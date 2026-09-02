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Liga Mx: partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

Durante la séptima fecha solamente habrá cinco partidos debido a la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup

Solamente habrá 5 partidos de la jornada 5 debido a la actividad en la Leagues Cup (X@LigaBBVAMX)
Solamente habrá 5 partidos de la jornada 5 debido a la actividad en la Leagues Cup (X@LigaBBVAMX)
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La jornada número 7 del Apertura 2026 comenzará este viernes 4 de agosto, y como es costumbre, las transmisiones de los partidos se dividirán en televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Cabe indicar que esta séptima fecha será diferente a las demás, ya que solamente habrá cinco partidos debido a la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Federico Vinas scores their fourth goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Federico Vinas scores their fourth goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por TV abierta

Ningún partido de la jornada número 7 del Apertura 2026 será transmitido por televisión abierta este fin de semana. El Juárez contra Pachuca, y el Tigres vs Necaxa irán exclusivamente por la plataforma de Fox One.

Los partidos de Atlas vs Atlante y Cruz Azul vs Santos serán televisados por ViX Premium y TUDN, mientras que el Atlético San Luis vs Chivas irá por Disney + Premium , ViX Premium y ESPN.

Viernes 4 de agosto

  • Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Fox One

Sábado 5 de agosto

  • Atlético San Luis vs Chivas | 17:00 horas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN
  • Tigres vs Necaxa | 19:00 horas | Fox One
  • Atlas vs Atlante | 21:00 horas | ViX Premium y TUDN

Domingo 6 de agosto

  • Cruz Azul vs Santos Laguna | 20:00 horas | Vix Premium y TUDN

Cabe indicar que los partidos que fueron reprogramados y que no se disputarán son el de Puebla vs Toluca, Querétaro vs Monterrey, América vs Tijuana y Pumas vs León.

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Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 America's Brian Rodriguez in action with Puebla's Daniel Gutierrez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 America's Brian Rodriguez in action with Puebla's Daniel Gutierrez REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos reprogramados

  • Puebla vs. Toluca
  • Querétaro vs. Monterrey
  • América vs. Tijuana
  • Pumas vs. León

Equipos en Leagues Cup

  • América
  • León
  • Toluca
  • Monterrey

¿Cómo va el Apertura 2026 hasta el momento?

El América se mantiene invicto y lidera la tabla tras seis jornadas, con 16 puntos obtenidos a partir de cinco victorias y un empate. El equipo azulcrema, dirigido por Guillermo Almada, combina a jóvenes surgidos de sus fuerzas básicas con futbolistas experimentados.

El conjunto de Coapa ocupa el primer puesto porque no perdió en el arranque del torneo y consiguió una ventaja de tres unidades sobre sus perseguidores. Toluca y Tijuana comparten el segundo escalón con 13 puntos, mientras que Atlas y Guadalajara cierran los cinco primeros lugares.

Helinho, referente ofensivo del Toluca, estaría cerca de dejar a los Diablos Rojos tras su golazo ante Juárez en Liga MX. (Crédito especial: X/ @John_Flores_C)

El panorama es distinto para Tigres, Santos y Juárez, que permanecen en la parte baja de la clasificación. Los Bravos todavía no sumaron puntos y están últimos.

El cuadro lagunero apenas consiguió una unidad, producto de un empate. Tigres, en tanto, acumuló cinco puntos y figura en el puesto 16 de la tabla.

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