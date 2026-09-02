Liga Mx: partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

La jornada número 7 del Apertura 2026 comenzará este viernes 4 de agosto, y como es costumbre, las transmisiones de los partidos se dividirán en televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.
Cabe indicar que esta séptima fecha será diferente a las demás, ya que solamente habrá cinco partidos debido a la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026.
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Partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por TV abierta
Ningún partido de la jornada número 7 del Apertura 2026 será transmitido por televisión abierta este fin de semana. El Juárez contra Pachuca, y el Tigres vs Necaxa irán exclusivamente por la plataforma de Fox One.
Los partidos de Atlas vs Atlante y Cruz Azul vs Santos serán televisados por ViX Premium y TUDN, mientras que el Atlético San Luis vs Chivas irá por Disney + Premium , ViX Premium y ESPN.
Viernes 4 de agosto
- Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Fox One
Sábado 5 de agosto
- Atlético San Luis vs Chivas | 17:00 horas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN
- Tigres vs Necaxa | 19:00 horas | Fox One
- Atlas vs Atlante | 21:00 horas | ViX Premium y TUDN
Domingo 6 de agosto
- Cruz Azul vs Santos Laguna | 20:00 horas | Vix Premium y TUDN
Cabe indicar que los partidos que fueron reprogramados y que no se disputarán son el de Puebla vs Toluca, Querétaro vs Monterrey, América vs Tijuana y Pumas vs León.
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Partidos reprogramados
- Puebla vs. Toluca
- Querétaro vs. Monterrey
- América vs. Tijuana
- Pumas vs. León
Equipos en Leagues Cup
- América
- León
- Toluca
- Monterrey
¿Cómo va el Apertura 2026 hasta el momento?
El América se mantiene invicto y lidera la tabla tras seis jornadas, con 16 puntos obtenidos a partir de cinco victorias y un empate. El equipo azulcrema, dirigido por Guillermo Almada, combina a jóvenes surgidos de sus fuerzas básicas con futbolistas experimentados.
El conjunto de Coapa ocupa el primer puesto porque no perdió en el arranque del torneo y consiguió una ventaja de tres unidades sobre sus perseguidores. Toluca y Tijuana comparten el segundo escalón con 13 puntos, mientras que Atlas y Guadalajara cierran los cinco primeros lugares.
Helinho, referente ofensivo del Toluca, estaría cerca de dejar a los Diablos Rojos tras su golazo ante Juárez en Liga MX. (Crédito especial: X/ @John_Flores_C)
El panorama es distinto para Tigres, Santos y Juárez, que permanecen en la parte baja de la clasificación. Los Bravos todavía no sumaron puntos y están últimos.
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El cuadro lagunero apenas consiguió una unidad, producto de un empate. Tigres, en tanto, acumuló cinco puntos y figura en el puesto 16 de la tabla.
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