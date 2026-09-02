México

Gobierno de México pedirá a UNAM ubicación de aspirantes a licenciatura: busca construir más universidades en zonas con mayor demanda

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Universidad Nacional Rosario Castellanos se encuentra abierta para recibir a los estudiantes que tengan la intención de seguir con sus estudios universitarios

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 2 de septiembre. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que solicitará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) información sobre los lugares con mayor demanda de aspirantes a la licenciatura, con la finalidad de crear un censo para la construcción de más universidades en estas zonas del país.

“Lo que les estamos pidiendo es que nos compartan de dónde eran los estudiantes que solicitaron entrar o hacer el examen de admisión. No queremos la información personal, porque esa le pertenece a los estudiantes, es información privada, pero sí se puede compartir de dónde venían los estudiantes que querían presentar el examen de admisión, para saber dónde es la mayor demanda y dónde poner nuevas universidades o hablar con las universidades actuales”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 2 de septiembre en Palacio Nacional.

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Sheinbaum propone la construcción de más universidades en el Estado de México

La mandataria mexicana explicó que en la zona zona metropolitana del Valle de México hay una demanda muy importante, especialmente en el Estado de México, donde se han edificado muy pocas universidades, dando como resultado una alta demanda entre los alumnos.

Siguiendo este tema, recordó que en la Ciudad de México, cuando estuvo al frente el expresidente López Obrador se inauguró la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mientras que durante su periodo como jefa de Gobierno se creó la Universidad Rosario Castellanos, actualmente conocida como la Universidad Nacional.

“Pero en el Estado de México prácticamente no se crearon nuevos espacios y el Estado de México es la entidad con mayor población y mayor número de jóvenes. Entonces, ahora estamos haciendo, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, en el Estado de México, más planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de las Benito Juárez”, expresó.

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El objetivo es que el próximo año incrementen los centros de educación superior, para que más jovenes tengan la oportunidad de estudiar una licenciatura.

“En estos dos años se han abierto doscientos cuarenta y cinco mil nuevos espacios en la educación superior en todas las universidades e instituciones públicas, sin considerar las privadas”, declaró la jefa de Estado.

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