Del tecladista de Camilo Séptimo a un broker del Cártel de Sinaloa: los crímenes de alto impacto que han golpeado a Atizapán de Zaragoza

Del tecladista de Camilo Séptimo a Marco Ebben, broker del Cártel de Sinaloa: los crímenes de alto impacto que han golpeado a Atizapán de Zaragoza. (Redes sociales)

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El multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica, ocurrido el 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, volvió a colocar a Atizapán de Zaragoza en el centro de la atención nacional.

Aunque el municipio es conocido por sus exclusivos desarrollos residenciales en la Zona Esmeralda del Estado de México, en los últimos años también ha sido escenario de crímenes de alto impacto: feminicidios, ejecuciones, asesinatos múltiples y casos ligados al crimen organizado que han trascendido a nivel nacional e internacional.

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El caso del músico Jonathan Meléndez se incorpora a esa cronología de violencia. Del feminicidio de una joven de 18 años en 2023 a la ejecución de un narcotraficante buscado por Europol en 2025, estos son algunos de los hechos que marcaron la historia reciente de Atizapán.

El feminicida de Atizapán

Fiscalía del Edomex obtuvo sentencia condenatoria contra Andrés Filomeno Mendoza Celis, El Chino, por feminicidio (Foto: Fiscalía Estado de México)

El caso más antiguo de esta cronología, y quizá el más mediático, corresponde a Andrés Filomeno Mendoza Celis, detenido el 15 de mayo de 2021 en la colonia Lomas de San Miguel, tras la desaparición de Reyna González Amador, una comerciante de 34 años y madre de dos hijas.

Policías municipales acudieron a su domicilio para indagar sobre el paradero de la mujer y, con su autorización, ingresaron a la vivienda. Dentro de la casa, los agentes localizaron el cuerpo de González. El hallazgo derivó en un cateo que permitió ubicar más de 4,300 restos óseos ocultos en un espacio subterráneo del inmueble. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó que esos restos correspondían a varias víctimas, entre ellas mujeres y al menos un menor de edad.

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La investigación permitió identificar, mediante pruebas genéticas, a seis de las víctimas. Entre los nombres que trascendieron en distintos reportes periodísticos están Norma Jiménez Carreón, desaparecida en 2011 en Tlalnepantla; Flor Ninive Vizcaíno Mejía, desaparecida en 2016, y Rubicela Gallegos Castillo, quien trabajaba como repartidora y desapareció en 2019.

Un juez dictó la primera sentencia contra Mendoza Celis el 18 de marzo de 2022: prisión vitalicia por el feminicidio de González. A esa condena le siguieron otras siete, dictadas entre octubre de 2022 y febrero de 2024, que incluyen una de 92 años por el feminicidio de una mujer y un menor, además de seis condenas adicionales de 55 años cada una.

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La última de esas sentencias corresponde al caso de una víctima identificada únicamente con las iniciales B.S.O., quien había desaparecido en 2012 en el municipio de Coacalco. La Fiscalía del Estado de México ha señalado que la investigación continúa abierta para identificar a las víctimas restantes.

Mendoza Celis cumple sus condenas en el penal de Tenango del Valle. En agosto de 2025 fue trasladado de emergencia a un hospital de Toluca por complicaciones respiratorias y regresó al centro penitenciario en octubre de ese año.

Ana María Serrano Céspedes: el feminicidio que conmocionó a México y Colombia

Ella era Ana María Serrano Céspedes, la joven que fue asesinada por su exnovio en México, sobrina del exministro José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X

El siguiente caso ocurrió el 12 de septiembre de 2023, cuando Ana María Serrano Céspedes, de 18 años, fue encontrada sin vida dentro de su casa en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza. La joven cursaba sus primeros meses como estudiante de medicina en la Universidad Panamericana y su familia ha señalado que aspiraba a convertirse en cardióloga.

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Los peritajes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinaron que Serrano murió por asfixia mecánica, en su modalidad de ahorcadura por compresión extrínseca del cuello. Su cuerpo fue hallado colgando del cordón de las cortinas de una ventana, en la habitación de su domicilio.

Las investigaciones ubicaron como sospechoso a Allan Gil Romero, expareja sentimental de la víctima. Videos de vigilancia del fraccionamiento lo registraron ingresando al domicilio en tres ocasiones distintas ese mismo día. En la habitación de la joven quedaron un cubrebocas negro y una gorra que, de acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, coinciden con las prendas visibles en esas grabaciones.

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El expediente incluyó también capturas de pantalla del teléfono de Serrano con mensajes en los que Allan la habría amenazado de forma reiterada. Según el relato del Ministerio Público, dos días antes de su muerte, Allan sustrajo la computadora personal de la joven, y desde ese dispositivo se enviaron después mensajes a la madre de la víctima.

Ana María era sobrina de un exfuncionario colombiano, quien exigió justicia públicamente a través de mensajes difundidos en redes sociales. Ese vínculo familiar amplió la cobertura del caso más allá de México y lo colocó también en la agenda informativa de Colombia.

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El 19 de septiembre de 2023, una jueza de control vinculó a proceso a Allan “N” por el delito de feminicidio. La madre de la víctima, Ximena Céspedes, ha reiterado en distintos momentos su exigencia de que el proceso judicial avance sin demoras.

Marco Ebben, el broker holandés del Cártel de Sinaloa

Marco Ebben era uno de los narcotraficantes más buscado por la Europol. (Anayeli /Tapia)

El tercer caso corresponde a Marco Ebben, narcotraficante neerlandés nacido el 31 de marzo de 1992, asesinado el 13 de febrero de 2025 en la zona residencial Hacienda del Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza. Dos sujetos le dispararon cuando salía de su departamentomientras se dirigía al gimnasio donde realizaba su rutina diaria.

Ebben figuraba entre los criminales más buscados por Europol. El 2 de octubre de 2020, la agencia europea logró que un tribunal lo condenara a siete años y cuatro meses de prisión por introducir 400 kilogramos de cocaína a los Países Bajos entre 2014 y 2015, ocultos en contenedores de piñas procedentes de Brasil. En lugar de cumplir la sentencia, huyó y se movió entre España, Dubái, Italia y Turquía.

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Dentro del Cártel de Sinaloa, Ebben operaba como “broker”: un enlace entre organizaciones criminales internacionales que facilitaba el tráfico de drogas y armas entre América, Europa y Asia. De acuerdo con el periodista Óscar Balderas, hablaba al menos seis idiomas y sus vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada se fortalecieron a través de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”. Su función incluía la compra de armamento militar de alto calibre y la coordinación de envíos de cocaína hacia Europa.

En junio de 2024, Ebben fue herido en un tiroteo en Turquía. Después de ese ataque, obtuvo un pasaporte ruso y huyó a México, donde se unió a la facción de La Mayiza en la guerra interna del Cártel de Sinaloa contra Los Chapitos. En septiembre de ese año, el diario neerlandés De Telegraaf había reportado que Ebben ya estaba muerto tras un enfrentamiento en Culiacán, una versión que resultó falsa.

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La Secretaría de Marina llevaba tiempo siguiendo sus movimientos y un operativo para detenerlo estaba listo el mismo día del asesinato. Los marinos llegaron al lugar 14 minutos después del ataque. Ebben contaba con cuatro escoltas: dos exmilitares de la Sedena, un exmarino y un civil, todos originarios de Chilpancingo, Guerrero. Ninguno reaccionó durante el ataque.

En su domicilio se decomisó un arsenal de armas largas y cortas de alto calibre, chalecos antibalas, equipo táctico, un traje de camuflaje tipo “ghillie” usado por francotiradores y un millón de pesos en efectivo. Entre sus pertenencias también se halló una credencial falsa que lo acreditaba como agente de la DEA, a nombre de Jesús Antonio Velásquez Rivas.

El feminicidio de Renata a manos del influencer Wero Bisnero

Trató de huir del sitio tras la agresión (FGJEM)

Renata Palmer murió el 5 de octubre de 2025 luego de ser atacada con un objeto punzocortante dentro de su departamento, en el fraccionamiento Loma Antigua de Atizapán de Zaragoza. La agresión le provocó heridas que le causaron la muerte. El proceso contra Rodolfo “N”, conocido en redes como “El Wero Bisnero”, permanece abierto.

Rodolfo “N” fue detenido el mismo día de los hechos, luego de que autoridades acudieron al inmueble. Un juez calificó como legal su captura y le impuso prisión preventiva, por lo que permanece internado en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, conocido como penal de Barrientos.

De acuerdo con la investigación, la hija de Renata, de tres años, se encontraba dentro del departamento al momento del ataque y sobrevivió al crimen.

Las indagatorias también señalan que, tras la agresión, Rodolfo “N” habría intentado escapar del edificio y posteriormente regresar a su vivienda, ubicada en el mismo recinto, donde presuntamente buscó deshacerse de evidencia, entre ella ropa con manchas de sangre. Estos elementos fueron integrados por la Fiscalía a la carpeta de investigación.

El caso provocó una fuerte movilización social en Atizapán. En febrero de 2026, familiares, amigos y vecinos bloquearon la avenida Jorge Jiménez Cantú para exigir justicia y denunciar que habían reclasificado el delito: de feminicidio a homicidio.

A casi un año del crimen, el influencer continúa sujeto a proceso penal en el penal de Barrientos, mientras la familia mantiene la exigencia de que el asesinato sea reconocido y sancionado como feminicidio.

El caso de Jonathan Meléndez y su familia

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa fue asesinado junto a su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada de 21 años, la noche del martes 1 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure. Un niño de seis años, hijo del músico, sobrevivió escondido durante más de tres horas junto a los cuerpos hasta que llegó la policía.

Diego Sebastián Rosen Ferlini, ciudadano argentino y socio de Meléndez en el negocio de renta de propiedades vacacionales Nomad Property Management, enfrentaba desde julio denuncias públicas de fraude de víctimas en distintos destinos turísticos del país.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo, en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la policía de la Ciudad de México, a Rosen Ferlini y a un segundo hombre identificado como Gerardo “N”, señalado como su chofer, por su probable participación en el multihomicidio.

Un día antes del ataque, Meléndez pidió a un amigo identificado como Freddy que alertara a las autoridades si no tenía noticias suyas, pues se reuniría con Rosen Ferlini, con quien ya tenía algunas diferencias.

Las cámaras del elevador del edificio registraron a Rosen Ferlini ingresando al departamento a las 17:24 horas del martes 1 de septiembre, de acuerdo con el video difundido en redes sociales. Ana Paola, esposa del músico, le abrió la puerta porque Meléndez aún no había llegado.

De acuerdo con la carpeta de investigación 00364/26/09, el presunto responsable amagó con un arma a Ana Paola y a la niña, ordenó atar al perro de la familia y después amarró y disparó a quemarropa a madre e hija. La empleada doméstica recibió un disparo por la espalda. Después llegó el músico y también fue asesinado.

La policía municipal de Atizapán de Zaragoza halló los cuerpos a las 23:50 horas del mismo martes, tras acudir al inmueble.

Rosen Ferlini utilizó un silenciador durante el ataque y cambió las placas de su vehículo, un Kia gris, por las de un auto Ónix, para evitar ser identificado. Su detención se logró después de que Gerardo, su presunto cómplice, olvidara la licencia de conducir en el filtro de acceso del residencial.