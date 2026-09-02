México Deportes

América anuncia oficialmente al español Carlos Álvarez como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026

El conjunto azulcrema hizo oficial la incorporación del futbolista español

El español se suma a la lista de refuerzos para el Apertura 2026 @ClubAmerica
El español se suma a la lista de refuerzos para el Apertura 2026 @ClubAmerica
Guardar

El Club América ya hizo oficial la incorporación de Carlos Álvarez como nuevo refuerzo para el Apertura 2026, concretando así la llegada del futbolista español procedente del Levante.

El mediapunta de 23 años se convierte en una de las apuestas de mayor proyección para el conjunto dirigido por Guillermo Almada, luego de una negociación que tomó fuerza durante los últimos días del mercado y que finalmente quedó cerrada con el anuncio de las Águilas en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La operación representa además el salto del jugador al futbol mexicano después de desarrollar prácticamente toda su carrera profesional en España.

La llegada del futbolista español representa una de las últimas incorporaciones del conjunto azulcrema para el torneo, después de que durante las últimas horas también se conocieran detalles sobre la operación con el conjunto valenciano.

Según reportes, Carlos Álvarez firmará por tres temporadas con las Águilas, mientras que el traspaso habría rondado los cinco millones de euros fijos, además de una cantidad cercana al millón en variables.

Así lo anunció el América en redes

Con el anuncio realizado en sus plataformas oficiales, el América terminó con la espera y confirmó a Carlos Álvarez como nuevo jugador azulcrema.

El español llega con muchas expectativas a México. @ClubAmerica
El español llega con muchas expectativas a México. @ClubAmerica

El español llega procedente del Levante, club en el que se convirtió en una pieza importante durante su paso por la Segunda División y que tuvo un papel determinante en el ascenso conseguido en la temporada 2024-25.

PUBLICIDAD

El futbolista, nacido en Sanlúcar la Mayor el 6 de agosto de 2003, se formó en las categorías inferiores del Sevilla antes de incorporarse al Levante en 2023.

En el cuadro valenciano consiguió consolidarse hasta portar el dorsal 10 y convertirse en uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

Durante su etapa en el club registró 14 goles y 14 asistencias en 105 encuentros, de acuerdo con los datos recopilados sobre su trayectoria.

Su incorporación supone además una apuesta por un jugador todavía joven, pero con experiencia en el futbol profesional español.

Álvarez también tuvo participación con las selecciones juveniles de España, desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-19, lo que completa el perfil de un futbolista que llega a la Liga MX con la intención de asumir un papel relevante desde el comienzo.

La operación también representó un movimiento importante para el Levante, que consiguió obtener una cantidad económica por un futbolista que se encontraba en el último tramo de su contrato.

El director deportivo del conjunto español, Héctor Rodas, confirmó este miércoles que Álvarez fue traspasado al América.

En Levante hizo 14 goles. EFE/ Alejandro García
En Levante hizo 14 goles. EFE/ Alejandro García

¿Cómo jugará Carlos Álvarez con Guillermo Almada?

El nuevo refuerzo del América se caracteriza principalmente por su capacidad para jugar entre líneas y participar en la generación de futbol ofensivo. Aunque puede ocupar diferentes posiciones, su zona predilecta es la de mediapunta, mientras que también tiene condiciones para partir desde la derecha y desplazarse hacia el centro.

Su perfil zurdo y su facilidad para recibir en espacios reducidos pueden convertirse en recursos importantes para Guillermo Almada, especialmente ante rivales que opten por replegarse cerca de su propia área. El español destaca por su técnica, conducción, visión de juego, cambios de ritmo y capacidad para asociarse con sus compañeros.

El propio Almada ya había hablado sobre el futbolista antes de que se concretara oficialmente su llegada y reconoció que conocía sus características debido a su paso por el futbol español.

Un hombre con traje oscuro en un estadio de fútbol y un círculo que muestra a un joven jugador con uniforme deportivo.
El director técnico Guillermo Almada permanece junto al terreno de juego al lado de un círculo con la imagen del futbolista Carlos Álvarez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador señaló que buscaban completar la plantilla y fortalecer la competencia interna, además de destacar las condiciones que posee el mediapunta.

En el esquema americanista, Álvarez podría desempeñarse como un “10”, aunque también tendría la posibilidad de comenzar abierto por derecha y posteriormente ocupar posiciones interiores.

Esto le permitiría tener diferentes funciones dependiendo del planteamiento del técnico.

Su llegada también abre una nueva competencia dentro de la zona ofensiva del Club América, pues tendrá que ganarse un lugar en un plantel con distintas alternativas para la creación y el ataque.

La capacidad del español para combinarse y encontrar espacios puede darle a Almada una variante diferente, particularmente en encuentros donde sea necesario tener mayor claridad en el último tercio.

Temas Relacionados

Club AméricaLiga MXGuillermo Almadamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 2 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 2 de septiembre

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este jueves

Recuerda que este programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este jueves

El post de Camilo Séptimo que quedó como la última publicación de Honas Meléndez

El tecladista compartió en Instagram un mensaje tras el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes. Días después, fue asesinado junto a su familia en Atizapán de Zaragoza

El post de Camilo Séptimo que quedó como la última publicación de Honas Meléndez

Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise llegan a la CDMX para presentar ‘Digger’: cuándo y dónde verlos

El director mexicano lanza una nueva propuesta cinematográfica con una de las estrellas más grandes de Hollywood

Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise llegan a la CDMX para presentar ‘Digger’: cuándo y dónde verlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Blindan Mazatlán con 6 mil elementos de seguridad por violencia de Chapos y Mayos

Blindan Mazatlán con 6 mil elementos de seguridad por violencia de Chapos y Mayos

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Multihomicidio en Edomex: asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

AMLO llevó a México al clímax de la “Narcocracia” y Sheinbaum mantiene el pacto, acusa Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: arranca la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: arranca la Prueba Semanal

Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise llegan a la CDMX para presentar ‘Digger’: cuándo y dónde verlos

Este sería el truco de Salma Hayek para alejar la mala vibra

Temía por reunión con su socio: la alerta que dejó el tecladista de Camilo Séptimo a un amigo

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

DEPORTES

Rebeca Bernal salta de la Liga Mx y es nueva jugadora del Manchester United

Rebeca Bernal salta de la Liga Mx y es nueva jugadora del Manchester United

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

CMLL presenta el logo de su 93 aniversario y la lucha de Los Infernales con el Sky Team termina en polémica

Toluca vs León: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Leagues Cup 2026

Erik Lira y Mónaco: paso a paso cómo se cayó el fichaje sobre la hora