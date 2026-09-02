“La 4T tiene una nueva norma constitucional”: Sheinbaum habla sobre la aprobación de 27 reformas en dos años de gobierno

Claudia Sheinbaum expone un balance legislativo que contabiliza 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Cuarta Transformación ha impulsado un cambio profundo en el marco constitucional y legal de México, con la aprobación de 27 reformas constitucionales y 76 reformas y nuevas leyes durante el actual periodo del Congreso de la Unión.

Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles, la mandataria sostuvo que estas modificaciones buscan recuperar el sentido social de la Constitución, además de fortalecer la soberanía nacional, ampliar los derechos sociales y profundizar la democracia.

PUBLICIDAD

Sheinbaum vinculó las reformas de su administración con distintos momentos de la historia constitucional de México y aseguró que los cambios aprobados durante la llamada 4T representan un viraje frente a las políticas que, desde su perspectiva, modificaron el pacto social construido después de la Revolución Mexicana.

Sheinbaum destaca 27 reformas constitucionales aprobadas

La presidenta señaló que, durante este periodo del Congreso de la Unión, se han aprobado 27 reformas constitucionales, además de 76 reformas y nuevas leyes.

De acuerdo con Sheinbaum, estos cambios tienen como eje recuperar el sentido social y la soberanía que, consideró, deben estar reflejados en la Constitución.

“La Constitución refleja un pacto social”, afirmó la presidenta al explicar la importancia que atribuye a las modificaciones realizadas durante los últimos dos años.

Sheinbaum hizo un recorrido por diferentes etapas de la historia constitucional del país para contextualizar los cambios actuales. Recordó que la Constitución de Apatzingán de 1814, vinculada con José María Morelos, antecedió a la Constitución de 1824, que estableció a México como una república federal y contempló la división de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

PUBLICIDAD

Posteriormente, mencionó la Constitución de 1857, impulsada por los liberales mexicanos, como un momento clave para establecer garantías individuales, la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa y avances en materia democrática.

La Constitución de 1917 y el pacto social de la Revolución

La mandataria también destacó la Constitución de 1917, vigente actualmente, como el resultado de un acuerdo social surgido después de la Revolución Mexicana.

Según explicó, aquel texto constitucional incorporó conquistas relacionadas con:

La propiedad de la tierra comunal y ejidal.

Los derechos laborales.

Los recursos naturales de la nación.

El sufragio efectivo y la no reelección.

La elección directa por parte de la ciudadanía.

Sheinbaum sostuvo que, durante el periodo neoliberal, diversas reformas y leyes modificaron parte de esas conquistas. Aseguró que algunas de las transformaciones de aquella etapa derivaron en la privatización de la tierra y de recursos naturales, incluso cuando los cambios no se realizaron directamente mediante modificaciones constitucionales.

PUBLICIDAD

Por ello, la presidenta planteó que uno de los objetivos centrales de la Cuarta Transformación es revertir parte de ese proceso y recuperar el sentido social del marco constitucional.

Reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, entre los cambios

Uno de los puntos que Sheinbaum destacó fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La presidenta señaló que este reconocimiento no estuvo contemplado de la misma manera en las constituciones de 1824, 1857 ni 1917, y afirmó que fue hasta la reforma constitucional de 2024 cuando se reconocieron plenamente sus derechos.

Para Sheinbaum, este cambio forma parte de una transformación más amplia orientada a incorporar derechos sociales y colectivos dentro de la Constitución.

La mandataria también vinculó las reformas recientes con el nuevo modelo de elección de integrantes del Poder Judicial, al considerar que la elección de ministras, ministros y jueces representa un avance democrático porque, desde su perspectiva, permite que sea el pueblo quien participe en su designación.

PUBLICIDAD

Sheinbaum: la 4T busca recuperar soberanía y derechos sociales

La presidenta sostuvo que las modificaciones constitucionales y legales aprobadas durante su administración también están relacionadas con la recuperación de la soberanía nacional.

En su exposición, argumentó que durante el periodo neoliberal la legislación se orientó progresivamente hacia una concepción de los derechos como mercancías y hacia una mayor participación de empresas privadas y extranjeras en sectores vinculados con los recursos naturales.

Frente a ello, afirmó que la Cuarta Transformación está construyendo un nuevo marco constitucional que busca revertir parte de esas políticas.

Entre los derechos y temas que, de acuerdo con Sheinbaum, se han colocado nuevamente en el centro de la legislación se encuentran:

Vivienda.

Salud.

Educación.

Programas de bienestar.

Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Soberanía sobre los recursos nacionales.

Participación democrática.

La presidenta concluyó que el conjunto de reformas representa un cambio profundo para México, debido a que, desde su perspectiva, las modificaciones constitucionales y legales aprobadas durante este periodo tendrán consecuencias tanto para el presente como para el futuro del país.

PUBLICIDAD

Así, Sheinbaum presentó las 27 reformas constitucionales y 76 reformas y nuevas leyes como parte de un proceso mediante el cual la 4T pretende consolidar un nuevo marco constitucional, centrado en los derechos sociales, la soberanía, la democracia y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos.