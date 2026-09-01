Río Roma y Benny Ibarra darán conciertos gratis en la Feria de la Uva 2026: cuándo y dónde será

Expo plaza será sede de la Feria de la Uva 2026, con degustaciones, concursos y conciertos gratuitos. (Composición fotográfica con IA)

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La Feria de la Uva 2026 se llevará a cabo del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en Expo plaza, a un costado del Pabellón del Vino, en Aguascalientes.

El encuentro ofrecerá degustaciones y catas de vinos locales, gastronomía, espectáculos musicales, concursos y propuestas culturales para quienes quieran conocer la producción vitivinícola del estado.

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La programación reunirá actividades relacionadas con el vino, la gastronomía, la cultura y opciones para toda la familia.

Expo plaza recibirá la Feria de la Uva del 11 al 13 de septiembre

La sede central estará ubicada en Expo plaza, junto al Pabellón del Vino. Ese será el punto de referencia para las actividades principales previstas durante las tres jornadas.

Los visitantes podrán asistir desde la 13:00 horas y recorrer los espacios dedicados a productores, alimentos regionales y productos elaborados con uva.

La agenda busca reunir propuestas de enoturismo, entretenimiento y tradiciones locales en un mismo lugar.

La feria formará parte de las actividades de septiembre vinculadas con la Ruta del Vino de Aguascalientes. Aunque habrá otros eventos relacionados a lo largo del mes, la celebración principal se concentrará durante ese fin de semana.

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La recomendación para quienes planeen asistir es elegir el día de acuerdo con las actividades de su interés. El viernes y el sábado concentrarán los conciertos, mientras que el concurso de vinos tendrá instancias programadas en ambas fechas.

La feria formará parte de las actividades de septiembre vinculadas con la Ruta del Vino de Aguascalientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 50 casas vinícolas ofrecerán catas, degustaciones y productos de la uva

El vino será el eje de la feria. Las 50 casas vinícolas participantes presentarán sus etiquetas y se sumarán a las propuestas de degustación, catas guiadas y catas masivas.

La programación permitirá conocer distintas expresiones del vino producido en Aguascalientes. También habrá exhibiciones de productos y subproductos de la uva, además de un espacio dedicado a los productores vitivinícolas.

La zona enoturística y comercial reunirá opciones para quienes busquen información sobre viñedos, etiquetas y experiencias asociadas al turismo del vino. El programa contempla, además, una muestra gastronómica con sabores de la región.

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El público podrá encontrar un museo de la vid, talleres para elaborar vino y actividades que acercan el proceso productivo a los asistentes. La feria incluirá la tradicional pisa de uva, una de las propuestas ligadas a la cosecha y a la historia vitivinícola local.

También se realizarán una macroclase de asados, una pasarela de vestidos tradicionales y un concurso de glotones. La oferta está dirigida tanto a quienes buscan una salida gastronómica como a quienes quieren participar de actividades recreativas.

Cava Domecq albergará el Primer Concurso de Vinos del Altiplano

La edición de 2026 incorporará el Primer Concurso de Vinos del Altiplano. El certamen reunirá a 45 vinícolas procedentes de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Zacatecas.

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La competencia distinguirá vinos en cuatro categorías:

Medalla Vino del Altiplano: Vino Revelación

Gran Oro

Oro

Plata

La iniciativa ampliará el programa de la feria con una instancia dedicada a evaluar producciones de distintas regiones vitivinícolas del país.

Las catas a ciegas se realizarán el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre en Cava Domecq, dentro de la Explanada San Marcos. La premiación se llevará a cabo el sábado, en el marco de las actividades de la Feria de la Uva.

La actividad tendrá lugar en una sede distinta de la feria, por lo que conviene considerar ese traslado al organizar la visita.

Conciertos gratuitos de Río Roma y Benny Ibarra en la Feria de la Uva 2026

La programación artística incluirá dos conciertos sin costo. Río Roma se presentará el viernes 11 de septiembre en el espacio ubicado junto al Pabellón del Vino, dentro de Expo Plaza.

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Al día siguiente, el sábado 12 de septiembre, será el turno de Benny Ibarra. Su presentación se realizará en el mismo escenario y también tendrá acceso gratuito para el público.

Las actuaciones musicales se complementarán con propuestas del Instituto Cultural de Aguascalientes. La feria incluirá activaciones artísticas durante el fin de semana, junto con las experiencias gastronómicas y vinícolas.

Quienes busquen asistir a alguno de los recitales podrán aprovechar la visita para recorrer la muestra de vinos y la zona comercial. La programación reúne actividades de tarde, opciones gastronómicas y música en vivo en el mismo predio.

Nazario Ortiz Garza será homenajeado por la primera feria de 1954

La Feria de la Uva 2026 también recordará a Nazario Ortiz Garza, organizador de la primera edición celebrada en 1954. Aquel encuentro tuvo el objetivo de impulsar la industria vitivinícola de Aguascalientes.

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El homenaje buscará recuperar el vínculo entre la feria y una tradición productiva que reúne a productores, familias y visitantes alrededor de la cosecha de la vid. La agenda actual incorpora nuevas propuestas, pero mantiene al vino como elemento central.

La organización espera una asistencia cercana a 30 mil personas durante los tres días. La previsión oficial contempla una derrama económica superior a 24 millones de pesos, impulsada por la llegada de visitantes y el movimiento comercial alrededor del evento.

Consulta las redes oficiales del gobierno de Aguascalientes para mayor información sobre el evento.