Pensión Mujeres Bienestar 2026: calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre

Los pagos comienzan el martes 1 de septiembre con las beneficiarias de apellido con letra inicial A. (Gobierno de México)

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La Secretaría del Bienestar publicó este lunes 31 de agosto el calendario oficial de pagos del bimestre septiembre-octubre 2026 de la Pensión Mujeres Bienestar.

Las beneficiarias recibirán 3 mil 100 pesos mexicanos directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar, según la letra inicial de su primer apellido.

Los pagos comenzarán el martes 1 de septiembre, y, al completar los seis bimestres del año, el total acumulado por cada beneficiaria asciende a 18 mil 600 pesos mexicanos, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Las beneficiarias con apellido de la A a la L cobran en la primera quincena de septiembre; las de la M a la Z, en la segunda. (Gobierno de México)

El calendario completo: fechas de pago del bimestre septiembre-octubre 2026

Las fechas de cobro para los meses de septiembre y octubre se distribuyen del 1 al 25 de septiembre según la inicial del primer apellido:

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A: martes 1

B: miércoles 2

C: jueves 3 y viernes 4

D, E, F: lunes 7

G: martes 8 y miércoles 9

H, I, J, K: jueves 10

L: viernes 11

M: lunes 14 y martes 15

N, Ñ, O: jueves 17

P, Q: viernes 18

R: lunes 21 y martes 22

S: miércoles 23

T, U, V: jueves 24

W, X, Y, Z: viernes 25

El mismo calendario de pagos aplica para los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

El programa no exige historial laboral ni registro en el IMSS ni en el ISSSTE para acceder al apoyo. (Foto: X/@apoyosbienestar)

Qué hacer si el depósito no llega en la fecha programada

El dinero no se pierde si el depósito no aparece en la fecha asignada. La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal, según las Reglas de Operación. Si el banco rechaza el depósito, el pago debe sumarse al bimestre siguiente.

El primer paso es confirmar el saldo en cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar, ya que a veces se trata de una demora temporal.

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Los pagos se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver cualquier problema, la beneficiaria debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.

También puede comunicarse al número 800 639 4264, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Es posible consultar el saldo de la tarjeta sin salir de casa, a través de la app del Banco Bienestar o del número telefónico de atención. (YouTube/@programasparaelbienestar)

Si tiene dificultad para movilizarse, una persona auxiliar puede realizar el trámite en su nombre.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Mujeres Bienestar?

El programa, impulsado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, está dirigido a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años con residencia permanente en el país. No requiere historial laboral ni registro en el IMSS ni en el ISSSTE.

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El apoyo llega directo a la tarjeta bancaria, sin intermediarios. Quienes aún no están inscritas deben esperar la siguiente convocatoria de registro en los Módulos de Bienestar.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos se necesitan para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar

Para incorporarse al programa, las solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia en los Módulos de Bienestar:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente : credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses .

Teléfono de contacto, celular o de casa.

Formato de Bienestar, que se entrega gratuitamente en los módulos.

Las fechas de cobro del bimestre septiembre-octubre se distribuyen del 1 al 25 de septiembre según la letra inicial del primer apellido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago se deposita únicamente por la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios

La Secretaría de Bienestar alertó sobre mensajes fraudulentos dirigidos a beneficiarias del programa. Quienes los difunden aseguran que deben actualizar datos personales o cumplir requisitos adicionales para seguir recibiendo su pago.

La Secretaría de Bienestar aclara que ningún trámite del programa tiene costo ni requiere gestores externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia desmintió esa información: responder correos o mensajes no es ni ha sido condición para recibir el apoyo, y todos sus programas se realizan sin intermediarios.

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El canal oficial de los Programas para el Bienestar es https://www.programasparaelbienestar.gob.mx/.