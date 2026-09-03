Antonio Mohamed ya sabe lo que necesita Toluca para conquistar la Leagues Cup 2026

Toluca está en la final de la Leagues Cup, luego de que este jueves 2 de septiembre los Diablos Rojos superaran a León en las Semifinales y consiguieran su boleto al partido por el título.
Tras el encuentro, Antonio Mohamed destacó el desempeño de sus jugadores y subrayó la importancia de recuperar energías antes de disputar la final.
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“Estamos en otra final y eso no es fácil, así que agradecerle a ellos, por el esfuerzo, por el plan de partido, estamos muy contentos, vamos descansar y ver qué rival nos toca, es muy importante el descanso para poder hacer un gran partido como hoy”, señaló el técnico argentino.
Mohamed destaca el trabajo defensivo de Toluca
El estratega consideró que los Diablos fueron superiores durante el partido y resaltó el trabajo realizado por su equipo para contener al conjunto esmeralda.
“Fuimos muy superiores al rival, el rival no tuvo jugada de gol y nosotros tuvimos muchísimas, fuimos mejores que ellos hoy. El equipo estuvo muy bien defensivamente, y a mi entender fuimos muy justos ganadores”, afirmó.
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Mohamed también descartó tener una preferencia por alguno de los posibles rivales para la final y aseguró que Toluca está preparado para enfrentar al equipo que consiga avanzar.
“El que sea, no vamos a estar eligiendo, te va a tocar el que tiene que ser y nosotros estamos preparados para cualquiera de los dos rivales, descanse y el que toque, toque”.
Toluca ya piensa en la final
Con el boleto asegurado, el conjunto escarlata tendrá ahora que recuperar energías y preparar el último partido de su participación en la Leagues Cup, donde buscarán quedarse con el título.
La final del torneo binacional se disputará el próximo domingo 6 de septiembre.
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