Euro hoy en México: cotización de apertura del 3 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,76 pesos mexicanos, mostrando una variación positiva del 0,33% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,7 pesos, según informa Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un descenso de -0,03, mientras que su variación interanual muestra una caída del -7,92%.

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El euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva tras un día consecutivo, indicando un fortalecimiento en su cotización reciente.

Con una volatilidad actual del 3,17%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,38%, el mercado presenta una fase de estabilidad en el comportamiento del tipo de cambio.