Así fue la última entrevista de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo antes de ser asesinado

Este video documental presenta a Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo, y a otros miembros de la banda en distintas ubicaciones de México. Meléndez es visto en un estudio musical, donde explica el proceso creativo del álbum 'Mapas' y la relevancia de las experiencias en la naturaleza para la composición musical. Crédito: IG/ @camiloseptimomx

Guardar

Jonathan Meléndez, fundador de Camilo Séptimo, murió asesinado la noche del martes 1 de septiembre de 2026 dentro de su departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

Tras la tragedia, fans de la banda rindieron tributos y compartieron en redes momentos del músico como tecladista y compositor del proyecto.

PUBLICIDAD

Antes de su muerte, Meléndez habló del concepto detrás de Mapas II, el álbum más reciente de Camilo Séptimo, que la agrupación lanzó en 2026.

Sus declaraciones quedaron registradas en un video que circuló entre seguidores del grupo y que se convirtió en uno de los últimos testimonios públicos del músico sobre su proceso creativo.

(IG: honasmelendez)

Jonathan Meléndez: el proceso creativo de Mapas II y el concepto del disco

En el material, Camilo Séptimo recorrió distintos puntos históricos y naturales de México para conectar cada canción de Mapas II con una energía específica, en un ejercicio que buscó nutrir la creatividad del grupo desde la experiencia directa con el entorno.

En ese recorrido, Jonathan Meléndez habló de su relación con la naturaleza como parte de su equilibrio personal y creativo: “Cuando mejor me siento, cuando más en paz estoy conmigo mismo, es cuando conecto con la naturaleza”, dijo el tecladista.

PUBLICIDAD

La última reflexión pública de Jonathan Meléndez sobre su proceso creativo

Meléndez sostuvo que el proceso creativo detrás de Mapas II no se entendió sin salir a vivir experiencias fuera del estudio: “La verdadera inspiración se encuentra afuera, teniendo experiencias; el entender que cuando nutres tu cerebro, tu alma, tu espíritu, la música fluye mejor”, expresó Jonathan Meléndez.

La labor de Honas en Camil Séptim aborda todas las áreas, incluyendo desde el teclado, a la composición de canciones y la producción de material discográfico. (Instagram/

El álbum Mapas II salió el pasado 15 de mayo de 2026 en plataformas digitales, y ya tenían programada una gira de ese disco por gran parte de México que arranca el 19 de septiembre, al momento se desconoce qué pasará con las fechas ya programadas.

¿Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México. Desde joven estudió piano, teclados y otros instrumentos, y en 2013 fundó Camilo Séptimo junto con Manuel Mendoza y Erik Vázquez.

PUBLICIDAD

Dentro de la agrupación de synthpop e indie rock, Meléndez se encargó de teclados, sintetizadores y elementos electrónicos que definieron el sonido del grupo. Participó también en la producción, la composición y el desarrollo audiovisual de los proyectos de la banda.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, fundador de la banda, fue asesinado en el Estado de México. C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camilo Séptimo lanzó cuatro álbumes de estudio: Óleos (2017), Navegantes (2019), Ecos (2022) y Jardín de las almas (2023), además del EP Maya (2014). El tema “No confíes en mí” recibió una nominación a los Premios IMAs de 2015 en la categoría de Canción del Año, y “Inevitable” fue nominada a los Premios MTV MIAW de 2022 por Video del Año.

PUBLICIDAD

¿Por qué asesinaron a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha confirmado de manera oficial la razón del multihomicidio que terminó con la vida de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica. Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible robo, mientras se indaga a fondo la relación entre el músico y uno de los detenidos.

Diego Sebastián “N” fue identificado como socio de Meléndez en negocios de renta de propiedades a través de Airbnb, y las autoridades lo señalan como probable autor del homicidio. Gerardo “N” es investigado por su probable participación en los hechos.

PUBLICIDAD

Diego Sebastián Rosen Ferlini (izquierda), señalado como el presunto autor del homicidio, y Jonathan Meléndez (derecha), tecladista de Camilo Séptimo y una de las víctimas del crimen ocurrido en Atizapán de Zaragoza. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

De acuerdo con reportes de la investigación, Meléndez habría tenido problemas con su socio y horas antes del crimen le comentó a un amigo que se reuniría con él. Le pidió que, si dejaba de tener noticias suyas tras el encuentro, acudiera con las autoridades.

La relación de confianza entre ambos habría permitido que Diego Sebastián “N” ingresara al complejo residencial sin forzar los accesos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló: “las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”.

PUBLICIDAD

Esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación abiertas y no significa que la razón del crimen haya quedado establecida judicialmente. El caso continúa bajo investigación y será la autoridad ministerial la que determine las responsabilidades penales correspondientes.