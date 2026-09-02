México

Defensa va contra organizaciones delictivas en Guanajuato: despliega 600 militares en Irapuato y León

El contingente salió este miércoles desde distintos puntos del país; la entidad mantiene presencia del CJNG y del Cártel Santa Rosa de Lima

El nuevo despliegue del Ejército buscará apoyar acciones contra organizaciones delictivas y generadores de violencia en Guanajuato, de acuerdo con la Defensa. (Crédito: Defensa)
El nuevo despliegue del Ejército buscará apoyar acciones contra organizaciones delictivas y generadores de violencia en Guanajuato, de acuerdo con la Defensa. (Crédito: Defensa)
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La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 600 elementos del Ejército Mexicano hacia Guanajuato, cuyo traslado vía terrestre comenzó a las 12:00 horas de este miércoles 2 de septiembre de 2026 desde distintos puntos del país.

De acuerdo con la Defensa, el personal realizará patrullajes, reconocimientos terrestres y labores de vigilancia en áreas conurbadas de Irapuato y León. Los efectivos también participarán en operaciones dirigidas contra organizaciones delictivas, así como en acciones para localizar y detener a personas consideradas generadoras de violencia en Guanajuato.

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Habrá patrullajes en zonas conurbanas de Irapuato y León

El nuevo contingente tendrá como principales zonas de operación las áreas conurbadas de Irapuato y León, de acuerdo con la información proporcionada por la Defensa. Los elementos se integrarán a las labores que ya desarrolla la 16ª Zona Militar y trabajarán junto con autoridades municipales, estatales y federales.

La dependencia indicó que las actividades se realizarán conforme al marco jurídico vigente y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. La Defensa no señaló en su comunicado un hecho delictivo específico como motivo del despliegue. Sin embargo, recientemente se han registrado múltiples hechos violentos en la entidad.

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Guanajuato cerró agosto con homicidios en distintos municipios

El despliegue ocurre después de un cierre de agosto con diversos hechos violentos en Guanajuato. Un recuento publicado el 2 de septiembre contabilizó 139 víctimas de homicidio doloso durante el mes en 20 municipios de la entidad.

El nuevo despliegue militar contempla acciones contra organizaciones delictivas y personas identificadas como generadoras de violencia en Guanajuato. (Crédito: Defensa)
El nuevo despliegue militar contempla acciones contra organizaciones delictivas y personas identificadas como generadoras de violencia en Guanajuato. (Crédito: Defensa)

Irapuato concentró 30 víctimas, seguido de León con 25 y Salamanca con 19. En conjunto, los tres municipios reunieron más de la mitad de los homicidios registrados durante agosto.

En Salamanca, el 31 de agosto fueron localizadas dos personas asesinadas a balazos en la comunidad de Los Ramírez. Ese mismo día se reportó otro homicidio frente al tianguis Joyas del Sur.

El hecho más reciente ocurrió durante la noche del 31 de agosto, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda de la colonia El Deportivo. Tres integrantes de una familia fueron asesinados, entre ellos una adolescente de 14 años, mientras que otras tres personas fueron privadas de la libertad.

CJNG y Cártel Santa Rosa de Lima mantienen disputa por actividades criminales en Guanajuato

En Guanajuato, autoridades han identificado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), organizaciones relacionadas con distintos hechos violentos registrados en la entidad.

En enero de 2026, investigaciones del gobierno federal apuntaron al CSRL como responsable del ataque ocurrido el 25 de enero en una cancha de futbol de Salamanca, donde 11 personas fueron asesinadas y 12 resultaron heridas. Las pesquisas señalaron una disputa con el CJNG y ubicaron a una célula encabezada por Moisés Soto Bermúdez dentro de la estructura vinculada con la agresión.

El 20 de febrero, autoridades federales informaron la captura de Moisés “N”, señalado como líder de una célula del CSRL y como presunto autor intelectual del ataque en Salamanca. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó entonces que el detenido también era identificado como generador de violencia en Salamanca e Irapuato.

Las acciones contra integrantes del CSRL han continuado durante 2026. En agosto, autoridades de Guanajuato reportaron la detención de personas relacionadas con estructuras dedicadas a la extorsión en Salamanca, mientras que las investigaciones estatales han mantenido entre sus objetivos a células vinculadas con organizaciones criminales que operan en la entidad.

El escenario de seguridad incluye además delitos como homicidio, extorsión, narcomenudeo y robo de combustible, actividades que han sido relacionadas con las estructuras criminales identificadas en Guanajuato.

La Defensa no precisó a qué organización delictiva estarán dirigidas las operaciones de los 600 militares que serán desplegados en las zonas conurbadas de Irapuato y León.

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