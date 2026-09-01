México

Receta fácil para preparar tacos de pescado estilo Ensenada, el platillo típico que todos amamos de  Baja California

Este clásico de la Baja California conquista por la combinación de pescado frito en tempura y el contraste de salsas frescas y cremosas

Tres tacos de pescado en un plato de cerámica sobre una mesa de madera con cuencos de salsa, vasos con bebidas y servilletas.
Un plato con tres tacos de pescado estilo Ensenada reposa sobre una mesa de madera junto a salsas, bebidas y aderezos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una explosión de frescura marina y texturas crujientes: así son los auténticos tacos de pescado estilo Ensenada.

Este clásico de la Baja California conquista por la combinación de pescado frito en tempura y el contraste de salsas frescas y cremosas, todo envuelto en una tortilla caliente. Ideal para quienes buscan un bocado veraniego, sabroso y muy fácil de preparar en casa.

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Los tacos de pescado de Ensenada nacieron en los puestos de la costa del Pacífico mexicano, pero su popularidad los ha vuelto un imprescindible en fiestas, reuniones y terrazas.

Suelen acompañarse con cerveza fría o margaritas, y su maridaje ideal es con bebidas ligeras y cítricas que potencien el sabor del mar y la textura de la fritura.

Dos tacos de pescado con col y aderezo sobre una bandeja metálica en una mesa de madera con botellas de salsa y agua.
Dos tacos de pescado capeado estilo Ensenada reposan sobre una bandeja metálica con aderezos y salsas en un restaurante al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tacos de pescado estilo Ensenada

Los tacos de pescado estilo Ensenada consisten en filetes de pescado blanco rebozados y fritos, servidos en tortilla de maíz o trigo, con col, pico de gallo y una salsa cremosa. La clave está en el rebozado crujiente y las salsas frescas que equilibran el conjunto.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de filetes de pescado blanco (merluza, bacalao o similar)
  2. 1 taza de harina de trigo
  3. 1/2 taza de harina de maíz fina
  4. 1 cucharadita de sal
  5. 1 cucharadita de pimentón dulce
  6. 1/2 cucharadita de ajo en polvo
  7. 1 huevo
  8. 1 lata (330 ml) de cerveza rubia fría
  9. Aceite vegetal para freír (abundante)
  10. 12 tortillas de maíz o trigo
  11. 2 tazas de col blanca rallada fina
  12. 1 zanahoria rallada (opcional)
  13. 1 tomate maduro
  14. 1/2 cebolla morada picada
  15. 1 manojo de cilantro fresco picado
  16. 2 limones (zumo)
  17. Sal y pimienta al gusto
  18. Salsa cremosa (mezcla de mayonesa, yogur, zumo de limón y salsa picante al gusto)

Cómo hacer tacos de pescado estilo Ensenada, paso a paso

  1. Prepara el pescado: Corta los filetes en tiras medianas. Seca bien con papel de cocina y salpimienta.
  2. Haz el rebozado: Mezcla en un bol la harina de trigo, harina de maíz, sal, pimentón y ajo en polvo. Añade el huevo y la cerveza fría poco a poco, removiendo hasta obtener una masa espesa y homogénea.
  3. Reboza el pescado: Pasa cada tira de pescado por el rebozado, asegurando que quede bien cubierta.
  4. Fríe el pescado: Calienta abundante aceite en una sartén alta. Fríe el pescado en tandas, unos 3 o 4 minutos por lado, hasta que esté dorado y crujiente. Escurre sobre papel absorbente.
  5. Prepara el pico de gallo: Mezcla tomate, cebolla, cilantro, zumo de limón, sal y pimienta en un bol.
  6. Calienta las tortillas: Hazlo en una sartén sin aceite, unos segundos por cada lado.
  7. Monta los tacos: Coloca en cada tortilla un poco de col y zanahoria rallada, una pieza de pescado frito, pico de gallo y salsa cremosa.
  8. Sirve inmediatamente: Añade unas gotas de zumo de limón y, si te gusta, salsa picante.
  9. Consejo técnico: Mantén la cerveza muy fría para un rebozado más crujiente; no sobrecargues la sartén al freír para evitar que baje la temperatura del aceite.
Infografía con ilustraciones de seis pasos para preparar tacos de pescado y el logotipo de Infobae en la parte inferior.
Una infografía de Infobae detalla los seis pasos esenciales para la elaboración de los tacos de pescado al estilo de Ensenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para la salsa cremosa que se usa para los tacos de pescado estilo Ensenada

Para una salsa cremosa estilo Ensenada para 8 a 10 tacos necesitas:

  • ½ taza de crema ácida
  • ¼ de taza de mayonesa
  • 1 a 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 chile serrano, sin semillas si la quieres menos picosa
  • 1 cucharada de cilantro picado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo o ½ diente de ajo
  • Sal y pimienta al gusto
  • Un chorrito de leche, opcional, para aligerar

Licúa o procesa todo hasta que quede tersa. Prueba y ajusta: más limón para acidez, más serrano para picor o un poco más de crema si queda muy intensa.

Déjala reposar 15 minutos en el refrigerador. Sirve sobre el pescado capeado, con col fileteada, pico de gallo y limón. La base de crema, mayonesa y limón es común en los aderezos de tacos de pescado estilo Ensenada.

Tip: si quieres una versión con sabor ahumado, sustituye el serrano por 1 chile chipotle adobado.

Infografía con la ilustración de un cocinero preparando tacos, junto a listas e íconos de ingredientes, utensilios de cocina y pasos de receta.
Una infografía de Infobae detalla la receta y el modo de preparación de la salsa cremosa para los tacos de pescado estilo Ensenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 tacos (4 porciones de 3 tacos cada una).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 380 kcal aprox.
  • Proteína: 20 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Fibra: 3 g
  • Azúcares: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pescado frito se disfruta mejor recién hecho. Si sobra, guarda el pescado en la nevera en recipiente hermético hasta 2 días. Recalienta en horno o freidora de aire para recuperar el crujiente. No se recomienda congelar una vez frito.

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