Ronald Johnson, embajador de EEUU, pide a México golpear las finanzas de los cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, urgió a las autoridades mexicanas a intensificar el rastreo de las finanzas de los cárteles del narcotráfico, al considerar que congelar sus recursos económicos golpea “en el mismo corazón de sus redes criminales”.

El diplomático hizo el llamado durante la inauguración del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, organizado por la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.

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El embajador afirmó que debilitar a los cárteles y desmantelar las redes que los sostienen “constituye una verdadera prioridad” tanto para el presidente Donald Trump como para la presidenta Claudia Sheinbaum. “El presidente Trump ha hecho de las finanzas de los cárteles un elemento central de nuestra estrategia desde el primer día”, declaró.

Johnson planteó que el dinero es más vulnerable que las drogas o las armas

El embajador llamó a golpear las finanzas de los cárteles. (Foto: infobae)

El embajador sostuvo que atacar los recursos financieros de los cárteles resulta más efectivo que concentrarse solo en decomisar droga o armamento, porque estas organizaciones pueden reponer ambos insumos con relativa rapidez. El dinero, en cambio, sostiene toda la operación.

“Si les quitamos las drogas, pueden intentar reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, afirmó Johnson ante representantes de 40 bancos mexicanos invitados al foro.

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El diplomático explicó que sin financiamiento los cárteles no pueden producir ni transportar drogas, pagar a halcones o sicarios, comprar armas ni financiar la corrupción de funcionarios. Por eso, dijo, el rastro del dinero conecta directamente con el resto de la estructura criminal.

“Seguimos el dinero y quienes lo tocan quedan manchados y no tendrán dónde esconderse”, sostuvo. Añadió que la corrupción “aleja las inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”, y llamó a combatirla junto con el desmantelamiento financiero.

La cooperación bilateral reemplazó el trabajo por separado, según el embajador

El embajador destacó la relación bilateral.

Johnson enmarcó el esfuerzo actual como una evolución respecto a periodos anteriores, cuando Estados Unidos y México investigaban las finanzas del narcotráfico de manera independiente. Un solo país, dijo, no puede cubrir la totalidad de una red criminal que opera a través de fronteras.

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“Antes los cárteles creían que cruzando fronteras se protegían y lavando recursos se protegían. Pero hoy les decimos que no, no más”, declaró el embajador, quien atribuyó el impulso de la cooperación bilateral al presidente Trump y a la presidenta Sheinbaum.

El funcionario detalló que Estados Unidos impidió que más de 50,000 armas llegaran a organizaciones criminales, mientras México realizó decomisos de droga que incluyeron más de 80 toneladas en operativos marítimos. También recordó que Washington entregó a México cientos de fugitivos buscados por delitos graves, entre ellos 10 personas devueltas la semana previa al foro por casos de secuestro, tráfico de drogas y armas.

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Johnson cerró su intervención con un llamado directo a los asistentes del foro: “Sigan el rastro del dinero, conecten la información y actúen con decisión. Así es como los golpeamos juntos, y así es como juntos hacemos que ambas naciones sean más seguras”.

La UIF pasó de bloquear cuentas a mapear estructuras financieras completas

La Unidad de Inteligencia Financiera es encabezada por Omar Reyes Colmenares.

Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo que la dependencia dejó atrás el enfoque centrado en bloqueos aislados para avanzar hacia la identificación de estructuras económicas completas que sostienen a las organizaciones criminales. La cooperación internacional, dijo, debe hacerse con “respeto irrestricto a la soberanía nacional y al marco jurídico de cada Estado”.

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Reyes informó que el 70% de los aseguramientos que realizó la UIF estuvieron relacionados con organizaciones criminales que afectan la seguridad del país. La unidad utilizó un modelo de análisis con 240 variables para identificar amenazas vinculadas a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La dependencia reportó en el mismo foro que entre 2024 y 2026 inmovilizó 24,622 cuentas vinculadas a organizaciones criminales, con un monto aproximado de 8,670 millones de pesos. De esas cuentas, 7,861 estuvieron relacionadas con los grupos de mayor presencia en el país.

Cada inmovilización de cuentas y cada inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas se acompañó de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que la información financiera se convirtiera en evidencia dentro de investigaciones y procesos judiciales. La UIF trabajó además con aduanas, fiscalización y organismos internacionales como el Grupo Egmont para cruzar información financiera, fiscal, corporativa y patrimonial.

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