Televisa quita programa de Cynthia Urías y Lambda García sin previo aviso por rotundo fracaso en rating

Televisa quita programa de Lambda García y Cynthia Urías sin previo aviso por rotundo fracaso en rating (RS)

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Televisa habría retirado de Canal 5 el reality Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, conducido por Cynthia Urías y Lambda García, a finales de agosto de 2026, después de menos de un mes al aire debido a sus bajos niveles de audiencia, que se ubicaban entre 400,000 y 700,000 espectadores, según PRODU, y no alcanzaban las expectativas de la televisora.

La salida del programa ocurre antes de que la producción completara la temporada que tenía planeada. La competencia deportiva reunía a 26 participantes, entre atletas de alto rendimiento, exintegrantes de realities y concursantes de pruebas extremas.

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La cancelación también habría obligado a descartar la etapa de repechaje prevista para las siguientes semanas. Ese mecanismo debía definir la continuidad de algunos competidores en la disputa entre los equipos Leones y Cobras.

Canal 5 retira Garra vs. Veneno antes del repechaje

Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales se estrenó como una nueva apuesta de TelevisaUnivision para la programación de Canal 5. El formato recuperaba elementos de Guerreros, programa basado a su vez en el reality peruano Esto es guerra.

La dinámica dividía a los participantes en dos bandos. Los Leones representaban a Garra, mientras las Cobras competían bajo el nombre de Veneno. Cada equipo enfrentaba circuitos con pruebas de velocidad, fuerza, altura, agua y destreza mental.

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Televisa quita programa de Lambda García y Cynthia Urías sin previo aviso por rotundo fracaso en rating (RS)

Cynthia Urías encabezaba al grupo de los Leones. Lambda García asumía la defensa de las Cobras. Los conductores participaban en las transmisiones como figuras vinculadas con cada bando y con las decisiones que marcaban el desarrollo de las competencias.

El objetivo de los concursantes consistía en evitar la zona de eliminación. Las pruebas definían ventajas, castigos y la permanencia de los integrantes que quedaban en riesgo de abandonar el reality.

La producción habría tomado la decisión de terminar el proyecto de forma anticipada tras no lograr un repunte en las mediciones de audiencia. El espacio permaneció al aire menos de un mes antes de desaparecer de la barra de programación.

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La audiencia de Garra vs. Veneno se queda entre 400,000 y 700,000 espectadores

El reality promediaba entre 400,000 y 700,000 espectadores, de acuerdo con la información disponible sobre su desempeño. Esas cifras quedaron por debajo de los niveles que Canal 5 esperaba para una producción que buscaba atraer al público de competencias físicas y realities.

La baja audiencia también habría afectado la estrategia de programación alrededor de La Casa de los Famosos México. Garra vs. Veneno formaba parte de la oferta televisiva de TelevisaUnivision durante una temporada en la que el reality de celebridades enfrentó cuestionamientos por sus propios números.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inició agosto de 2026 con una recepción favorable, aunque después registró una caída en algunos días de transmisión. Durante la semana del 4 de agosto, la medición comercial de HR Media colocó a espacios de TV Azteca por encima del programa en su franja.

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En esa etapa, La Casa de los Famosos México registró cerca de 1.74 millones de televidentes totales en ciertos días. MasterChef y Survivor se colocaron como competencia directa en una semana que abrió críticas contra el elenco y la dinámica del programa.

En redes sociales, parte de la audiencia calificó a varios habitantes como “muebles”, una expresión usada para señalar que no generaban confrontaciones ni contenido dentro de la casa. Las quejas apuntaban a un desarrollo lento y a una falta de rivalidades entre los participantes.

Cynthia Urías enfrenta críticas durante las transmisiones

Televisa quita programa de Nicola Porcella y Cynthia Urías sin previo aviso por rotundo fracaso en rating (RS)

Garra vs. Veneno también enfrentó cuestionamientos en redes sociales por momentos de tensión entre participantes y conductores. Cynthia Urías estuvo involucrada en algunos de los roces que generaron comentarios entre la audiencia.

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Las decisiones de producción provocaron desacuerdos entre televidentes. Los reclamos se concentraron en la forma en que se resolvían pruebas, castigos y conflictos dentro de los equipos.

El programa apostaba por una competencia constante entre los Leones y las Cobras. Esa fórmula, basada en rivalidades deportivas y pruebas de resistencia, no habría conseguido establecer una audiencia suficiente durante sus primeras semanas de emisión.

La baja en las mediciones precipitó el final de la temporada y dejó sin realización la fase de repechaje. La producción tenía previsto extender la competencia con esa etapa, aunque el ajuste en la programación habría cancelado esos planes.

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La Casa de los Famosos México modifica sus dinámicas en agosto de 2026

La producción de La Casa de los Famosos México, encabezada por Rosa María Noguerón, también realizó cambios durante agosto para responder a las críticas de la audiencia. Entre las medidas estuvo la suspensión de una dinámica dominical de posicionamiento.

En una de las emisiones, la producción mostró a los habitantes mensajes publicados en redes sociales. Los comentarios cuestionaban su actitud dentro de la competencia y la falta de enfrentamientos entre los integrantes del elenco.

Galilea Montijo también reclamó en vivo a los famosos por el nivel de competencia. Las intervenciones buscaban modificar el comportamiento de los habitantes y elevar el interés del público en las galas.

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Hacia finales de agosto, la cuarta gala de eliminación superó los 11 millones de espectadores, según los datos difundidos sobre el desempeño del reality. El repunte devolvió parte del liderato dominical a TelevisaUnivision frente a su competencia.

La conductora Galilea Montijo abraza a Aldo Rendón en el escenario del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

La cancelación anticipada de Garra vs. Veneno deja fuera de Canal 5 una apuesta que dependía de pruebas físicas, rivalidades entre equipos y la conducción de Cynthia Urías y Lambda García.