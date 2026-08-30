Adán Augusto López: EEUU habría retenido sus bienes y solicitado información bancaria a Francia

Adán Augusto López Hernández estaría siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos. (FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)

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Reportes periodísticos revelaron que las autoridades de Estados Unidos supuestamente retuvieron los bienes del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández; incluso habrían solicitado información a Francia sobre posibles operaciones irregulares.

De acuerdo con la periodista María Idalia Gómez, quien tuvo acceso a expedientes de una corte de Estados Unidos que vincularían a López Hernández con el huachicol fiscal, éste también estaría bajo la lupa en Europa.

“Hay que decirlo, a Adán Augusto le han retenido bienes en Estados Unidos ya, y han pedido información a Francia sobre sus bienes allá.

“El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia han hecho esa petición para saber sobre sus operaciones en Europa”.

Adán Augusto también fue mencionado en audiencia de excontralmirante Farías

Por otro lado, durante su participación en el programa de Aristegui Noticias del viernes 28 de agosto, la comunicadora recordó que el morenista fue mencionado durante la audiencia de imputación del excontralmirante Fernando Farías Laguna, junto con Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, ambos, presuntamente, relacionados con contrabando de hidrocarburos.

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Busca ayuda de Rutilio Escandón

Gómez también contó que Adán Augusto y su cuñado, el cónsul en Miami, Florida, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, establecieron “contacto desde hace semanas, con interlocutores norteamericanos para ofrecer información a cambio de inmunidad o al menos beneficios legales y protección económica”.

No obstante, aclaró que ambos continúan en negociaciones, pero cada quien por su lado, “porque están distanciados a partir de lo que sería la primera traición, al menos así considerado por el cónsul (Rutilio), pues acusa que el senador Adán Augusto se quedó con toda la estructura que montaron en familia de forma paralela al SAT que operaban desde Chiapas, para obtener beneficios a partir de operaciones presuntamente corruptas”.

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Cabe recordar que Rosalinda López Hernández, hermana del senador, y quien fue esposa de Rutilio Escandón, se desempeñó como administradora general de Auditoría Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Irregularidades en el SAT

En un artículo para La Silla Rota, María Idalia Gómez, explicó que la información sobre la estructura paralela al SAT para presuntamente lavar dinero o evadir el fisco, lo están investigando autoridades de Estados Unidos.

Contó que luego de quedarse sin nada, “el primero que decidió hablar (con autoridades de EE.UU.) fue Escandón Cadenas y al saberlo su cuñado también dio el paso”.

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“¿Qué han ofrecido ambos a las oficinas del país del norte? Información de otros integrantes morenistas vinculados al crimen organizado y a operaciones de corrupción. Las negociaciones continúan”, escribió la periodista.

De ambos políticos, sostuvo, existen registros de llamadas telefónicas y mensajes de distintas operaciones sobre huachicol fiscal, empresas factureras, vinculación y operaciones con grupos criminales, “el mismo caso que de Andy”.

EEUU ya indaga a políticos mexicanos, pero no revela su identidad

El 30 de junio pasado, el Departamento del Tesoro de EEUU hizo públicas sanciones contra personas y empresas vinculadas al contrabando de combustible y los esquemas de evasión fiscal de los cárteles mexicanos.

A través de un comunicado, el Tesoro estadounidense habló de una red que vincula a empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero nunca ofreció nombres de políticos o funcionarios mexicanos, que, supuestamente, están bajo investigación.

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El huachicol fiscal y el senador de Morena bajo el radar de EEUU

Tales señalamientos contra Adán Augusto López Hernández se inscriben en una investigación estadounidense sobre redes financieras vinculadas al huachicol fiscal, el lavado de dinero y la evasión fiscal de grupos criminales mexicanos.

Según la periodista María Idalia Gómez, autoridades de estadunidenses habrían tomado medidas sobre bienes del senador y solicitado información a Francia para rastrear posibles operaciones en Europa.

Sin dejar de lado, que su nombre también aparece en el expediente del caso de huachicol fiscal contra Fernando Farías Laguna.

No obstante, los dichos provienen de investigaciones en curso, testimonios y reportes periodísticos. Serán las autoridades de ambos países las que determinen si existe responsabilidad legal.

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Vamos a ver cómo toman estas revelaciones en Palacio Nacional, donde Adán Augusto López ha ido perdiendo influencia, aunque conserva cierto poder tanto en Tabasco como en el Senado.