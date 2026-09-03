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Antonio Mohamed ya sabe lo que necesita Toluca para conquistar la Leagues Cup 2026

Los escarlatas dieron un paso más en el torneo después de imponerse al conjunto esmeralda

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Toluca está en la final de la Leagues Cup, luego de que este jueves 2 de septiembre los Diablos Rojos superaran a León en las Semifinales y consiguieran su boleto al partido por el título.

Tras el encuentro, Antonio Mohamed destacó el desempeño de sus jugadores y subrayó la importancia de recuperar energías antes de disputar la final.

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Estamos en otra final y eso no es fácil, así que agradecerle a ellos, por el esfuerzo, por el plan de partido, estamos muy contentos, vamos descansar y ver qué rival nos toca, es muy importante el descanso para poder hacer un gran partido como hoy”, señaló el técnico argentino.

Mohamed destaca el trabajo defensivo de Toluca

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El estratega consideró que los Diablos fueron superiores durante el partido y resaltó el trabajo realizado por su equipo para contener al conjunto esmeralda.

Fuimos muy superiores al rival, el rival no tuvo jugada de gol y nosotros tuvimos muchísimas, fuimos mejores que ellos hoy. El equipo estuvo muy bien defensivamente, y a mi entender fuimos muy justos ganadores”, afirmó.

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Mohamed también descartó tener una preferencia por alguno de los posibles rivales para la final y aseguró que Toluca está preparado para enfrentar al equipo que consiga avanzar.

El que sea, no vamos a estar eligiendo, te va a tocar el que tiene que ser y nosotros estamos preparados para cualquiera de los dos rivales, descanse y el que toque, toque”.

Toluca ya piensa en la final

(AP Foto/Michael Wyke)
(AP Foto/Michael Wyke)

Con el boleto asegurado, el conjunto escarlata tendrá ahora que recuperar energías y preparar el último partido de su participación en la Leagues Cup, donde buscarán quedarse con el título.

La final del torneo binacional se disputará el próximo domingo 6 de septiembre.

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