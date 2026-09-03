Euro hoy en México: cotización de apertura del 3 de septiembre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,76 pesos mexicanos, mostrando una variación positiva del 0,33% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,7 pesos, según informa Dow Jones.
En la última semana, los euros registraron un descenso de -0,03, mientras que su variación interanual muestra una caída del -7,92%.
PUBLICIDAD
El euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva tras un día consecutivo, indicando un fortalecimiento en su cotización reciente.
Con una volatilidad actual del 3,17%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,38%, el mercado presenta una fase de estabilidad en el comportamiento del tipo de cambio.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Dólar hoy en México: cotización de apertura del 3 de septiembre
La divisa estadounidense registra un avance respecto a la jornada anterior
Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 3 de septiembre
La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México
Metrobús hoy 3 de septiembre: estado del servicio en esta última hora
Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año
La Resistencia define nuevas acciones sobre elecciones, seguridad y contrapesos democráticos
Alessandra Rojo de la Vega presentó la nueva estrategia territorial, enfocada en vigilar los procesos electorales, denunciar posibles vínculos entre el crimen y la política y promover contrapesos democráticos
Economista desmiente los mitos del neoliberalismo y explica la historia detrás de esta polémica doctrina económica
El autor dice que el concepto se usa en el debate público sin una definición aceptada y que suele confundirse con la idea de un mercado sin regulación estatal
MÁS NOTICIAS