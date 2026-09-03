Luis de Llano recurre a amparo para librar arresto por desacato en el caso Sasha Sokol

Luis de Llano dio detalles de lo que vivió en Televisa hace más de 2 décadas Foto: Luis de Llano

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El productor Luis de Llano recurrió nuevamente a la vía legal para intentar salir antes de tiempo del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, luego de ser detenido por desacato a una resolución judicial derivada del caso civil que Sasha Sokol promovió en su contra.

A las 2:32 de la madrugada de este jueves 3 de septiembre, la defensa de De Llano presentó un nuevo amparo con el objetivo de obtener su liberación anticipada. La acción legal ocurrió pocas horas después de que un abogado del productor abandonara el centro de detención y calificara el arresto como “ilegal y arbitrario”.

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El productor fue detenido a las 18:13 horas del miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cumplimiento de órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

Un documento del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal registra la solicitud de amparo presentada por Luis Miguel de Llano Macedo en Ciudad de México. (X: Ernesto Buitrón)

¿Por qué arrestaron a Luis de Llano?

La detención derivó del incumplimiento de dos medidas impuestas dentro del proceso civil por daño moral que Sasha Sokol inició contra el productor.

Según la representación legal de la cantante, De Llano no cumplió con la orden de grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sokol. Tampoco publicó la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil.

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La SSC confirmó el arresto y señaló: “Esta tarde, personal de esta Secretaría dio cumplimiento a una orden de arresto de 15 horas en contra de Luis ‘N’ como medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia”.

Las dos órdenes contemplan 15 horas de arresto cada una, por lo que el productor enfrenta un total de 30 horas de privación de la libertad. Las medidas de apremio fueron dictadas después de multas y requerimientos judiciales que, según la parte acusadora, tampoco fueron atendidos.

Comunicado de los representantes legales de Sasha Sokol. (Redes sociales)

¿Qué argumenta la defensa de Luis de Llano?

Alrededor de las 2:00 de la madrugada, el abogado del productor salió de San Fernando y habló con reporteros sobre el caso.

El litigante sostuvo que la detención fue “ilegal y arbitraria”. Poco después, la defensa formalizó un nuevo recurso de amparo para buscar la liberación anticipada de De Llano.

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El argumento de que existían recursos legales pendientes ya había sido utilizado por el productor para explicar por qué no había cumplido con la disculpa pública.

En agosto, declaró: “Esa disculpa es una vez un amparo y cuando tienes una cosa que tú de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición”.

La nueva acción legal deberá ser analizada por la autoridad judicial correspondiente.

Fotografía de archivo donde aparece la cantante mexicana Sasha Sokol. EFE/Sáshenka Gutiérrez

¿Qué resolvió la Suprema Corte en el caso Sasha Sokol?

El conflicto tiene su origen en la relación que Luis de Llano reconoció públicamente en 2022, cuando Sasha Sokol tenía 14 años y él 39. Tras las declaraciones del productor, la cantante señaló que lo ocurrido constituyó abuso y presentó una demanda civil por daño moral.

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El 10 de mayo de 2023, un juzgado civil de la Ciudad de México condenó a De Llano. La resolución fue confirmada y ampliada por una Sala Civil meses después.

El productor promovió un amparo, pero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo negó por unanimidad el 25 de junio de 2025, con lo que la condena quedó firme.

El fallo estableció, además, criterios relevantes sobre la imprescriptibilidad de las acciones civiles relacionadas con abuso sexual infantil.

Entre las medidas impuestas a De Llano se encuentran una indemnización, una disculpa pública, la publicación de una síntesis de la sentencia, un curso de prevención sobre abuso sexual y la obligación de abstenerse de realizar nuevas referencias sobre Sokol.

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El incumplimiento de esas obligaciones derivó en las medidas de apremio que culminaron con su arresto. Luis de Llano podría enfrentar un proceso por desobediencia, conforme al Código Penal para el Distrito Federal, que forma parte del marco legal de la Ciudad de México.

El artículo 283 establece que la pena será de uno a cinco años de prisión cuando la desobediencia o resistencia se dé frente a un mandato judicial o al cumplimiento de una sentencia.