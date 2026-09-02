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Liga Mx Femenil: canales que transmitirán la jornada 6 del Apertura 2026

La sexta fecha de este torneo se llevará a cabo del viernes 4 al lunes 6 de septiembre

Tigres y América se mantienen como líderes del Apertura 2026 tras 5 jornadas disputadas (X@LigaBBVAFemenil)
Tigres y América se mantienen como líderes del Apertura 2026 tras 5 jornadas disputadas (X@LigaBBVAFemenil)
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La jornada número 6 del Apertura 2026 se disputará del viernes 4 al lunes 7 de septiembre, y a continuación te decimos las fechas, horarios y transmisiones de cada encuentro.

Cabe recordar que a partir de este torneo, la Liga MX Femenil adoptó un formato con dos grupos de nueve equipos, una modificación que busca reducir la carga de partidos y ajustar el calendario de competencia a las fechas establecidas por la FIFA. Los 18 clubes quedaron divididos entre el Grupo A y el Grupo B, con una fase regular de 14 jornadas, tres menos que en los torneos anteriores.

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Cada equipo disputa ocho partidos ante rivales de su mismo sector y seis frente a clubes del otro grupo. Al término de la fase regular, los cuatro mejores de cada tabla avanzan a la Liguilla, por lo que ocho equipos mantienen la posibilidad de pelear por el título.

(Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)
(Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)

Transmisiones de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Mx Femenil

Fechas, horarios y transmisiones de los partidos.

  • Viernes 4 de septiembre
    • Atlas vs Chivas — 8:06 PM
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  • Viernes 4 de septiembre
    • Pumas vs América — 9:00 PM
    • Transmisión: Nueve, YouTube, Facebook Live y TikTok
  • Sábado 5 de septiembre
    • Necaxa vs Atlético San Luis — 5:00 PM
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  • Sábado 5 de septiembre
    • Rayadas vs Toluca — 7:00 PM
    • Transmisión: ViX, YouTube, Facebook Live y TikTok
  • Sábado 5 de septiembre
    • Tijuana vs Pachuca — 7:06 PM
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  • Domingo 6 de septiembre
    • Querétaro vs Cruz Azul — 4:00 PM
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  • Domingo 6 de septiembre
    • Tigres vs Santos — 6:00 PM
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  • Lunes 7 de septiembre
    • Atlante vs Juárez — 3:45 PM
    • Transmisión: YouTube, Facebook Live y TikTok
  • Lunes 7 de septiembre
    • León vs Puebla — 7:06 PM
    • Transmisión: Tubi y FOX One
ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)
ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)

Resultados de la jornada 5 de la Liga Mx Femenil

La Jornada 5 dejó triunfos amplios y resultados cerrados en distintos frentes. Atlético San Luis consiguió la goleada de la fecha tras imponerse 6-1 al Atlas, mientras Monterrey venció 4-0 a Querétaro y Puebla superó 4-1 a Necaxa.

América derrotó 3-1 a Tijuana y sacó una diferencia de dos goles en un duelo con cuatro anotaciones. Tigres también sumó una victoria en casa al vencer 2-0 a Pachuca, sin recibir gol.

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Toluca se impuso 1-0 a León en uno de los partidos más cerrados de la jornada. Juárez consiguió el mismo marcador ante Cruz Azul, con una victoria por la mínima diferencia.

La Jornada 5 dejó triunfos amplios y resultados cerrados en distintos frentes (X@LigaBBVAFemenil)
La Jornada 5 dejó triunfos amplios y resultados cerrados en distintos frentes (X@LigaBBVAFemenil)

Pumas ganó 2-0 frente a Chivas y firmó uno de los resultados destacados de la fecha. Santos Laguna completó la jornada con un triunfo de 1-0 sobre Atlante.

En total, la Jornada 5 registró 31 goles en nueve encuentros. Atlético San Luis, Monterrey y Puebla firmaron las victorias con mayor margen, mientras Toluca, Juárez y Santos Laguna resolvieron sus compromisos por un solo gol.

La Jornada 5 dejó triunfos amplios y resultados cerrados en distintos frentes (X@LigaBBVAFemenil)
La Jornada 5 dejó triunfos amplios y resultados cerrados en distintos frentes (X@LigaBBVAFemenil)

¿Cómo va la tabla general del Apertura 2026?

Tras cinco fechas disputadas en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, Tigres encabeza el Grupo A con 15 puntos, seguido por Toluca con 13 y Monterrey con 12. Juárez ocupa la cuarta posición con nueve unidades, mientras León, Santos y Cruz Azul suman seis. Atlante y Querétaro cierran este sector con tres puntos cada uno.

En el Grupo B, América se coloca en el primer sitio con 15 unidades. Atlético de San Luis, Pumas y Guadalajara compiten nueve puntos, aunque en distintas posiciones de la tabla. Pachuca llegó a siete unidades, Atlas acumula cinco y Tijuana, Puebla y Necaxa se ubican en la parte baja, con tres, tres y cero puntos, respectivamente.

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