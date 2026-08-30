US Open 2026: cuándo y dónde ver el último Grand Slam desde México

Ante la ausencia de Jannik Sinner, Novak Djokovic tiene una nueva oportunidad de conseguir su título 25 en torneos Major. (AP Foto/Frank Franklin II)

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Las principales figuras del tenis están listas para disputar el US Open 2026, torneo que cierra el calendario de Grand Slams de la temporada y contará con la presencia de figuras como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, tras la baja confirmada de Jannik Sinner por una lesión en la rodilla

El cuadro principal de individuales comenzará este domingo 30 de agosto y terminará el domingo 13 de septiembre, coronando a un nuevo campeón en Nueva York.

Ausencias clave y el regreso de Carlos Alcaraz

El español Carlos Alcaraz regresa una bola en el encuentro de dobles mixto del Abierto de Estados Unidos que disputó junto a Serena Williams el martes 25 de agosto del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Uno de los principales atractivos del US Open 2026 es el regreso de Carlos Alcaraz, considerado entre los mejores tenistas del mundo.

El español estuvo fuera de las canchas desde abril por una lesión en la muñeca, lo que provocó que perdiera el segundo puesto del ranking ATP tras el título de Alexander Zverev en Roland Garros.

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Persiste la duda sobre si Alcaraz logrará estar en plenitud física para defender su corona en Nueva York, aunque su talento es indiscutible.

El cuadro principal también presenta ausencias importantes que podrían facilitar el camino para otros competidores. La baja más relevante es la del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, quien no participará por una lesión en la rodilla.

Otras ausencias destacadas en el torneo masculino incluyen a : Alejandro Davidovich (España), Joao Fonseca (Brasil), Jack Draper (Gran Bretaña), Holger Rune (Dinamarca), Sebastian Korda (Estados Unidos), Ethan Quinn (Estados Unidos), Gabriel Diallo (Canadá) y Emilio Nava (Estados Unidos).

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Estas bajas abren oportunidades para figuras como Novak Djokovic, que busca sumar el Grand Slam 25 a su extenso palmarés.

Elena Rybakina busca el primer lugar del ranking en la WTA

Elena Rybakina busca conseguir el número 1 del mundo. (Dan Hamilton-Imagn Images)

Aryna Sabalenka, quien acumula 96 semanas consecutivas al frente de la clasificación, enfrenta la presión de Elena Rybakina por el número uno del ranking mundial, pero también Jessica Pegula y Coco Gauff cuenta con posibilidades de quitarle el trono.

La situación es especialmente favorable para la kazaja, quien, incluso si no llegara a jugar el torneo debido a molestias en el talón, podría convertirse en la mejor jugadora del mundo, dependiendo de los resultados de las demás.

Las tenistas arrancan el US Open 2026 con los siguientes puntos descontando lo que defendieron el año pasado:

Aryna Sabalenka: 6,575

Elena Rybakina: 7,901

Jessica Pegula: 6,485

Cori Gauff: 6,464

La puntuación que otorga el US Open es la siguiente:

Campeona: 2,000

Finalista: 1,300

Semifinalista: 780

Cuartos de final: 430

Octavos de final: 240

Tercera ronda: 130

Segunda ronda: 70

Primera ronda: 10

Combinaciones de puntos según el avance de cada jugadora

No juega

Sabalenka: 6,575

Rybakina: 7,901

Pegula: 6,485

Gauff: 6,464

1ª ronda

Sabalenka: 6,585

Rybakina: 7,911

Pegula: 6,495

Gauff: 6,474

2ª ronda

Sabalenka: 6,645

Rybakina: 7,971

Pegula: 6,555

Gauff: 6,534

3ª ronda

Sabalenka: 6,705

Rybakina: 8,031

Pegula: 6,615

Gauff: 6,594

Octavos de final

Sabalenka: 6,815

Rybakina: 8,141

Pegula: 6,725

Gauff: 6,704

Cuartos de final

Sabalenka: 7,005

Rybakina: 8,331

Pegula: 6,915

Gauff: 6,894

Semifinales

Sabalenka: 7,355

Rybakina: 8,681

Pegula: 7,265

Gauff: 7,244

Final

Sabalenka: 7,875

Rybakina: 9,201

Pegula: 7,785

Gauff: 7,764

Campeona

Sabalenka: 8,575

Rybakina: 9,901

Pegula: 8,485

Gauff: 8,464

Rybakina es la única que puede asegurarse el número uno sin depender de otros resultados. Si alcanza las semifinales, llegaría a 8,681 puntos, superando incluso los 8,575 que obtendría Sabalenka en caso de ser campeona.

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Además, existe la posibilidad de que Rybakina se convierta en la número uno del mundo sin jugar el torneo, si Sabalenka no gana el título y Pegula o Gauff no alcanzan la final.

Cuándo y dónde ver en vivo desde México

La tenista estadounidense busca conseguir el título en casa. (Aaron Doster-Imagn Images)

La actividad en el cuadro principal comienza este domingo 30 de agosto a partir de las 9:00 horas (tiempo del centro de México) en una jornada que se extenderá hasta las 19:00 con los encuentros estelares del día.

Cada uno de los juegos podrá sintonizarse a través de las pantallas de ESPN y el canal premium de Disney+.