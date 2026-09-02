Productor de Televisa le abre las puertas a Pablo Lyle cuando salga de la cárcel en Estados Unidos

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU (Foto: Telemundo RS)

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La condena de Pablo Lyle se redujo y su salida de prisión ya no estaría prevista para septiembre de 2027: la periodista Tanya Charry informó en El Gordo y la Flaca de Univision que la nueva fecha para que el actor recupere la libertad sería el 29 de diciembre de 2026, tras considerar su buena conducta y el tiempo cumplido.

Charry indicó que el ajuste ocurrió por el comportamiento del actor dentro de la cárcel y por requisitos legales que ya habría cubierto durante el proceso. Lyle permaneció bajo custodia en Estados Unidos luego de que fue sentenciado en 2023 por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

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El productor José Alberto ‘El Güero’ Castro le abrió las puertas al actor para volver a trabajar en un proyecto, luego de que Lyle enfrente su procedimiento de deportación a México.

La reducción de condena de Pablo Lyle

(EFE/José A. Iglesias/Pool)

Según lo expuesto por Tanya Charry en El Gordo y la Flaca, el cambio representó una modificación directa a la fecha que se manejó inicialmente: septiembre de 2027. La periodista explicó en el programa que la rebaja se concedió por el tiempo que ya se contabilizó durante el proceso y por buena conducta.

“Este fin de año será definitivamente el más esperado para Pablo Lyle porque para esa fecha se espera que el actor recupere su libertad después de estar tres años encarcelado por la muerte de Juan Hernández en un incidente de carretera sucedido en el 2019”, dijo Charry.

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En el mismo espacio, Charry sostuvo que el trámite migratorio podría arrancar antes del final de la condena para evitar que el actor permanezca más tiempo detenido al cerrarse el proceso penal. “Probablemente, y me cuentan algunos expertos, podrían iniciar el proceso de deportación unas semanas antes para que no tenga más tiempo en prisión”, dijo Charry.

José Alberto ‘El Güero’ Castro le abre las puertas a Pablo Lyle

El productor de Televisa y hermano de Verónica Castro, José Alberto ‘El Güero’ Castro, aseguró que le daría un papel sin pensarlo a Pablo Lyle cuando se resuelva su situación legal con la justicia estadounidense, debido a que es un gran actor y ese error no debería marcar su vida.

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“Pues, ¿por qué no? Era un buen actor, es un cuate galán. Digo, los errores en la vida los cometemos todos”, dijo José Alberto Castro al ser cuestionado sobre si le daría una oportunidad como productor.

El productor fue más allá del gesto simbólico y expresó un deseo concreto de ver a Lyle rehacer su vida. “Yo espero que él pueda rehacer su vida, pueda retomar su carrera, pueda retomar su familia, pueda retomar muchas cosas”, amplió ante los medios.

La postura del productor no equivale a un contrato firmado. Por ahora, no existe ningún proyecto confirmado para el actor, y cualquier regreso dependerá también de las circunstancias migratorias que enfrente una vez que concluya su proceso legal en el país norteamericano.

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¿Por qué está Pablo Lyle en la cárcel en Estados Unidos?

Juan Ricardo Hernández era un cubano jubilado de 63 años que murió tras un derrame cerebral provocado tras el altercado con Pablo Lyle (especial/Miami Herald )

El homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández ocurrió durante un altercado vial el 31 de marzo de 2019 en Miami. Pablo Lyle fue declarado culpable tras golpear a Hernández, un ciudadano cubano, en un hecho que derivó en su muerte.

La jueza Marisa Tinkler Méndez, quien dictó la sentencia, habló de la complejidad del expediente. “Este es uno de los dictámenes más difíciles que he tenido que hacer en el tiempo que llevo de jueza en el condado de Miami-Dade”, dijo Tinkler Méndez durante el juicio.

Lyle recibió una condena de cinco años de prisión en febrero de 2023, una pena menor frente a un delito que podía acarrear hasta 15 años de privación de libertad. En el tribunal de Miami, la defensa sostuvo que actuó en defensa propia, pero el jurado no aceptó esa versión.

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