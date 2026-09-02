Liga Mx Femenil: canales que transmitirán la jornada 6 del Apertura 2026

La jornada número 6 del Apertura 2026 se disputará del viernes 4 al lunes 7 de septiembre, y a continuación te decimos las fechas, horarios y transmisiones de cada encuentro.
Cabe recordar que a partir de este torneo, la Liga MX Femenil adoptó un formato con dos grupos de nueve equipos, una modificación que busca reducir la carga de partidos y ajustar el calendario de competencia a las fechas establecidas por la FIFA. Los 18 clubes quedaron divididos entre el Grupo A y el Grupo B, con una fase regular de 14 jornadas, tres menos que en los torneos anteriores.
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Cada equipo disputa ocho partidos ante rivales de su mismo sector y seis frente a clubes del otro grupo. Al término de la fase regular, los cuatro mejores de cada tabla avanzan a la Liguilla, por lo que ocho equipos mantienen la posibilidad de pelear por el título.
Transmisiones de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Mx Femenil
Fechas, horarios y transmisiones de los partidos.
- Viernes 4 de septiembre
- Atlas vs Chivas — 8:06 PM
- Transmisión: Tubi y FOX One
- Viernes 4 de septiembre
- Pumas vs América — 9:00 PM
- Transmisión: Nueve, YouTube, Facebook Live y TikTok
- Sábado 5 de septiembre
- Necaxa vs Atlético San Luis — 5:00 PM
- Transmisión: Tubi y FOX One
- Sábado 5 de septiembre
- Rayadas vs Toluca — 7:00 PM
- Transmisión: ViX, YouTube, Facebook Live y TikTok
- Sábado 5 de septiembre
- Tijuana vs Pachuca — 7:06 PM
- Transmisión: Tubi y FOX One
- Domingo 6 de septiembre
- Querétaro vs Cruz Azul — 4:00 PM
- Transmisión: Tubi y FOX One
- Domingo 6 de septiembre
- Tigres vs Santos — 6:00 PM
- Transmisión: Tubi y FOX One
- Lunes 7 de septiembre
- Atlante vs Juárez — 3:45 PM
- Transmisión: YouTube, Facebook Live y TikTok
- Lunes 7 de septiembre
- León vs Puebla — 7:06 PM
- Transmisión: Tubi y FOX One
Resultados de la jornada 5 de la Liga Mx Femenil
La Jornada 5 dejó triunfos amplios y resultados cerrados en distintos frentes. Atlético San Luis consiguió la goleada de la fecha tras imponerse 6-1 al Atlas, mientras Monterrey venció 4-0 a Querétaro y Puebla superó 4-1 a Necaxa.
América derrotó 3-1 a Tijuana y sacó una diferencia de dos goles en un duelo con cuatro anotaciones. Tigres también sumó una victoria en casa al vencer 2-0 a Pachuca, sin recibir gol.
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Toluca se impuso 1-0 a León en uno de los partidos más cerrados de la jornada. Juárez consiguió el mismo marcador ante Cruz Azul, con una victoria por la mínima diferencia.
Pumas ganó 2-0 frente a Chivas y firmó uno de los resultados destacados de la fecha. Santos Laguna completó la jornada con un triunfo de 1-0 sobre Atlante.
En total, la Jornada 5 registró 31 goles en nueve encuentros. Atlético San Luis, Monterrey y Puebla firmaron las victorias con mayor margen, mientras Toluca, Juárez y Santos Laguna resolvieron sus compromisos por un solo gol.
¿Cómo va la tabla general del Apertura 2026?
Tras cinco fechas disputadas en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, Tigres encabeza el Grupo A con 15 puntos, seguido por Toluca con 13 y Monterrey con 12. Juárez ocupa la cuarta posición con nueve unidades, mientras León, Santos y Cruz Azul suman seis. Atlante y Querétaro cierran este sector con tres puntos cada uno.
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En el Grupo B, América se coloca en el primer sitio con 15 unidades. Atlético de San Luis, Pumas y Guadalajara compiten nueve puntos, aunque en distintas posiciones de la tabla. Pachuca llegó a siete unidades, Atlas acumula cinco y Tijuana, Puebla y Necaxa se ubican en la parte baja, con tres, tres y cero puntos, respectivamente.
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