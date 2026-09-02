Mujer prueba un helado con el dedo en Centro Comercial del Edomex y lo regresa al congelador: video desata críticas

La grabación se viralizó y provocó cuestionamientos sobre la higiene y el manejo de alimentos dentro de la tienda.

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Un peculiar episodio ocurrido dentro de una sucursal de Bodega Aurrera comenzó a circular ampliamente en redes sociales y provocó una ola de reacciones entre usuarios. La grabación muestra a dos personas manipulando un recipiente de helado en el área de productos congelados, situación que generó críticas por las condiciones en las que fue manejado el alimento.

El video comenzó a difundirse este martes 1 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con la información publicada por Quadratín Estado de México, las imágenes fueron captadas dentro de una tienda de la cadena.

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En la grabación, que tiene una duración superior a un minuto, se observa inicialmente a un hombre tomar uno de los recipientes de helado que se encontraban en los refrigeradores. El sujeto abre el envase mientras permanece frente al área de productos congelados.

Las imágenes fueron captadas dentro de una sucursal de Bodega Aurrera, aunque hasta ahora no se ha confirmado cuál fue el establecimiento.

Momentos después, una mujer que se encuentra a su lado introduce directamente uno de sus dedos en el helado y prueba parte del producto.

Lo que provocó mayor molestia entre los internautas ocurrió inmediatamente después: el recipiente aparentemente vuelve a ser colocado en el área de refrigeración, junto con los demás productos disponibles para los consumidores.

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La escena quedó registrada mientras otros clientes se encontraban cerca del pasillo, aunque las imágenes no permiten determinar con precisión qué sucursal fue ni el momento exacto en que ocurrió.

El video provoca críticas en redes sociales

La escena quedó registrada en video y desató una ola de comentarios entre usuarios preocupados por la manipulación de productos alimenticios.

La difusión de la grabación rápidamente abrió una conversación entre usuarios de diferentes plataformas, principalmente por la manera en que fue manipulado el alimento.

Una de las principales preocupaciones expresadas en redes sociales está relacionada con el hecho de que un producto abierto y probado directamente haya terminado nuevamente entre los artículos disponibles para su compra.

Para algunos usuarios, la situación representa una conducta poco higiénica, debido a que otro consumidor podría haber elegido posteriormente ese mismo envase sin conocer lo ocurrido.

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La publicación también estuvo acompañada de comentarios realizados con humor, comparaciones con personajes de películas y distintas opiniones sobre las personas que aparecen en el material.

En X, algunos internautas aprovecharon la viralidad del caso para realizar incluso comentarios de carácter político. Sin embargo, la información que puede observarse directamente en la grabación se limita al momento en que las dos personas manipulan el helado dentro de la tienda.

¿Bodega Aurrera respondió al video?

Un video difundido en redes muestra la peculiar escena y ha generado críticas contra quienes manipulan alimentos que posteriormente podrían ser comprados por otros clientes.

Hasta el momento de la publicación de esta información, Walmart de México, compañía propietaria de Bodega Aurrera, no había emitido un pronunciamiento público relacionado específicamente con el video.

Tampoco existe confirmación oficial sobre si el producto involucrado fue retirado de los refrigeradores, si las personas que aparecen en las imágenes fueron identificadas o si la empresa inició alguna revisión interna.

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Por esta razón, cualquier versión que asegure que la tienda tomó determinadas medidas debe considerarse no confirmada mientras no exista información oficial.

Tampoco se conoce la sucursal

Otro de los puntos que permanece sin esclarecer es el lugar exacto donde ocurrió la escena.

Aunque el material ha sido identificado como una grabación realizada al interior de Bodega Aurrera, hasta ahora no se ha establecido públicamente cuál de las sucursales de la cadena fue escenario de los hechos.

La ausencia de este dato también dificulta conocer mayores detalles sobre las circunstancias de la grabación.

Mientras el video continúa circulando, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa una recomendación básica al momento de comprar alimentos: no abrir, probar ni manipular productos que todavía se encuentran a la venta, especialmente si posteriormente son devueltos al espacio destinado para los consumidores.

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Hasta que exista información oficial sobre el incidente, lo único confirmado por las imágenes es la manipulación del recipiente dentro de la tienda; cualquier consecuencia posterior permanece sin esclarecer.