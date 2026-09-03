México

El legado oculto del Mundial: más cámaras, menos búsqueda de desaparecidos

Las organizaciones civiles advierten que los operativos, las restricciones al espacio público y los dispositivos de monitoreo activados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

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El Mundial de Fútbol terminó, pero algunas de las medidas de vigilancia, control del espacio público y actuación policial desplegadas durante el torneo podrían permanecer como herencia en México, advirtieron este miércoles organizaciones civiles al presentar el informe “Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026”.

Un legado de vigilancia en tres sedes

El documento identifica patrones de represión y criminalización de la protesta, restricciones al espacio público, control territorial y fortalecimiento de capacidades de seguridad en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del torneo, organizado junto con Estados Unidos y Canadá.

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Según Josefa Gómez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, las organizaciones documentaron estas afectaciones ante el temor de que se normalicen más allá del Mundial: “Nos preocupa que una vez que esas garantías ya se flexibilizaron, ya no haya vuelta atrás”, señaló.

El presupuesto que fue a cámaras y no a búsqueda

Uno de los hallazgos más señalados ocurrió en Jalisco, donde el fortalecimiento de la vigilancia durante el torneo alcanzó incluso el presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con Gina Díaz Martínez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD):

  • El anexo presupuestario para búsqueda aumentó 172.68%, aunque lo calificó como una “ilusión presupuestal”.
  • Más del 90% de ese crecimiento se concentró en el C5 y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
  • Los recursos no fortalecieron la búsqueda en campo, la identificación forense ni la atención a familias.
Amnistía Internacional urge reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos en México. Crédito - @juanmartinmx
Amnistía Internacional urge reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos en México. Crédito - @juanmartinmx

El presupuesto del C5 pasó de 6.8 millones de pesos en 2025 a 1,345 millones de pesos en 2026, destinados principalmente a videovigilancia y tecnologías de monitoreo.

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“Mientras tenemos fosas clandestinas multiplicándose (...) el Estado prefiere gastar en camaritas inteligentes para vigilar las avenidas de tránsito”, cuestionó Díaz, quien recordó que Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas desde 2019.

Protestas bajo vigilancia diferenciada

Entre el 1 y el 30 de junio, las organizaciones verificaron 50 registros de 21 episodios de protesta, 18 de ellos en Ciudad de México. En 40 casos constataron presencia de agentes estatales y patrones diferenciados de contención:

  • Encapsulamientos de familias buscadoras que exigían respuestas ante la crisis de más de 134 mil personas desaparecidas.
  • Violencia más intensa contra maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).

A esto se sumó, según Gómez, una estrategia de estigmatización discursiva que —sin criminalizar abiertamente la protesta— habría creado condiciones para minimizar la gravedad del uso de la fuerza.

Otras afectaciones documentadas

El informe también registra:

  • Hostigamiento a personas en situación de calle en Ciudad de México y Guadalajara.
  • Acciones de reordenamiento urbano que afectaron a poblaciones indígenas, colonias populares y familias buscadoras en Monterrey.
  • Afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas.
  • 11 agresiones contra mujeres periodistas durante el torneo.

Adriana Quiroz, de la Red TDT, cuestionó que no se haya establecido cuándo terminarán estas medidas de seguridad ni cómo serán retiradas, y señaló el uso de policías vestidos de civil. “Especulativamente esto también funciona como un laboratorio, para ver qué tanto pueden lanzarlo (...) y qué tanto nosotros también nos quedamos callados”, advirtió.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Contexto: la crisis de desapariciones sigue sin resolverse

Este informe se conoce en paralelo a otra alerta internacional: colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, encabezados por Amnistía Internacional, pidieron esta semana a la Asamblea General de la ONU crear un “mecanismo extraordinario” ante la crisis de desapariciones en México, que suma más de 135 mil personas no localizadas y 72 mil restos sin identificar.

Ambos episodios —el gasto en vigilancia durante el Mundial y la petición ante la ONU— exponen la misma tensión de fondo: mientras crece la infraestructura de monitoreo y control en el espacio público, colectivos y organismos internacionales insisten en que la respuesta forense y de búsqueda sigue sin estar a la altura de la crisis.

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