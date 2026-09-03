Pececillo de plata: el truco para sacarlo de clósets y libreros sin dañar tus pertenencias

Características y hábitos de los pececillos de plata en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pececillo de plata suele aparecer en zonas oscuras con humedad, polvo, cartón, adhesivos y fibras textiles, tales como libreros y clósets.

Para sacarlos de esos espacios sin perjudicar pertenencias, se deben vaciar y aspirar los muebles, reducir la humedad, revisar grietas y usar trampas de monitoreo.

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Los químicos, si hacen falta, solo van en puntos estructurales alejados de los objetos.

Health Canada recomienda limpiar y secar antes de usar insecticidas

La agencia Health Canada considera a los pececillos de plata una plaga doméstica que afecta materiales almacenados, aunque no constituye un riesgo inmediato para las personas.

El problema principal está en sus daños sobre papel, libros, fotografías, telas y alimentos secos.

La limpieza frecuente es la primera medida de control. El organismo aconseja aspirar dentro de armarios, alacenas, rincones y áreas cercanas a tuberías, donde pueden acumularse polvo, residuos y huevos.

En un clóset, conviene retirar la ropa y revisar los pliegues, los bolsillos y las cajas donde se guardan prendas de otra temporada.

Las piezas que hayan estado expuestas a humedad o residuos deben lavarse según sus etiquetas y secarse por completo antes de regresar al armario.

La ropa húmeda no debe guardarse. Las prendas con manchas de comida, cosméticos o sudor también pueden atraer insectos, sobre todo si permanecen almacenadas durante largos períodos.

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La agencia Health Canada considera a los pececillos de plata una plaga doméstica que afecta materiales almacenados, aunque no constituye un riesgo inmediato para las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Estatal de Ohio vincula la plaga con la humedad del hogar

La Universidad Estatal de Ohio identifica los espacios húmedos, frescos y poco ventilados como refugios habituales para esta especie.

Los baños, cocinas, sótanos y zonas cercanas a cañerías pueden favorecer su desplazamiento hacia clósets y libreros.

La aparición de pececillos de plata junto a una biblioteca doméstica puede revelar humedad detrás del mueble o dentro de la pared.

Las manchas de moho, la pintura descascarada y la condensación son señales que requieren revisión.

Los libreros no deberían permanecer completamente pegados a muros fríos o húmedos. Una pequeña separación permite que circule el aire y facilita detectar filtraciones o acumulaciones de polvo detrás de la estructura.

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La ventilación y la reparación de fugas son medidas más útiles que una aplicación masiva de aerosoles. Si persiste la humedad, los insectos pueden reaparecer aunque se eliminen los ejemplares visibles.

El NEDCC propone aspirado, sellado y trampas adhesivas

El Northeast Document Conservation Center (NEDCC) recomienda un manejo integrado de plagas para proteger colecciones de papel.

El método se basa en modificar el ambiente, impedir ingresos, limpiar con regularidad y registrar la actividad de insectos.

En los libreros, el primer paso consiste en retirar los libros con cuidado y revisar cubiertas, lomos, cajas y páginas.

Las señales de ataque incluyen zonas raspadas, perforaciones irregulares, restos de insectos o pequeñas partículas acumuladas entre los volúmenes.

El polvo debe retirarse de los estantes con una aspiradora y accesorios de baja succión. Los libros antiguos, las fotografías y los documentos frágiles requieren una manipulación suave, sin forzar encuadernaciones ni mojar las hojas.

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Las tarjetas adhesivas colocadas detrás del librero, junto a los zócalos o en el suelo del clóset permiten conocer dónde se concentra la actividad. Cada trampa puede llevar una fecha para comparar las capturas entre una semana y otra.

El monitoreo evita actuar a ciegas. Si las trampas registran menos insectos después de mejorar la limpieza y la ventilación, las medidas ambientales están dando resultado.

La Universidad Estatal de Ohio identifica los espacios húmedos, frescos y poco ventilados como refugios habituales para esta especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Archivos Nacionales de Australia priorizan métodos físicos para las colecciones

Los Archivos Nacionales de Australia plantean que los tratamientos para insectos deben proteger primero los materiales conservados.

En bibliotecas y archivos, los pesticidas no son la solución de rutina para libros, documentos ni fotografías.

La congelación controlada forma parte de las técnicas que utilizan las instituciones para tratar ciertos objetos infestados.

Este procedimiento exige evaluar el tipo de material, su estado y el embalaje adecuado antes de someterlo a bajas temperaturas.

En una vivienda, no conviene improvisar este método con libros antiguos, álbumes fotográficos, documentos manuscritos o textiles delicados.

Las piezas de valor histórico, familiar o económico deben revisarse con un profesional de conservación antes de cualquier tratamiento.

Los contenedores limpios y secos ayudan a aislar los objetos sensibles. Los documentos importantes pueden guardarse en recipientes resistentes a insectos, siempre que no retengan humedad en su interior.

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La Universidad Estatal de Misisipi aconseja reducir el desorden

La Universidad Estatal de Misisipi advierte que las pilas de papel, cajas de cartón, revistas antiguas y textiles almacenados sin limpieza pueden ofrecer alimento y refugio a los pececillos de plata.

Los clósets deben conservar solo la ropa necesaria y limpia. Las cajas deterioradas o húmedas conviene reemplazarlas por contenedores que cierren bien y que no acumulen condensación.

En los libreros, los periódicos, papeles sueltos y embalajes de cartón no deberían mezclarse con los libros. El orden facilita la inspección y reduce los sitios donde los insectos pueden permanecer ocultos.

Las grietas alrededor de zócalos, marcos, tuberías y estantes también requieren atención. El sellado de estos puntos limita las rutas de entrada y los refugios dentro de la vivienda.

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Medidas y recomendaciones para prevenir pececillos de plata en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos en polvo solo deben aplicarse en grietas estructurales

Las instituciones sanitarias y universitarias contemplan el uso de tierra de diatomeas o ácido bórico para casos puntuales.

Estos productos pueden actuar sobre los insectos, pero su aplicación debe limitarse a grietas, uniones de zócalos y sectores inaccesibles para niños y mascotas.

Los polvos no deben colocarse sobre prendas, libros, documentos, estantes con papel ni superficies donde se apoyen objetos delicados. Además de dejar residuos, pueden afectar materiales que requieren conservación.

Los aerosoles insecticidas tampoco deben rociarse dentro de un librero cargado o sobre una prenda. Los solventes y otros componentes pueden manchar textiles, alterar tintas o perjudicar encuadernaciones.

Si las capturas siguen aumentando o aparecen insectos en varias habitaciones, la presencia puede estar vinculada con una filtración oculta o una infestación instalada en paredes y pisos.

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En ese escenario, corresponde consultar a un profesional de control de plagas y, si hay libros o documentos valiosos, a un especialista en conservación.

La forma más segura de sacar pececillos de plata no depende de un producto milagroso. El resultado surge de mantener los clósets y libreros limpios, secos, ventilados y libres de cartón innecesario, mientras las trampas permiten comprobar si el problema disminuye.