México busca hacer historia en Brasil con el Campeonato Americano de Futbol para Ciegos 2026

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Las selecciones mexicanas femenil y varonil de futbol para ciegos ya tienen la indumentaria con la que representarán al país en el Campeonato Americano IBSA 2026, que se disputará del 3 al 13 de septiembre en Sao Paulo, Brasil.

La ceremonia de entrega se realizó este martes 1 de septiembre en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), con la presencia de Carolina Acosta, directora de Alto Rendimiento de la CONADE; Miguel Ángel García Meza, presidente del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), y Efraín Mora García, titular de la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales (FEMEDECIDEVI).

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Durante el acto, Carolina Acosta pidió a los deportistas sentirse orgullosos de representar a México y aprovechar la oportunidad para competir en el certamen internacional.

“Siéntanse muy orgullosos de representar a México, es un compromiso y un privilegio portar la bandera de México cerca de su corazón; nosotros creemos en ustedes y hemos generado acciones en donde les estamos dando las condiciones para que puedan entrenar y puedan viajar. Dejen todo en la cancha y disfruten su competencia sobre todo”, expresó.

La selección femenil de futbol para ciegos hará historia en Brasil

(Conade)

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la confirmación de que esta será la primera participación internacional de una selección mexicana femenil de futbol para ciegos.

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Wendy del Río, entrenadora del combinado femenil, resaltó la importancia de formar parte de esta primera edición del Campeonato Americano de Futbol para Ciegos Femenil y destacó el significado que tiene para las deportistas que integran el equipo.

“La verdad estamos muy emocionadas. Es la primera participación que vamos a tener internacionalmente en esta primer Campeonato Americano de Futbol para Ciegos Femenil. Es muy emocionante porque es una huella que estamos dejando en conjunto con CONADE, COPAME, la federación y con cada una de las deportistas que se encuentran haciendo historia. No solamente traemos nuestros sueños, sino también los sueños de todas las generaciones que podemos llegar a impactar”, señaló.

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Por su parte, Efraín Mora destacó que la participación del conjunto femenil representa un momento inédito para el futbol para ciegos mexicano en el ámbito internacional.

México buscará en Brasil su boleto a Lima 2027

(Conade)

El Campeonato Americano IBSA 2026 también tendrá un objetivo importante para la selección varonil, ya que el torneo otorgará plazas para los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

Patricio Ramírez, entrenador del combinado mexicano, informó que el equipo viajará este 2 de septiembre por la tarde y que ya conoce a sus rivales de la fase de grupos: Argentina, Guatemala y Costa Rica.

México comenzará su participación el 6 de septiembre frente a Guatemala, en el que será el partido inaugural del certamen.

“Viajamos el día de mañana 2 de septiembre, por la tarde. Ya se definieron los grupos, nos tocó con Argentina, Guatemala y Costa Rica y estaremos enfrentando nuestro primer partido contra Guatemala, el 6 de septiembre; será el partido inaugural del evento”, explicó.

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Miguel Ángel García, presidente del COPAME, también destacó el respaldo recibido para que ambas selecciones puedan afrontar sus compromisos internacionales.

“Estamos muy contentos de poder entregar estos uniformes, gracias a nuestro patrocinador, que ha reafirmado su interés para apoyar a 14 campeonatos o competencias internacionales”, indicó.

Selección femenil

María de Jesús Venegas Vázquez

María de los Ángeles Ortiz Montiel

Aidé Guadalupe Hernández Romero

Lucero Ávalos Martínez

Paulina Hernández Martínez

Ilse Guadalupe Avilés Martínez

Nayely Matlalcuatzi Pluma

Ania Paola Naveja Gutiérrez

Crystian Mora Cuahuey

María Elena Coca Pérez (guía de arco)

Selección varonil

Carlos Eduardo Ramírez Luis

Reynaldo Rivera Martínez

Gustavo Narvaez Múñoz

Eduardo Emanuel Rocha Garay

José Eduardo Cerezo Rivera

Francisco Javier Rangel Monreal

José Ernesto Esquivel Montoya

Edgar Javier Carrillo Montes de Oca

Carlos Armando Minchaca Salazar

Luis Ángel Hernández Zacatenco

José Antonio Otero Ruisanchez (guía de arco)

Héctor Ricardo Molina Pérez (guía de arco)