempo regular.

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Toluca derrota al León y avanza a la final

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed mostró superioridad desde los primeros minutos y mantuvo el control del encuentro ante un León que tuvo dificultades para generar oportunidades claras frente al arco rival.

La recompensa para Toluca llegó al minuto 41. Federico Pereira aprovechó una mala salida del guardameta Óscar García para hacerse del balón y definir con un potente disparo que terminó pegado a la base del poste.

Toluca FC﻿ Leon Final Leagues Cup (Toluca FC﻿/X)

Con la ventaja en el marcador, los Diablos Rojos manejaron mejor los tiempos del partido y evitaron que el cuadro esmeralda pudiera reaccionar.

En la segunda mitad, Toluca volvió a golpear. Al minuto 69, el uruguayo Federico Viñas apareció dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes y establecer el 2-0 definitivo.

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El resultado permitió al equipo mexiquense convertirse en el primer finalista de la Leagues Cup y mantener vivo el objetivo de conquistar un título que hasta ahora había quedado en manos de clubes estadounidenses.

Monterrey elimina al América en penaltis

En el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, Monterrey protagonizó un partido de máxima tensión frente al América.

Los Rayados tomaron ventaja al minuto 49 mediante Diego Rossi, quien sorprendió al arquero Rodolfo Cota con un globito que terminó en el fondo de la portería.

América reaccionó y consiguió darle la vuelta al marcador. Ramón Juárez empató al minuto 57 con un remate dentro del área y, seis minutos después, Alan Cervantes puso el 2-1 con un potente disparo.

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El penal anotado por Hugo Cuypers dio el pase a la Final de Leagues Cup (Rayados/FB)

Sin embargo, Monterrey no bajó los brazos. Al minuto 69, Lucas Ocampos convirtió un penalti cometido sobre Orbelín Pineda para establecer nuevamente la igualdad.

El 2-2 permaneció hasta el final del tiempo regular y obligó a definir al segundo finalista desde los once pasos.

En la tanda de penaltis, Monterrey fue perfecto. Todos sus cobradores acertaron sus disparos, mientras que Alan Cervantes, quien había sido una de las figuras del América durante el encuentro, falló su ejecución.

De esta manera, los Rayados se impusieron 5-4 en penaltis y sellaron su clasificación a la final de la Leagues Cup.

¿Cuándo se definirá al campeón de la Leagues Cup?

Rayados Toluca Final Leagues Cup (Leagues Cup/FB)

La final entre Toluca y Monterrey será histórica para el futbol mexicano, pues garantizará que por primera vez un club de la Liga MX se proclame campeón bajo el formato actual de la Leagues Cup.

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En las ediciones anteriores, los títulos fueron conquistados exclusivamente por equipos de la MLS. Inter Miami se coronó en 2023, Columbus Crew levantó el trofeo en 2024 y Seattle Sounders conquistó la edición de 2025.

Ahora, Toluca y Monterrey buscarán romper esa hegemonía este domingo 6 de septiembre y convertirse en el primer club mexicano en levantar el trofeo de la Leagues Cup desde la implementación del actual formato.

La final enfrentará además a dos de los equipos mexicanos que mejores resultados consiguieron durante el torneo, por lo que se espera un duelo de alta intensidad por el campeonato.