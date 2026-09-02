Liga Mx: partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

Solamente habrá 5 partidos de la jornada 5 debido a la actividad en la Leagues Cup (X@LigaBBVAMX)

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La jornada número 7 del Apertura 2026 comenzará este viernes 4 de agosto, y como es costumbre, las transmisiones de los partidos se dividirán en televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Cabe indicar que esta séptima fecha será diferente a las demás, ya que solamente habrá cinco partidos debido a la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Federico Vinas scores their fourth goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por TV abierta

Ningún partido de la jornada número 7 del Apertura 2026 será transmitido por televisión abierta este fin de semana. El Juárez contra Pachuca, y el Tigres vs Necaxa irán exclusivamente por la plataforma de Fox One.

Los partidos de Atlas vs Atlante y Cruz Azul vs Santos serán televisados por ViX Premium y TUDN, mientras que el Atlético San Luis vs Chivas irá por Disney + Premium , ViX Premium y ESPN.

Viernes 4 de agosto

Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Fox One

Sábado 5 de agosto

Atlético San Luis vs Chivas | 17:00 horas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN

Tigres vs Necaxa | 19:00 horas | Fox One

Atlas vs Atlante | 21:00 horas | ViX Premium y TUDN

Domingo 6 de agosto

Cruz Azul vs Santos Laguna | 20:00 horas | Vix Premium y TUDN

Cabe indicar que los partidos que fueron reprogramados y que no se disputarán son el de Puebla vs Toluca, Querétaro vs Monterrey, América vs Tijuana y Pumas vs León.

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Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 America's Brian Rodriguez in action with Puebla's Daniel Gutierrez REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos reprogramados

Puebla vs. Toluca

Querétaro vs. Monterrey

América vs. Tijuana

Pumas vs. León

Equipos en Leagues Cup

América

León

Toluca

Monterrey

¿Cómo va el Apertura 2026 hasta el momento?

El América se mantiene invicto y lidera la tabla tras seis jornadas, con 16 puntos obtenidos a partir de cinco victorias y un empate. El equipo azulcrema, dirigido por Guillermo Almada, combina a jóvenes surgidos de sus fuerzas básicas con futbolistas experimentados.

El conjunto de Coapa ocupa el primer puesto porque no perdió en el arranque del torneo y consiguió una ventaja de tres unidades sobre sus perseguidores. Toluca y Tijuana comparten el segundo escalón con 13 puntos, mientras que Atlas y Guadalajara cierran los cinco primeros lugares.

Helinho, referente ofensivo del Toluca, estaría cerca de dejar a los Diablos Rojos tras su golazo ante Juárez en Liga MX. (Crédito especial: X/ @John_Flores_C)

El panorama es distinto para Tigres, Santos y Juárez, que permanecen en la parte baja de la clasificación. Los Bravos todavía no sumaron puntos y están últimos.

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El cuadro lagunero apenas consiguió una unidad, producto de un empate. Tigres, en tanto, acumuló cinco puntos y figura en el puesto 16 de la tabla.