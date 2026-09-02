Sigue el berrinche de Noroña: tras no ser elegido para presidir el Senado, cuestiona a Higinio Martínez y exige “democracia”

Noroña asegura que esperará al tiempo para demostrar que tenía razón. Crédito: @gamboa_arzol

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El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, mantuvo su rechazo ante la designación de Higinio Martínez como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y afirmó que esperará a que el tiempo determine si tenía razón al considerar que la decisión fue un error.

Luego de que el legislador mexiquense asumiera la conducción de la Cámara Alta para el nuevo periodo legislativo, Fernández Noroña volvió a expresar su desacuerdo con el procedimiento mediante el cual Morena definió a su candidato y cuestionó que la decisión interna se hubiera tomado mediante un mecanismo que, desde su perspectiva, no representó una votación democrática.

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“No, yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo demuestre que tengo la razón. Es un error, hombre”, declaró el senador al ser cuestionado sobre la llegada de Higinio Martínez a la presidencia del Senado.

Las declaraciones se producen después de varios días de diferencias públicas entre Fernández Noroña y algunos integrantes de su bancada, luego de que el legislador manifestara su intención de repetir en la presidencia de la Mesa Directiva, cargo que ya ocupó anteriormente.

Noroña cuestiona las decisiones internas tomadas por Morena. (Grupo Parlamentario Morena)

Noroña cuestiona la elección de Higinio Martínez en el Senado

Higinio Martínez fue elegido como presidente de la Mesa Directiva del Senado con 116 votos a favor y uno en contra. La elección se realizó mediante votación por cédula y urna durante la Junta Previa de la Cámara alta.

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La planilla encabezada por el senador de Morena incluye como vicepresidentes a Verónica Camino, Mauricio Vila Dosal y Jorge Carlos Ramírez Marín. También fueron designados como secretarios María Kantun, Alejandra Berenice Arias, Claudia Anaya Mota, Lizeth Sánchez, Simey Olvera, Geraldina Campusano, Juanita Guerra Mena y Néstor Camarillo Medina.

Durante la sesión estuvieron ausentes 11 senadores, entre ellos Gerardo Fernández Noroña. También faltaron legisladores de Morena, el Partido Verde, PAN y PRI.

La ausencia de Noroña se dio después de que rechazara participar en el acuerdo interno de Morena para definir la presidencia de la Mesa Directiva. El senador había sostenido previamente que no existía el consenso que, según afirmó, se presentó públicamente como base para la designación de Higinio Martínez.

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Con 116 votos a favor, Higinio Martínez rinde protesta como presidente del Senado.

Tras la elección, Fernández Noroña señaló que su desacuerdo no estaba relacionado únicamente con la posibilidad de ocupar un cargo, sino con la forma en que se tomaron las decisiones dentro del grupo parlamentario.

“Mi ausencia es la ruptura del consenso. No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo”, expresó al explicar su decisión de no acudir a la reunión plenaria en la que se definió la candidatura.

“Democracia y más democracia”, la nueva exigencia de Noroña

En sus declaraciones más recientes, el senador planteó que la discusión sobre la elección de la presidencia del Senado debe abrir una reflexión más amplia dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

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Fernández Noroña sostuvo que, desde su perspectiva, Morena requiere fortalecer los mecanismos democráticos para tomar decisiones internas y manifestó su rechazo a que las definiciones se realicen, según dijo, “a mano alzada para ver si cumples la instrucción”.

“El movimiento necesita democracia y luego más democracia y luego más democracia”, afirmó.

Tras no conseguir la presidencia del Senado, Noroña mantiene su rechazo a la decisión de Morena y exige mayor democracia dentro de la Cuarta Transformación.

El legislador señaló que no busca impulsar la creación de corrientes internas dentro de Morena, pero consideró que sí existe espacio para promover discusiones y plantear asuntos que, desde su punto de vista, deben ser revisados dentro del movimiento.

Incluso adelantó que buscará impulsar una reflexión, inicialmente en un espacio virtual y posiblemente también por escrito, sobre la necesidad de fortalecer la participación y el debate interno.

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Fernández Noroña sostuvo que continuará con sus actividades políticas y anunció que recorrerá distintas partes del país de viernes a domingo como parte de las asambleas y actividades relacionadas con la defensa de la soberanía nacional.

Así sucedió la disputa por la presidencia del Senado

Gerardo Fernández Noroña buscó repetir como presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Higinio Martínez fue elegido con 116 votos a favor y uno en contra.

Noroña no acudió a la sesión en la que se realizó la votación.

El senador cuestionó el consenso interno que llevó a la candidatura de Martínez.

Fernández Noroña criticó los mecanismos de decisión “a mano alzada”.

El legislador afirmó que Morena necesita “democracia y más democracia”.

También aseguró que esperará a que el tiempo determine si tenía razón sobre su rechazo a la designación.

Así fue la disputa por la presidencia del Senado entre Noroña y Higinio Martínez. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Noroña insistió durante semanas en repetir al frente de la Mesa Directiva

Las diferencias se desarrollaron después de que Fernández Noroña expresara públicamente su intención de continuar al frente de la presidencia del Senado.

Desde agosto, el legislador sostuvo que, ante la cercanía de las elecciones de 2027, era necesario contar con un perfil firme en la conducción de la Mesa Directiva. En ese momento señaló que varios integrantes de Morena habían manifestado interés en participar en el proceso interno para definir a la persona que encabezaría el órgano legislativo.

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Noroña también llegó a plantear semanas antes una modificación para ampliar la duración de la presidencia del Senado. Propuso que el cargo pudiera ejercerse por dos años e incluso mencionó la posibilidad de que se extendiera durante toda la Legislatura.

Argumentó entonces que un periodo más largo permitiría dar continuidad al trabajo institucional, debido a la intensidad de las actividades y a las responsabilidades que, afirmó, tiene la Mesa Directiva más allá de la conducción de las sesiones.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, no se baja de buscar presidir la Mesa Directiva del Senado, pese que se perfila que Higinio Martínez sea quien encabece la Mesa Directiva. Crédito: X/ @ultranoticiasfm

Sin embargo, finalmente Morena se inclinó por Higinio Martínez.

Antes de la elección, Fernández Noroña había señalado que no compartía una línea de mayor convivencia política con las bancadas del PAN y del PRI, aunque sostuvo que todas las fuerzas parlamentarias debían recibir un trato respetuoso.

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“Relación telepática”: Noroña adelanta convivencia con el nuevo presidente

Pese a sus críticas contra la designación, Fernández Noroña descartó que la diferencia pueda derivar en una ruptura dentro de Morena.

Al referirse a Higinio Martínez y a la relación que mantendrán ahora que el senador mexiquense encabeza la Mesa Directiva, utilizó una expresión irónica al señalar que tendrán una relación “telepática”.

También coincidió con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que no existe una división dentro del movimiento y rechazó la posibilidad de que surjan corrientes internas en Morena.

“Quien quiere ruptura, quien quiere división, quien cree que nos vamos a pelear, se equivoca”, sostuvo.

Noroña descarta división dentro de Morena y rechaza la creación de corrientes internas. REUTERS/Daniel Becerril

No obstante, reiteró que la ausencia de corrientes no debe impedir la discusión interna ni la posibilidad de expresar desacuerdos sobre decisiones tomadas por la mayoría.

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El senador explicó además que, aunque tenía interés en continuar como presidente de la Mesa Directiva, su postura no se limitaba a su propia aspiración. Señaló que también había mencionado otros perfiles para el cargo, entre ellos el de la senadora Verónica Camino.

Finalmente, la legisladora yucateca fue incluida nuevamente en la Mesa Directiva como vicepresidenta.

Críticas de la oposición se suman a la disputa por la presidencia del Senado

La inconformidad de Fernández Noroña por la elección de Higinio Martínez también generó reacciones desde la oposición.

La senadora panista Lilly Téllez cuestionó públicamente la situación del legislador morenista y consideró que la decisión de su bancada representó un revés para sus aspiraciones de mantenerse al frente del Senado.

La senadora atacó al presidente y al partido fundado por él a través de las redes sociales Crédito: Cuartoscuro

En sus declaraciones, Téllez sostuvo que Fernández Noroña no recibió el respaldo necesario dentro de Morena para repetir en la presidencia.

La legisladora también relató un encuentro con Higinio Martínez, en el que, según dijo, el nuevo presidente del Senado se comprometió a respetar las reglas parlamentarias y a no retirarle el uso de la palabra.

Mientras tanto, Fernández Noroña mantiene su postura de que la designación de Martínez fue un error y de que la discusión sobre la presidencia del Senado evidenció la necesidad de revisar los mecanismos internos de decisión.

Por ahora, el senador aseguró que no buscará prolongar la confrontación y que su postura será esperar para observar el desarrollo de la nueva presidencia.

“Yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo demuestre que tengo la razón”, reiteró.