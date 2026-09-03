México

Ángela Aguilar adelanta sus planes de maternidad y revela a qué edad le gustaría tener hijos

La menor de los Aguilar habla de maternidad y del aislamiento que vivió tras sufrir agresiones en público

Primer plano en blanco y negro de Christian Nodal con tatuajes faciales, y Ángela Aguilar en un vestido de encaje, con su mano anillada sobre la mejilla de Nodal
La menor de los Aguilar habla de maternidad y del aislamiento que vivió tras sufrir agresiones en público. (Instagram)
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Ángela Aguilar dijo que se imagina como mamá, aunque evitó confirmar un embarazo en medio de meses de especulación sobre su vida personal. La declaración llegó en una entrevista con Jomari Goyso para Despierta América, en la que también habló del aislamiento que vivió tras alejarse de la exposición pública y de los límites que ha puesto a su privacidad.

Ante la pregunta de cómo se imaginaba en diez años, la cantante respondió: “Eh, cantando, feliz, siendo mamá”. Cuando le repreguntaron si hablaba en serio, insistió: “Sí. Sí me gustaría”.

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La cifra apareció de inmediato en su propia explicación. “Pues es que a ver, si tengo veintidós, en diez años tendría treinta y dos”, dijo, sin precisar una fecha concreta para convertirse en madre ni mencionar un plan con Christian Nodal, su esposo desde julio de 2024.

Cabe señalar que desde que Aguilar y Nodal se casaron el 24 de julio de 2024, surgieron al menos cinco oleadas públicas de especulación sobre un posible embarazo. Ninguna fue confirmada por la pareja ni por sus representantes.

La rapidez del matrimonio, celebrado poco después de que la relación se hiciera pública, llevó a usuarios y páginas de espectáculos a suponer un embarazo. También circularon publicaciones atribuidas al sonorense que algunos interpretaron como pistas, sin evidencia verificable.

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Ángela Aguilar
La cantante afirma que en una década se ve como madre, aunque no confirma un embarazo en medio de meses de rumores sobre su vida personal junto a Christian Nodal. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

Un mes después, le preguntaron a Aguilar sobre un supuesto “Nodalito” y ella evitó confirmar algo. Pepe Aguilar, su padre, no dio declaraciones sobre un embarazo, pero reaccionó en redes a comentarios sobre la intromisión en la vida privada de su hija.

Un comentario de Leonardo Aguilar se malinterpretó en 2025

En febrero de 2025, Leonardo Aguilar habló de nuevos integrantes en la familia. La frase se refería al embarazo de una perrita pug de Ángela, aunque algunos usuarios la interpretaron como un anuncio sobre un bebé de la cantante. Leonardo aclaró después el contexto real de sus palabras.

En octubre de ese año, fotografías con ropa holgada durante su cumpleaños reactivaron la versión. La cancelación de seis fechas de su gira en Estados Unidos alimentó nuevas conjeturas entre sus seguidores.

Kunno, cercano a la cantante, señaló que se trataba de un rumor sin sustento. Dijo que el proyecto de vida de Aguilar estaba centrado en la música, la gira, su familia y sus amistades.

Las versiones más recientes surgieron en julio y agosto de 2026. Un video de la cantante mientras bailaba en una presentación generó comentarios sobre la apariencia de su abdomen y la posición de su mano.

Semanas después, durante el cumpleaños 58 de Pepe Aguilar, los usuarios señalaron un vestido amplio, supuestas variaciones en su figura y que no consumió alcohol. Son apreciaciones en redes, no confirmaciones de un embarazo.

Ángela Aguilar con una blusa y falda marrones, canta en un micrófono. Detrás, dos músicos de mariachi tocan guitarras
Sin anunciar un embarazo, la cantante mexicana adelanta que se imagina como madre en el futuro. (TikTok: @ritmoestrella)

Por otro lado, en la misma charla con Jomari, Ángela Aguilar confirmó que ya tiene listo su próximo disco y adelantó que incluirá canciones compuestas en inglés después de un viaje reciente a Nashville.

Ante la pregunta directa sobre si lanzaría un nuevo disco pronto, Aguilar respondió sin rodeos: “Sí, ya. Ya lo tengo”. La afirmación llegó después de que le preguntaran por el tiempo que ha permanecido alejada de la exposición pública.

Aguilar reconoció que pasó por un periodo prolongado sin presentarse ante los medios. “Has estado mucho tiempo como aislada”, le señaló su amigo, a lo que ella confirmó: “Sí”.

La artista reveló que parte del material surgió durante un viaje a Estados Unidos. Cuando le preguntaron si había compuesto en inglés, contestó: “Sí”. Al pedirle detalles sobre canciones específicas, agregó: “Tengo varias ya, que fui a Nashville hace poquito”.

Esa ciudad, reconocida como uno de los centros de composición musical en Estados Unidos, funcionó como escenario para escribir el nuevo repertorio en un idioma distinto al que domina en sus lanzamientos anteriores.

La cantante no ofreció una fecha de lanzamiento ni detalles sobre el número de canciones que integrarán el álbum, más allá de confirmar que el proyecto está completo.

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