Sebastián Cáceres rompe en llanto al despedirse del América antes de viajar a España

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Sebastián Cáceres puso punto final a una etapa de más de cinco años con el América y comenzó el viaje que lo llevará a cumplir uno de sus grandes objetivos profesionales: jugar en una de las principales ligas de Europa. El defensor uruguayo abandonó la Ciudad de México con destino a España, donde continuará su carrera con el Celta de Vigo.

La salida del zaguero, que durante distintos mercados había aparecido como candidato para emigrar al futbol europeo, finalmente se concretó después de que la directiva azulcrema aceptara una propuesta de 8 millones de dólares por sus servicios.

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Aunque durante las últimas semanas parecía complicado que Cáceres pudiera abandonar Coapa, el deseo del futbolista de probar suerte en una de las ligas más importantes del mundo terminó pesando en la decisión. América dio luz verde a la operación y el uruguayo se prepara para iniciar una nueva aventura.

(Captura de pantalla / Gibrán Arige / TUDN)

Antes de abordar el avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cáceres tuvo un último encuentro con los medios de comunicación. La escena estuvo marcada por la nostalgia, especialmente después de recordar la despedida que tuvo con sus compañeros, entrenadores y trabajadores del club.

El defensor reconoció que decir adiós a las personas con las que compartió buena parte de su carrera resultó especialmente complicado.

“Fue muy difícil para mí hablar en ese momento, me acuerdo y me cuesta ahora. Fue muy emotivo, eran mi familia, me costó mucho poder hablar con ellos, decir cada palabra que sentía. Les agradecí por todo, porque lo que conseguí acá, seguro va a ser muy difícil que lo vuelva a conseguir”.

Fotografía del pasado 6 de agosto, en la que puede verse al futbolista uruguayo Sebastián Cáceres (i), durante un partido con el América mexicano. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Las palabras del uruguayo reflejaron la importancia que tuvo el América durante su trayectoria. Desde su llegada al conjunto capitalino, Cáceres consiguió consolidarse como uno de los defensores habituales del equipo y formó parte de una etapa particularmente exitosa para la institución.

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Ahora, su siguiente capítulo estará en España. El acuerdo entre América y Celta contempla una transferencia de 8 millones de dólares, mientras que el futbolista deberá completar los exámenes médicos correspondientes antes de formalizar su incorporación. De acuerdo con lo previsto, firmará un contrato por cuatro temporadas.

Celta de Vigo hizo oficial la contratación de Sebastián Cáceres.

El último partido de Cáceres con la camiseta azulcrema ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando América enfrentó al Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup. Aquel encuentro terminó convirtiéndose en su despedida sobre el terreno de juego.

Posteriormente, el defensor permaneció entre los suplentes para el compromiso de las Águilas ante Puebla, aunque el entrenador Guillermo Almada decidió no utilizarlo. Con ello, su ciclo como futbolista del América quedó prácticamente cerrado antes de emprender el viaje.

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Aug 26, 2026; Carson, CA, USA; America goalkeeper Rodolfo Cota (30) and America defender Sebastian Caceres (4) celebrate their teams second goal against the Columbus Crew in the first half during the Leagues Cup Quarterfinals at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images

La partida también representa el final de una relación que se extendió durante más de un lustro y en la que Cáceres tuvo la oportunidad de levantar diferentes títulos con uno de los clubes más importantes de México.

Mientras el América deberá comenzar a pensar en cómo cubrir la salida de uno de sus defensores, el uruguayo tiene por delante el reto de demostrar su nivel en el futbol español.

Cáceres llega al Celta con 27 años, experiencia internacional y el antecedente de haber representado a su selección en una Copa del Mundo. Ahora buscará trasladar todo lo aprendido en México a una nueva competencia y demostrar que su salto al futbol europeo llegó en el momento indicado.

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Por lo pronto, su salida de Coapa quedó marcada por las lágrimas, los abrazos y el recuerdo de una etapa que, según sus propias palabras, será difícil de repetir.