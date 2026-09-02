América anuncia oficialmente al español Carlos Álvarez como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026

El español se suma a la lista de refuerzos para el Apertura 2026 @ClubAmerica

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El Club América ya hizo oficial la incorporación de Carlos Álvarez como nuevo refuerzo para el Apertura 2026, concretando así la llegada del futbolista español procedente del Levante.

El mediapunta de 23 años se convierte en una de las apuestas de mayor proyección para el conjunto dirigido por Guillermo Almada, luego de una negociación que tomó fuerza durante los últimos días del mercado y que finalmente quedó cerrada con el anuncio de las Águilas en sus redes sociales.

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La operación representa además el salto del jugador al futbol mexicano después de desarrollar prácticamente toda su carrera profesional en España.

La llegada del futbolista español representa una de las últimas incorporaciones del conjunto azulcrema para el torneo, después de que durante las últimas horas también se conocieran detalles sobre la operación con el conjunto valenciano.

Según reportes, Carlos Álvarez firmará por tres temporadas con las Águilas, mientras que el traspaso habría rondado los cinco millones de euros fijos, además de una cantidad cercana al millón en variables.

Así lo anunció el América en redes

Con el anuncio realizado en sus plataformas oficiales, el América terminó con la espera y confirmó a Carlos Álvarez como nuevo jugador azulcrema.

El español llega con muchas expectativas a México. @ClubAmerica

El español llega procedente del Levante, club en el que se convirtió en una pieza importante durante su paso por la Segunda División y que tuvo un papel determinante en el ascenso conseguido en la temporada 2024-25.

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El futbolista, nacido en Sanlúcar la Mayor el 6 de agosto de 2003, se formó en las categorías inferiores del Sevilla antes de incorporarse al Levante en 2023.

En el cuadro valenciano consiguió consolidarse hasta portar el dorsal 10 y convertirse en uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

Durante su etapa en el club registró 14 goles y 14 asistencias en 105 encuentros, de acuerdo con los datos recopilados sobre su trayectoria.

Su incorporación supone además una apuesta por un jugador todavía joven, pero con experiencia en el futbol profesional español.

Álvarez también tuvo participación con las selecciones juveniles de España, desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-19, lo que completa el perfil de un futbolista que llega a la Liga MX con la intención de asumir un papel relevante desde el comienzo.

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La operación también representó un movimiento importante para el Levante, que consiguió obtener una cantidad económica por un futbolista que se encontraba en el último tramo de su contrato.

El director deportivo del conjunto español, Héctor Rodas, confirmó este miércoles que Álvarez fue traspasado al América.

En Levante hizo 14 goles. EFE/ Alejandro García

¿Cómo jugará Carlos Álvarez con Guillermo Almada?

El nuevo refuerzo del América se caracteriza principalmente por su capacidad para jugar entre líneas y participar en la generación de futbol ofensivo. Aunque puede ocupar diferentes posiciones, su zona predilecta es la de mediapunta, mientras que también tiene condiciones para partir desde la derecha y desplazarse hacia el centro.

Su perfil zurdo y su facilidad para recibir en espacios reducidos pueden convertirse en recursos importantes para Guillermo Almada, especialmente ante rivales que opten por replegarse cerca de su propia área. El español destaca por su técnica, conducción, visión de juego, cambios de ritmo y capacidad para asociarse con sus compañeros.

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El propio Almada ya había hablado sobre el futbolista antes de que se concretara oficialmente su llegada y reconoció que conocía sus características debido a su paso por el futbol español.

El director técnico Guillermo Almada permanece junto al terreno de juego al lado de un círculo con la imagen del futbolista Carlos Álvarez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador señaló que buscaban completar la plantilla y fortalecer la competencia interna, además de destacar las condiciones que posee el mediapunta.

En el esquema americanista, Álvarez podría desempeñarse como un “10”, aunque también tendría la posibilidad de comenzar abierto por derecha y posteriormente ocupar posiciones interiores.

Esto le permitiría tener diferentes funciones dependiendo del planteamiento del técnico.

Su llegada también abre una nueva competencia dentro de la zona ofensiva del Club América, pues tendrá que ganarse un lugar en un plantel con distintas alternativas para la creación y el ataque.

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La capacidad del español para combinarse y encontrar espacios puede darle a Almada una variante diferente, particularmente en encuentros donde sea necesario tener mayor claridad en el último tercio.